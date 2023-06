Exigen a Discord prohibir la creación de música con inteligencia artificial que usa voces de famosos

La Asociación de la Industria Discográfica de América solicitó a Discord. la entrega de los datos de usuarios encargados de crear estas canciones (Livemint)

El desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido la creación de imágenes, textos e incluso música por medio de modelos generativos. Sin embargo, esta última podría ser considerada ilegal a raíz de la intervención de una de las partes interesadas en detener este avance: las discográficas que poseen los derechos de las grabaciones de artistas famosos.

La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA) denunció previamente el uso de la inteligencia artificial en la creación de canciones que utilizan versiones digitales de voces como las de Drake y The Weeknd para crear una canción falsa de ambos llamada “Heart on My Sleeve”.

El reclamo principal es que estas producciones entrenan modelos de inteligencia artificial usando grabaciones de estudio de los artistas y sobre las cuales tienen derechos las discográficas que están incluidas en la Asociación. Sin embargo, realizar la denuncia y prohibir la difusión de estos temas no es la solución que busca la organización.

La intención real de la RIAA es eliminar estos temas antes que siquiera vean la luz y sean publicados en plataformas como Spotify, SoundCloud o redes sociales como YouTube o TikTok denunciando a sus creadores, quienes estarían generando más música usando la misma tecnología dentro de servidores de Discord .

El usuario "ghostwriter" usó inteligencia artificial para crear una falsa canción de Drake y The Weekend y la subió a YouTube

Actualmente, la Asociación se encuentra en discusiones con Discord pues en esta plataforma se ha encontrado un servidor llamado “AI Hub” en el que sus miembros distribuyen archivos de música protegida por derechos de autor para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y así, crear más temas falsos con un sonido de voces reales.

La RIAA estaría buscando que la aplicación elimine este servidor no sin antes facilitar los datos personales de sus miembros, como nombre (o al menos su usuario) y datos de contacto adicionales.

La solicitud de las disqueras como Warner o Sony indica que los usuarios estarían cometiendo infracciones a los derechos de autor de los artistas y también el de ellas pues tienen exclusividad sobre las grabaciones con las que se entrena a los modelos de inteligencia artificial.

Pese al reclamo, por el momento Discord no ha aceptado ni procedido en contra de sus usuarios, quienes se mantienen dentro de este servidor exclusivo. Esto podría deberse a que en la actualidad no existe una ley que especifique quién tiene los derechos de autor sobre una pieza musical generada con inteligencia artificial.

Si bien los derechos sobre las grabaciones son de las discográficas, estas no son distribuidas por los usuarios, sino que se utilizan como insumos de entrenamiento.

Aunque Spotify, Apple Music y otras plataformas que llegaron a publicar contenido creado con inteligencia artificial, retiraron estas canciones por temor a posibles infracciones a los derechos de autor, el contenido se ha viralizado en TikTok, donde existen perfiles dedicados casi exclusivamente a la difusión del contenido creado por las IA.

Inteligencia artificial imita la voz de Chester Bennington para cantar la canción original de Dragon Ball en español latino

Cuando “Heart on My Sleeve” se hizo viral, la discográfica Universal Music Group emitió un pronunciamiento en el que se asegura que “entrenar inteligencia artificial generativa usando su música (de sus artistas) representa una falta a nuestros acuerdos y una violación de las normas de derechos de autor”.

En ese sentido, se declaró en contra del uso de esta tecnología al invocar a otras compañías a decidir si estarán “del lado de los artistas, fans y la expresión creativa humana, o en el lado de los deep fakes, fraude y negarle a los artistas la compensación que merecen”.