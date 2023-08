Berlín reflexionó sobre la democracia argentina de la mano de Darío Sztajnszrajber y “Argentina, 1985″ (Néstor Barbitta)

“¿Sabés si es por acá?” “¿La entrada no dice por qué puerta se ingresa?” “Me imagino que la charla es en español, ¿no?”. Como nunca antes ayer en la Isla de los Museos de Berlín, un conjunto de edificios a orillas del Río Spree declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se escuchó castellano. O tal vez sería más preciso decir, argentino.

La convocatoria fue masiva y desde la mañana los carteles advertían el “Sold Out” de entradas. Más de 700 personas eligieron pasar la tarde y noche del sábado reflexionando y tematizando la democracia en general, y la argentina en particular.

La propuesta es una charla del divulgador de filosofía Darío Sztajnszrajber y posteriormente la proyección al aire libre de la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Un evento organizado por INVASION, el festival de cine argentino de Berlín, en el marco del ciclo Box Office Around The World, el cual presentó películas de Nigeria, India, Tailandia, Vietnam, Brasil y Argentina.

¿Por qué Argentina? Dorothee Wenner, curadora general del ciclo, respondió a Infobae Cultura: “En primer lugar ¡porque nos gustó mucho la película! Nuestro festival busca películas que generen conversaciones entre las comunidades de origen de la película y los berlineses. Nuestra pregunta principal en este debate es: ¿Por qué esta película tocó un nervio en la Argentina de hoy?”.

700 personas participaron del evento en la Isla de los Museos (Néstor Barbitta)

La cita es en el patio interior del Humboldt Forum, un espacio central de la vida cultural de la capital alemana, y por su propia historia doblemente interesante para ser sede del debate sobre la democracia: este lugar supo ser el palacio de los reyes de Prusia, luego el parlamento de la extinta República Democrática Alemana (RDA) y actualmente -reconstruido como palacio prusiano- un espacio que busca fomentar el encuentro entre diferentes culturas.

A poco de ingresar al patio, donde transcurrirá el evento, ya se siente el mood argentino: un food truck ofrece vinos mendocinos, los sándwiches Messi, El Dibu, Maradona y Milanga, y las empanadas Mafalda, Sudestada y Amor Amarillo. Al costado, una chica habla por teléfono y le confirma a su interlocutor que el evento “es con sillas”. En efecto, hay 700 prolijamente dispuestas ad hoc, mientras la enorme pantalla inflable donde se va a proyectar el film se despliega en un segundo.

Te puede interesar: Nueva edición de la muestra Internacional de Cine Documental ‘DocBuenosAires’

Todo está listo. Frente al food truck argentino, otro, más internacional, despacha cerveza alemana tirada, un marca de spritz y pochoclos. El público en su gran mayoría es argentino y de diferentes países de Latinoamérica, aunque también hay españoles y personas de habla inglesa y alemana que solicitan los auriculares para la traducción simultánea. Berlín es realmente cosmopolita: viven más de 3,5 millones de personas de las cuales, según cifras oficiales, casi el 25% son migrantes.

A las 19:30 hs en punto Sztajnszrajber sube al escenario. Va a hablar de democracia, de memoria y del ejercicio de cuestionarse a uno mismo. Y va a hablar de todo eso en la ciudad que fue capital del Tercer Reich y emblema de la división del mundo durante 28 años. Su presentadora tiene un olvido y él, rápido, toma el micrófono: “Tal vez toda la charla tenga que ver con ese me olvidé”.

El divulgador de filosofía Darío Sztajnszrajber (Néstor Barbitta)

La democracia, una deconstrucción

La charla de Sztajnszrajber funcionó como introducción a la proyección de Argentina, 1985, pero fue en sí misma una invitación a la reflexión. Partiendo de sus recuerdos personales del regreso a la democracia en Argentina, cuando él iba a la escuela, fue tejiendo senderos que invitaron al pensamiento crítico.

