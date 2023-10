El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene programación confirmada

El Festival de Mar del Plata vuelve con una programación destacada, tanto nacional como internacional

La ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir la 38° edición del Festival Internacional de Cine, el evento cinematográfico más destacado del país y la región. Este festival, reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como el único de clase A en Latinoamérica, tendrá lugar del jueves 2 al domingo 12 de noviembre con una amplia selección de películas nacionales e internacionales, abarcando competencias, homenajes, panoramas, paralelas y funciones especiales.

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) presentaron la programación de esta edición en un acto celebrado en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina con presencia de destacadas personalidades, incluyendo al Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Nicolás Batlle; el Presidente del Festival, Fernando Juan Lima; su director artístico, Pablo Conde; así como el Ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional, Santiago Cafiero. Este año, el festival adquiere un significado especial al conmemorar los cuarenta años de democracia ininterrumpida en Argentina. Para la industria audiovisual, esto representa cuatro décadas de cine sin censura, un logro fundamental en la historia del país.

El presidente del INCAA, Nicolás Battle, fue uno de los encargados de presentar el festival

“El cine no existe en ningún lugar del mundo sin apoyo y sin presencia del Estado. El festival como el de Mar del Plata con la importancia y tamaño no existe en ningún lugar del mundo sin la presencia del Estado. El festival forma parte de nuestras vidas, es lo que pasa entre el pueblo y esas películas, lo que pasa en esa cultura viva que representa el festival. Es algo que nos pertenece a todos y todas, que forma parte de nuestras vidas”, comentó Fernando Juan Lima durante la presentación. Además, remarcó Nicolás Batlle, Presidente del INCAA: “Es una hermosa tradición el Festival, una fiesta cinéfila y el principal puente de comunicación de nuestra cultura fílmica con el mundo. Viva el cine, viva el festival”.

"Nadie ama lo que no conoce. No hay mejor forma de amar a nuestro país que con nuestra cultura, nuestro cine y nuestro talento", comentó Santiago Cafiero

Por su parte, Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación, expresó: “Nos parece hermoso Cine y Democracia y que desde el Festival y el cine se haga un llamado de atención. Que este Festival sea una celebración de la democracia, del cine y un punto de encuentro” .

En honor a este hito, la Cinemateca Nacional INCAA y la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo “Beatriz A. Zuccolillo de Gaffet” (ENERC-INCAA) han recuperado materiales previamente censurados por la última dictadura cívico-militar. Estos documentos, digitalizados por Cubic, Argentina Sono Film y la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual, serán exhibidos para arrojar luz sobre lo que fue prohibido. Además, se presentará el libro Fundido a negro. Cine y censura a 40 años del retorno de la democracia, con contribuciones de destacadas figuras como Graciela Borges, Lita Stantic, Manuel Antín, Albertina Carri, Victoria Solanas y Eugenio Zaffaroni. Esta publicación invita a la reflexión sobre nuestra experiencia democrática.

El Presidente del Festival, Fernando Juan Lima; el productor Osvaldo Papaleo; Tristán Bauer; Bruno Aristarain, hijo del director, Fito Páez y Pablo Conde

Antes de terminar la presentación, el festival homenajeó con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria al cineasta y guionista Adolfo Aristarain por su destacada carrera. El Premio lo recibe su hijo Bruno, el productor Osvaldo Papaleo y el músico Fito Páez. “Este premio no sólo es importante para Adolfo sino para la Argentina porque es un tipo de artista en extinción, uno que ponía sus ideas más salvajes por sobre la coyuntura”, destacó el músico.

La apertura del 38° Festival será marcada por la proyección de Hombre de la esquina rosada, dirigida por René Mugica y basada en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges. Esta obra, estrenada en 1962, se presentará en una versión restaurada digitalmente en 4K gracias al esfuerzo de las compañías Cubic, Argentina Sono Film y la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual. Por otro lado, la película de clausura será Fallen Leaves, el más reciente trabajo del aclamado director Aki Kaurismäki, con el apoyo de la Embajada de Finlandia.

