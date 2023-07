Adiós a Peter Nero, el pianista que hizo popular lo clásico

En 1961 ganó su primer Grammy como "Mejor Artista Nuevo" y en 1962 se llevó una segunda estatuilla por la "Mejor Interpretación de una Orquesta o Instrumentista" por su disco "The Colorful Peter Nero" (Photo by Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

Cuando se trataba de música, al pianista Peter Nero le gustaban poco las etiquetas. Durante más de medio siglo, este director de orquesta, compositor y músico educado en Juilliard tendió puentes entre el pop, el jazz y las tradiciones clásicas, interpretando programas eclécticos en los que las notas iniciales de la Quinta Sinfonía de Beethoven podían dar paso al estándar de jazz “Darktown Strutters’ Ball”. Melodías de Carole King y Jesucristo Superstar daban paso a obras de Gershwin y Chopin, y un aria de Madame Butterfly, de Puccini se transformaba de repente en el tema “Memory”, de la obra Cats, de Andrew Lloyd Webber, con algunas alusiones clásicas de por medio.

“Era ‘Memory’, de Webber y Rice y Puccini y Ravel”, decía Nero al público, ofreciendo desde el podio su característica explicación traviesa. Una vez, al describir su improvisada versión de “All the Things You Are”, de Jerome Kern, señaló que la canción era “semi-jazz y cuasi-Bach”.

Nero, fallecido el 6 de julio a los 89 años, era uno de los directores de orquesta pop más queridos del país, conocido por aplicar un marco clásico a la música popular o, trabajando en sentido contrario, por incorporar melodías populares y técnicas de jazz a obras clásicas. Dirigió la orquesta Philly Pops durante más de tres décadas, a veces tocando el piano con la mano derecha mientras dirigía con la izquierda, y también se sentía cómodo en lugares más pequeños, empujando y empujando los límites musicales mientras tocaba en clubes nocturnos, salones y cenas de estado de la Casa Blanca.

“En un concierto normal, abarcó toda la gama, desde los clásicos a los pop; no clasifico las cosas por categorías”, declaró a The Washington Post en 1988. “Mi mensaje al público es que la música es música”.

Nero grabó docenas de discos, actuó en “The Tonight Show Starring Johnny Carson” y apareció con cantantes como Frank Sinatra, Johnny Mathis, Mel Tormé, Rod Stewart y Ray Charles. Algunos críticos despreciaron sus álbumes fáciles de escuchar, desestimando la calidad de su material, aunque ganó dos premios Grammy y no tuvo reparos en autodenominarse “MOR: ‘middle of the road’, and doing great business”.

Un prodigio del piano que empezó a tomar clases a los 7 años, comenzó a interpretar conciertos de Haydn de memoria a los 11 y tuvo su gran éxito televisivo el año en que cumplió 18, cuando fue invitado a aparecer en un especial de televisión en 1952, tocando el piano mientras Paul Whiteman dirigía una orquesta en una interpretación de “Rhapsody in Blue”, de Gershwin.

Su álbum de 1963 "Hail the Conquering Nero" alcanzó el puesto número 5 en la lista de álbumes pop de Billboard (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

A los pocos años, Nero se aficionó al jazz, inspirado por las grabaciones del pianista Art Tatum. Pero luchó por desarrollar su propio sonido -tocando en clubes de Nueva York, “cada noche era una tortura”, declaró a la revista High Fidelity- hasta que descubrió que podía aplicar las estructuras de la música clásica a melodías pop contemporáneas. En 1960 firmó un contrato discográfico con RCA, que dio lugar a unas dos docenas de álbumes en ocho años.

El primero, Piano Forte (1961), incluía versiones instrumentales de “Over the Rainbow” y “My Funny Valentine”. “Debía de haber doce melodías con ocho enfoques diferentes”, declaró décadas después al Daily Oklahoman. “Una era mozartiana, la siguiente estaba en el estilo de Rachmaninoff, la siguiente era una balada directa y otra tenía un enfoque jazzístico. La idea era ver qué salía y la respuesta fue que a todo el mundo le gustaba algo diferente”. En otras palabras, el material dicta el enfoque”.

Nero ganó un premio Grammy al mejor artista revelación de 1961. Más tarde fue galardonado por su álbum de 1962 The Colorful Peter Nero y recibió ocho nominaciones a los Grammy en total, entre ellas por su grabación del tema de la película Summer of ‘42 (1971), del compositor francés Michel Legrand. El single de Nero y el álbum homónimo de 1972 vendieron más de un millón de copias cada uno.

Para entonces ya había empezado a dedicarse a la composición y la dirección de orquesta. Nero compuso la partitura de la comedia romántica de 1963 Sunday in New York, protagonizada por Cliff Robertson, Jane Fonda y Rod Taylor, e hizo un cameo en la película, actuando en un local ficticio apropiadamente apodado “Club Nero”. En 1970, estrenó una pieza orquestal y coral basada en el libro póstumo de Ana Frank Diario de una joven, que narraba los dos años que pasó escondida durante el Holocausto, antes de morir en un campo de concentración nazi.

