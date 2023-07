Drew Barrymore será la anfitriona de los National Book Awards de Estados Unidos

Drew Barrymore será la anfitriona en los National Book Awards (REUTERS/Andrew Kelly)

Drew Barrymore, cuyos honores incluyen un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, presidirá una ceremonia más literaria: será la anfitriona de la 74 edición anual de los National Book Awards que se realizarán el 15 de noviembre en Manhattan, anunció la Fundación Nacional del Libro de Estados Unidos. Oprah Winfrey, ganadora anteriormente de un National Book Awards honorífico, será una de las oradoras invitadas.

Tanto Barrymore como Winfrey tienen un largo historial de defensa de los libros y la lectura. Los libros elegidos por Winfrey para su club de lectura han contribuido a que docenas de obras se conviertan en superventas, mientras que Barrymore ha elogiado libros de Tina Fey y David Sedaris, entre otros.

Oprah Winfrey (REUTERS/Steve Marcus)

“A lo largo de sus carreras, Drew Barrymore y Oprah Winfrey han demostrado su convicción permanente de que los libros tienen el poder de cambiar la vida de los lectores, abriendo puertas, suscitando conversaciones y creando comunidad”, declaró David Steinberger, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Nacional del Libro. “Esta creencia se hace eco de la misión de la National Book Foundation de garantizar que los libros ocupen un lugar destacado en nuestra cultura”.

Durante la ceremonia se entregarán premios en las categorías de ficción, no ficción, poesía, literatura traducida y literatura juvenil. Barrymore no es el primer presentador famoso de los National Book Awards, los “Oscar” no oficiales del mundo editorial. Steve Martin fue presentador en varias ocasiones a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