El festival contará con la ilustre presencia del director español Juan Antonio Bayona, gracias al apoyo de Netflix. Bayona recibirá un premio a la trayectoria y presentará su última obra, La sociedad de la nieve, una mirada profunda a la tragedia de los Andes. Además, rendiremos homenaje al distinguido director y guionista argentino Adolfo Aristarain, con la proyección de Un lugar en el mundo y Martín (Hache). También celebrarán la destacada contribución al cine independiente nacional de la reconocida actriz, directora, guionista y productora argentina Ana Katz. Asimismo, se honrará a la Cinemateca Uruguaya, una institución fundamental para la cinematografía del continente, por su incansable labor en la preservación y difusión del patrimonio fílmico.

El Presidente del Festival, Fernando Juan Lima, y su director artístico Pablo Conde fueron los encargados de presentar la programación

La Competencia Internacional de esta edición presentará seis estrenos mundiales que prometen cautivar al público. Entre ellos, destacan producciones argentinas como Elena sabe de Anahí Berneri, Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang y Las almas, de Laura Basombrío. También se incluyen películas como Kinra, de Marco Panatonic (Perú), UBU, de Paulo Abreu (Portugal) y Animal/Humano, de Alessandro Pugno (coproducción entre España, Italia y México). Estos estrenos se suman a una variada selección de nuevas obras que enriquecerán la programación del festival.

La 38ª edición contará con siete secciones competitivas oficiales, que abarcan lo mejor del cine a nivel internacional, latinoamericano y argentino, tanto en cortometrajes como en largometrajes. Con jurados de renombre internacional, como Charles Tesson, Celina Murga y Mimi Plauché, la competencia promete una evaluación rigurosa y justa.

El festival también se enfoca en presentar las miradas más innovadoras y diversas en la sección Autoras y Autores y en el Panorama, donde directores consagrados se mezclan con nuevas generaciones de talento. La selección incluye obras de cineastas como Víctor Erice, Yorgos Lanthimos, Hong Sang-soo, Martín Rejtman, Alice Rohrwacher, Edgardo Cozarinsky, Angela Schanelec, Andrés Di Tella, Lisandro Alonso, Bertrand Bonello, Michel Gondry, Taika Waititi, Kleber Mendonça Filho, Gonzalo García Pelayo, Fernando Trueba, Javier Mariscal, Ariel Rotter, Noora Niasari, Laura Ferrés y Liz Lobato, junto con las nuevas producciones de Quentin Dupieux, John Adams, Zelda Adams, Toby Poser y Cuando asecha la maldad, de Demián Rugna, que acaba de ser premiada en Sitges y se estrena el próximo 09 de noviembre en salas.

Mar del Plata recibirá a destacados cineastas y cineastas de diversas partes del mundo, quienes compartirán sus visiones y búsquedas estéticas a través de las obras presentadas en la programación. Entre los invitados se encuentran Fernando Frías de la Parra, Meredith Hama-Brown, João Salaviza, Renée Nader Messora, Gonzalo García Pelayo, Paulo Abreu, Liz Lobato, Marco Panatonic, Shane Atkinson, Alessandro Pugno, André Novais Oliveira, Martha von Mechow, Francisco Rodríguez Teare, Javier Macipe y Víctor Iriarte.

Además de los homenajes y competencias, el festival contará con una amplia variedad de actividades especiales, que incluyen talleres, paneles y presentaciones de libros. Se destaca el sexto Foro de Cine y Perspectiva de Género, un espacio crucial para reflexionar sobre las desigualdades de género en la industria cinematográfica, con la participación de Magui Monroe, María Paula Lorgia y Juliana Antunes. También se presentará el libro Por ser mujer. La biografía de Vlasta Lah, que rinde homenaje a la primera directora del cine argentino sonoro. Los paneles explorarán temas como la realización de películas de terror en la actualidad y el proceso creativo de la adaptación cinematográfica.

Buenos Aires de los años 80. Al volver del exilio, Julio Levy se enfrentará a una situación de extremo peligro.

Una parte esencial del festival es la proyección al aire libre, que permitirá al público disfrutar de los grandes estrenos nacionales del año en el Espacio Unzué. Los realizadores y protagonistas estarán presentes para enriquecer la experiencia del espectador. Las películas incluyen Blondi, de Dolores Fonzi, Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat, Casi muerta, de Fernán Mirás y El rapto, de Daniela Goggi.