Al parecer, Nero fue la primera persona que dio a la obra una ambientación musical, y dijo que obtuvo permiso para adaptar el libro del padre de Frank Otto, un superviviente de Auschwitz que entonces vivía en Suiza. La obra, escrita a lo largo de 10 meses, se estrenó en una sinagoga cercana a la casa de Nero en Long Island, y recibió su primera producción a gran escala tres años más tarde en Trenton, Nueva Jersey, donde dirigió una sinfónica completa y más de 100 cantantes, además de varios músicos de jazz.

En las primeras representaciones participaron sus dos hijos adolescentes: Beverly, que cantaba y narraba, y Jedd, que tocaba la batería. “Realmente volcó su vida en la composición. Debió de canalizarla”, afirmó Beverly Nero en una entrevista telefónica. “Sabía que era algo para todos. Puedes sentir el dolor y la alegría de un niño de 14 años en las canciones de amor, cuando descubre el amor por primera vez en el ático. Mi padre era un romántico: todo el romanticismo está ahí, toda la vida familiar”.

Nero también escribió la banda sonora de la película de Jane Fonda de 1963 Sunday in New York e hizo una aparición en la película (Photo by David Redfern/Redferns)

Nero dirigió y tocó el piano en la obra, y pasó a trabajar como director de orquesta por todo el país, incluso mientras dirigía conciertos pop para la Orquesta Filarmónica de Florida en Fort Lauderdale y la Filarmónica de Tulsa en Oklahoma.

Se incorporó a la Philly Pops en 1979, cuando fue fundada por el empresario teatral Moe Septee, y permaneció en ella durante 34 años hasta que la abandonó en 2013, después de que la Philly Pops dijera que ya no podía permitirse pagar su salario anual de 500.000 dólares. La organización tiene un futuro incierto, y fue desalojada de su sede de toda la vida, el Kimmel Center de Filadelfia, a principios de este año.

Como director de orquesta, “de alguna manera se las arregla para ser a la vez erudito y haimish, con un poco de humor del mundo del espectáculo lanzado en buena medida”, escribió el crítico musical del Philadelphia Inquirer Peter Dobrin en 2012, después de que Nero presentara una versión navideña del éxito pop surcoreano “Gangnam Style.”

Nero prefería dar sus conciertos sin programa, guiándose por las reacciones del público. Hacía excepciones con las orquestas sinfónicas, pero buscaba mantener cierta libertad. “Cuando tengo la oportunidad de medir el tipo de público que tengo y decidir qué dirección debo tomar”, declaró al New York Times, “reviso el programa impreso después del primer número, lo destrozo”.

Nero, el mayor de dos hermanos, nació como Bernard Nierow en Brooklyn el 22 de mayo de 1934. Su padre, un inmigrante judío de Europa del Este, dirigió el Hogar Infantil Orgullo de Judea en Brooklyn y fue subcomisario del Consejo de la Juventud de Nueva York. Su madre, hija de inmigrantes judíos de la isla griega de Rodas, enseñaba español en un instituto local.

Ninguno de sus padres era músico, pero cuando Nero empezó a tocar canciones con un xilófono de juguete, le animaron a interesarse por la música y le compraron un piano Steinway de segunda mano por 1.100 dólares, casi 19.000 dólares en la actualidad. “Fue la única vez que me pidieron dinero prestado”, contó Nero.

Mientras estudiaba en la High School of Music & Art, una escuela magnet de Manhattan, obtuvo una beca para tomar clases a tiempo parcial en la Juilliard School. Más tarde tomó clases particulares con la pianista Constance Keene, y en 1956 se licenció en música por el Brooklyn College. Al iniciar su carrera como intérprete, Nero eliminó la “w” de su apellido y luego la “i”, y siguió la sugerencia de su representante de llamarse Peter en lugar de Bernie. “Si tuviera que volver a hacerlo, nunca me cambiaría el nombre”, dijo en 1998 en una conferencia en los suburbios de Filadelfia.

Nero tuvo dos hijos de su primer matrimonio, con Marcia Dunner, que acabó en divorcio. Sus siguientes matrimonios, con Peggy Altman y Rebecca Edie, pianista de la Philly Pops, también acabaron en divorcio.

Nero vivió en Villages, Florida, hasta hace unos seis meses, cuando se trasladó a un centro de vida asistida en la cercana Eustis, donde falleció. Su hija, Beverly, no sabía la causa exacta, pero dijo que tenía artritis y estaba recibiendo cuidados paliativos. Además de su hija, le sobreviven su hijo, su hermano y tres nietos.

Aunque los dolores de mano y espalda le han impedido trabajar en los últimos años, su hija recuerda que, cuando ella y su hermano crecían, Nero practicaba “todos los días, durante horas y horas”, mientras se interesaba por otras cosas, aparte de la música. Hizo sus pinitos en programación informática, se mantuvo al día de los últimos avances tecnológicos, fue uno de los primeros defensores del teléfono móvil y el videoteléfono, y apareció en anuncios de Radio Shack, y demostró un talento inusual para la multitarea.

“Tocaba en un teclado eléctrico silencioso con una mano”, relató su hija, “mientras hacía el crucigrama del New York Times con la otra, a bolígrafo”. Por la noche, seguía practicando incluso mientras veía “The Tonight Show” en un televisor en miniatura, escuchando a través de auriculares para no molestar al resto de la familia. Se quedaba sentado riéndose del monólogo de Johnny Carson, pero sus manos volaban sobre el teclado”.

Fuente: The Washington Post

