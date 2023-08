Los garabatos no tan casuales de Jessica Diamond impactan en Washington

"The Law Of Status* and a Nonpareil Cat (*Thorstein Veblen 1899)" forma parte de la exposición "Jessica Diamond: Rueda de la vida" en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Foto: Rick Coulby/Cortesía de Jessica Diamond)

Encender, sintonizar y apagar: el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn ha entrado en su era boomer. En los últimos años, la institución abrió sus puertas a una generación específica de iconoclastas. Estos artistas rechazan la artesanía tradicional o la utilizan sólo en la medida en que les ayuda a transmitir un mensaje. Para ellos, el medio es el mensaje, y viceversa.

Jessica Diamond, de 66 años, es la última estrella de la contracultura de esta era de posguerra, basada en el texto, que adorna las paredes del Hirshhorn. Sus cuadros evocan la poesía con largos versos o breves frases crípticas. Para Wheel of Life (La rueda de la vida), una exposición individual que ocupa todo el anillo interior de la segunda planta del edificio (en forma de dona), su presentación a menudo implica poco más que la decisión sobre qué tipo de letra utilizar.

Para cierta generación de artistas –entre ellos Jenny Holzer, Ed Ruscha y Bruce Nauman– esa decisión es más que suficiente.

Esta muestra de la obra de Diamond podría ser más esclarecedora –o, alternativamente, más irritante– si el museo no expusiera simultáneamente obras de dos de sus colegas neoyorquinos más cercanos. Belief+Doubt, de Barbara Kruger, expuesta en la planta baja reformada, es una instalación inmersiva favorita de los fans con los eslóganes en mayúsculas de esta artista de 78 años. Four Talks (2021), de Laurie Anderson, es otra instalación de texto envolvente, esta vez más mística que ingeniosa, diseñada especialmente para la reciente retrospectiva de la artista de 76 años, The Weather.

"Sin título (O Small Small Head)", de Jessica Diamond (Foto: Rick Coulby/ Cortesía de Jessica Diamond)

Tanto las instalaciones específicas de Kruger como las de Anderson estarán aquí en un futuro próximo, y a su escala, no hay muchas posibilidades de que los visitantes se las pierdan. Por si esta alineación no fuera suficiente, en 2018, el Hirshhorn también montó Brand New: Art and Commodity in the 1980s, una muestra de declaraciones de los comisarios Gianni Jetzer y Sandy Guttman sobre artistas que responden al consumismo y a los medios de comunicación de masas, lo más parecido a una tesis boomer que puede haber.

De hecho, los visitantes del museo recordarán T.V. Telepathy (1989) de Diamond, una pintura mural con las palabras “Eat Sugar Spend Money” (”Come azúcar, gasta dinero”) que ocupaba un lugar de honor en la muestra Brand New. Ninguna de las obras de Wheel of Life es tan icónica como ese perfecto mandamiento, lo que hace de esta exposición una elección doblemente extraña como continuación.

En comparación con otros artistas que trabajan con texto, Diamond favorece un enfoque que hace que parezca que apenas lo intenta. El texto de The Law of Status* and a Nonpareil Cat (*Thorstein Veblen 1899), una pintura de acrílico y látex de 2018, deletrea una frase que podría haberse escrito en una post it. Debajo de este aforismo manuscrito – “La ley del estatus es la característica dominante en el esquema de la vida”– hay un tosco dibujo de un gato doméstico naranja que recuerda a Andy Warhol. Junto con la referencia del título a Veblen –un economista estadounidense de principios de siglo que acuñó la expresión “consumo conspicuo”–, esta obra muestra a Diamond luchando con una de las preocupaciones centrales de la generación boomer, aunque la interpretación parezca medio loca.

La obra de Diamond es más informal que los carteles publicitarios de Kruger o las ensoñaciones de Anderson, pero no por ello menos sofisticada. A veces, Diamond adopta el texto como un recurso narrativo directo. Por ejemplo, presenta seis estrofas de versos sobre un fondo azul para Words at Play: A Circle Thing (Thoreau, Thoreau, Thoreau . . .) #2 (2018/2023). Sin embargo, otras piezas sugieren una inclinación más conceptual. Una pintura minimalista de manual, Ellipsis (3 Circles) (2021/2023) puede leerse y verse. Al igual que otro gran artista basado en el texto, Lawrence Weiner, a Diamond le gusta explorar la brecha entre el uso del texto como símbolo y el uso del texto como forma.

Vista de la instalación de "Jessica Diamond: Wheel of Life", con "Goodbye Edward Hopper", a la izquierda, y "M3 (In Life, Money)", a la derecha (Foto: Rick Coulby/ Cortesía de Jessica Diamond)

La mayoría de las obras expuestas se registran a la misma temperatura: un plano de colores vivos con un texto de un puñado de tipos de letra. M3 (In Life, Money) (2019/2023), sin embargo, es una pintura abstracta directa, fuera de lugar entre tanta letra manuscrita. El mural dorado parece una serie de logotipos troceados y recompuestos en algo poco legible. La obra abandona el juego: por si aún no estaba claro, Diamond está pintando, no escribiendo.

Goodbye Edward Hopper (2019/2023) muestra a la artista en su mejor momento. La obra consiste en una frase pintada cerca del techo del museo. Las palabras están inclinadas hasta el punto de estar animadas, como si se las llevara el viento. El texto parece una fanfarronada, las palabras de un artista que acusa a un maestro moderno de “viejo pasado de moda”. Sin embargo, las letras que explican la afirmación son delgadas y frágiles, lo que sugiere pesar. Es un gesto irreverente, un resoplido de pintura, pero que lleva consigo quizás una nostalgia por una época más inocente de la historia del arte.

Sin embargo, Wheel of Life llega después de tantas exposiciones similares que han puesto un signo de exclamación en los temas que saturan en los medios de comunicación y el consumismo comercial, que el Hirshhorn corre el riesgo de conducir el mismo fenómeno que está explorando. Existen demasiadas obras sobre el consumo de masas, y esta última muestra se acerca a la indulgencia excesiva.

* Jessica Diamond: Wheel Of Life se exhibe en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden hasta el 2 de junio de 2024.