La 38ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata promete ser una celebración del cine argentino y mundial, ofreciendo una rica selección de películas, homenajes, actividades y debates. Es una oportunidad imperdible para los amantes del cine y una muestra del compromiso continuo de Argentina con la promoción y preservación del arte cinematográfico.

Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. (Netflix)

Competencia Internacional

Jurado: Mimí Plauché (directora del Festival Internacional de Cine de Chicago, Estados Unidos), Prano Bailey-Bond (directora, guionista, Reino Unido), Charles Tesson (crítico, Francia), Celina Murga (directora, guionista, productora, Argentina), Tana Schémbori (directora, Paraguay).

Elena sabe, de Anahí Berneri (Argentina)

Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang (Argentina, Singapur)

Las almas, de Laura Basombrío (Argentina)

Animal / Humano, de Alessandro Pugno (España, Italia, México)

Kinra, de Marco Panatonic (Perú)

UBU, de Paulo Abreu (Portugal)

Mimang, de Kim Taeyang (Corea del Sur)

Arthur & Diana, de Sara Summa (Alemania)

Seagrass, de Meredith Hama-Brown (Canadá)

LaRoy, de Shane Atkinson (Estados Unidos)

No voy a pedirle a nadie que me crea, de Fernando Frías de la Parra (México, España)

Escena de "Los colonos", de Felipe Gálvez

Competencia Latinoamericana

Jurado: João Pedro Fleck (productor, director del Festival de Cine Fantaspoa, Brasil), Laura Paredes (actriz, guionista, Argentina), María Paula Lorgia (curadora, directora artística del San Diego Latino Film Festival, Colombia).

Competencia Latinoamericana De Largometrajes

El viento que arrasa, de Paula Hernández (Argentina, Uruguay)

Las cosas indefinidas, de María Aparicio (Argentina)

Crowrã, de João Salaviza y Renée Nader Messora (Portugal, Brasil)

El castillo, de Martín Benchimol (Argentina, Francia)

Los colonos, de Felipe Gálvez (Chile, Argentina, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia,

Taiwán)

Otro sol, de Francisco Rodríguez Teare (Chile, Francia, Bélgica)

Llaki, de Diego Revollo (Bolivia)

O dia que te conheci, de André Novais Oliveira (Brasil)

El otro hijo, de Juan Sebastián Quebrada (Colombia, Argentina)

Competencia Latinoamericana De Cortometrajes

Un punk ejemplar, de Diandra Arriaga (México)

Nueva Esperanza, de Carlos Rentería (Argentina, Perú)

Solo la luna comprenderá, de Kim Torres (Costa Rica, EE.UU.)

Extinción de la especie, de Nicolasa Ruiz, Matthew Porterfield (México)

La noche del minotauro, de Juliana Zuluaga Montoya (Colombia)

Lyb, de Felipe Poroger (Brasil)

Competencia Argentina

Jurado: Toby Poser (directora, guionista, productora, Estados Unidos), Haroldo Borges (director, guionista, Brasil), María Álvarez (directora, guionista, productora, Argentina).

Competencia Argentina De Largometrajes

Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek (Argentina)

Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabbri (Argentina)

La Mujer Hormiga, de Betania Cappato, Adrián Suárez (Argentina)

Alemania, de María Zanetti (Argentina, España)

Elda y los monstruos, de Nicolás Herzog | Argentina

La gruta continua, de Julián D’Angiolillo (Argentina, Cuba)

Vera y el placer de los otros, de Romina Tamburello y Federico Actis (Argentina)

Lagunas, de Federico Cardone (Argentina)

El empresario, de Germán Scelso (Argentina)

Lava 2 (El nuevo show del Narciso), de Ayar Blasco (Argentina)

Adentro mío estoy bailando, de Paloma Schachmann y Leandro Koch (Argentina, Austria)

Competencia Argentina De Cortometrajes

La necesidad de un testigo, de Mariana Sanguinetti y Renzo Cozza (Argentina)

Especies de compañía, de Juan Renau (Argentina)