“Ya no tienen que usar más uniforme y ya nadie les va a controlar el largo del pelo”, fue la frase que recordó le dijeron en el colegio en aquellos años de despertar democrático, y el primer punto nodal de su exposición. “¿Cómo no más uniforme? ¿Qué hago? El primer día fui sin corbata, pero con todo el uniforme. No podía entender”.

Te puede interesar: “El huevo de la serpiente” deja ver su fina membrana en el presente

Durante una hora el público escuchó atentamente su recorrido en torno a diferentes tensiones y problemas que plantea la democracia. La charla partió del conflicto que plantea Jacques Derrida entre la democracia institucional (como sistema de gobierno concreto) y la democracia como hospitalidad, en tanto vocación de apertura por el otro.

De esta forma, Sztajnszrajber planteó, por un lado, la deconstrucción de la democracia como categoría: “Hacer filosofía con lo que uno ya de antemano sabe que tiene un conflicto, es fácil. Lo difícil es hacer filosofía o deconstrucción por los lugares en los que uno se siente a gusto. Y creo que no hay mejor celebración de la democracia que esa, que su propia deconstrucción”.

El evento fue organizado por INVASION, el festival de cine argentino de Berlín (Néstor Barbitta)

Por el otro, invitó a pensar incluso el título de la charla (“La democracia, una deconstrucción”) de otro modo, y avanzar sobre la idea de que ser democrático es deconstruir, es decir, “entender que si nos relacionamos con todo desde un punto de vista deconstructivo, estamos haciendo democracia”.

Agradecimiento colectivo

Al finalizar la charla muchas personas se acercaron a saludar al filósofo, llevarle algún libro para que firme, agradecerle el momento o simplemente contarle alguna experiencia personal.

Te puede interesar: Primera retrospectiva de vida y obra de la cineasta experimental Narcisa Hirsch en el CCK

Una de ellas fue Gabriela Beltramino, música y actriz argentina que vive en Berlín desde 2021. “Lo quería saludar porque en Buenos Aires fui a una de sus charlas y él habló de Nietzsche y el libro Así habló Zaratustra. En ese momento yo estaba escribiendo canciones y cuando conocí ese texto me di cuenta de que ese era el concepto de mi álbum. Desde ese día supe que el nombre del disco era “El camello, el león y el niño”, en referencia a ese libro. Escucharlo a Darío para mí siempre es movilizador”, contó a Infobae Cultura.

"Lo difícil es hacer filosofía o deconstrucción por los lugares en los que uno se siente a gusto", dijo Sztajnszrajber (Néstor Barbitta)

También estaba allí Sebastián Denegris, argentino que vive en Berlín desde 2010: “Vine a verlo a Darío porque siempre me parece interesante. Lo conocí en la UBA cuando vivía en Buenos Aires, y pienso que es un momento especialmente importante para hablar de democracia. Como dijo en la charla, hay que seguir problematizando qué es la democracia y cómo tiene que ser, no entenderla solo como un concepto”.

Tras media hora de pausa, y ya con la oscuridad necesaria para llevar a cabo la proyección a cielo abierto, comenzó -en idioma original con subtítulos en inglés- Argentina, 1985, la película nominada al Oscar e interpretada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Se vio a mucha gente llorando durante toda la proyección del film, que tuvo así, además, su debut en la capital alemana. Una vez finalizada, el público, todavía emocionado, comenzó a retirarse y a dispersarse algunos hacia Alexanderplatz (antiguo centro de la Berlín Oriental) y otros hacia la Puerta de Brandenburgo.

Consultada por Infobae Cultura, la fundadora del festival de cine argentino en Berlín, Julieta Zarankin, sacó sus propias conclusiones de la noche: “Estamos felices con como salió todo. Creo que había una necesidad de encuentro y se vivió como una comunión. Había mucha gente muy emocionada viendo la película. Es realmente importante en este momento de la Argentina del mundo hablar de democracia, pensar en lo que significa, qué lugar ocupamos y cómo la defendemos. La charla de Darío y la película tienen que ver con esto”.

Seguir leyendo