Corrientes mercuriales, de Carolina Fusilier (Argentina, México)

Un grano de arroz de una casa donde no haya muerto nadie, de Agustina Muñoz (Argentina)

Sexto continente, de Estrella Herrera (Argentina)

Quedate quieto o te amo, de Federico Luis (Argentina)

Una habitación llena de polvo, de Nicolás Zukerfeld (Argentina)

Desde el principio hasta el final, de Loana Pagani (Argentina)

Competencia Estados Alterados

Jurado: Flavia Dima (crítica, programadora del Festival Internacional de Cine de Bucarest, Rumania), Leandro Listorti (director, guionista, productor, Argentina), Juliana Antunes (directora, Brasil).

Youth (Spring), de Wang Bing (Francia, Luxemburgo, Países Bajos)

Orlando, ma biographie politique, de Paul B. Preciado (Francia)

Malqueridas, de Tana Gilbert (Chile, Alemania)

El auge del humano 3, de Eduardo Teddy Williams (Argentina, Portugal, Países Bajos, Taiwán, Brasil, China, Sri Lanka, Perú)

El polvo, de Nicolás Torchinsky (Argentina)

Night Walk, de Sohn Koo-yong (Corea del Sur)

Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte (España)

Losing Faith, de Martha Mechow (Austria, Alemania)

Bloom, de Helena Girón y Samuel Delgado (España)

Mast-del, de Maryam Tafakory (Irán, Reino Unido)

Lo que los humanos ven como sangre los jaguares ven como chicha, de Luciana Decker Orozco (Bolivia)

Competencia en tránsito / Work In Progress (Wip)

Jurado: Florencia Schapiro (productora, Argentina), Felipe Guerrero (director, productor, montajista, Colombia), Marcela Santibáñez (productora, Chile)

Una noche en Paladium, de Francisco Novick (Argentina)

Las latas, de Santiago Sein (Argentina)

El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas (Argentina, Paraguay)

La dirección opuesta, de Julia Castro (Argentina)

Senda india, de Daniela Seggiaro (Argentina)

Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González (Argentina)

El mirador, de Diego Hernández (México)

Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo protagonizan la nueva película de Yorgos Lanthimos. (Searchlight Pictures)

Panorama

Autoras y Autores

Mixtape La Pampa, de Andrés Di Tella (Argentina, Chile)

Cerrar los ojos, de Víctor Erice (España, Argentina)

La práctica, de Martín Rejtman (Argentina, Chile, Portugal)

Dueto, de Edgardo Cozarinsky y Rafael Ferro (Argentina)

Gol Gana, de Taika Waititi (Estados Unidos)

Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos (Irlanda)

La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona (España)

La bestia, de Bertrand Bonello (Canadá, Francia)

El libro de las soluciones, de Michel Gondry (Francia)

In our day, de Hong Sang-soo (Corea del Sur)

La Chimera, de Alice Rohrwacher (Francia, Italia, Suiza)

La próxima película de Carmen Trevilla, de Gonzalo García Pelayo (Argentina)

Music, de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

Eureka, de Lisandro Alonso (Argentina, Alemania, Francia, México, Portugal)

Dispararon al pianista, de Fernando Trueba, Javier Mariscal (España, Francia, Países

Bajos)

Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

Evil Does Not Exist, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Do Not Expect Too Much from the End of the World, de Radu Jude (Rumania,

Croacia, Francia, Luxemburgo)

Nuevas Autoras

Shayda, de Noora Niasari (Australia)

La imatge permanent, de Laura Ferrés (España, Francia)

Tierra de nuestras madres, de Liz Lobato (España)

Galas

Un pájaro azul, de Ariel Rotter (Argentina, Uruguay)

Panorama Argentino

Las ausencias, de Juan José Gorasurreta (Argentina)

El pensamiento analógico, de Paulo Pécora (Argentina)

Procopiuk, de Diego Lumerman (Argentina)

La estrella azul, de Javier Macipe (Argentina, España)

Las dos Mariette, de Poli Martínez Kaplun (Argentina)

Las entradas para todas las funciones ya están a la venta y se puede consultar la programación completa en la página web del festival.

[Fotos: Damaris Hidalgo - Gentileza INCAA]