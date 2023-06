43 años de “The Game”, el disco que cambió el estilo de Queen y los trajo a la Argentina

Queen - Another one bites the dust

Si uno separa en etapas la carrera de Queen, luego del primer disco de rock duro de 1973, podría encontrar tres claros momentos: el de las ambiciosas armonías y complejidad musical que va desde 1974 hasta 1976, con Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera y A Day at the Races. Luego, en sintonía con el momento coyuntural, llegaron dos discos de rock más clásico y simple, con News of the World (1977) y Jazz (1978), de donde se desprenden varios éxitos que todavía suenan al día de hoy.

Hoy se cumplen 43 años del lanzamiento de The Game, que fue el inicio de la etapa ochentosa del cuarteto británico.

El disco salió un 30 de junio de 1980. Junto con Hot Space, que salió dos años después, se trató del cambio más extremo que la banda experimentó a lo largo de su exitosa carrera. Por primera vez entraron de lleno los sintetizadores, y el bajo de John Deacon pasó al frente, por momentos incluso más que la reconocible y particular guitarra de Brian May.

De izquierda a derecha, Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon (Cortesía Queen Productions LTD/via REUTERS)

Justamente, un riff de bajo es el sello representativo del disco. ”Another one bites the dust”, que hasta llegó a utilizarse en el campo de la medicina para estudios donde se medían los latidos del corazón, fue un éxito fenomenal en todo el continente americano.

En el norte consiguió el número más grande de ventas de Queen en su historia y, aquí en el sur, hizo que por primera vez un supergrupo internacional llegue a los escenarios argentinos de Buenos Aires (estadio de Vélez Sarsfield), Mar del Plata y Rosario.

Además del gran éxito de John Deacon, el disco tiene como singles el rock and roll bailable que recuerda a Elvis Presley, “Crazy Little thing called love” y la balada “Save me”, ambas de Freddie Mercury. Se trata de un álbum compacto, de diez composiciones de todos sus miembros, donde ya no se encuentran los ambiciosos arreglos orquestales. Prima lo simple, en sintonía con el sonido de la época, pero con la calidad de toda la discografía de la banda.

Queen en su gira por Argentina, en el verano de 1981, con recitales en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario

Por las características instrumentales y compositivas de este disco, se trató del LP que mejor pudo ser emulado en vivo por el cuarteto. A pesar de la irrupción de los sintetizadores, al primar la simpleza de la batería, la guitarra, el bajo y el piano, Queen brindó sus mejores presentaciones sobre el escenario en la etapa de The Game.

Neal Preston, fotógrafo y roadie del grupo, manifestó en su libro sobre la historia del grupo que los conciertos de la banda en Argentina, fueron los mejores de todos. La característica de las canciones de la época, contribuyeron a estas presentaciones inolvidables.

Rock Montreal, documento fílmico de una época

Aunque existen varias grabaciones de los recitales de la gira de 1981, como las de Argentina, Venezuela o Brasil, uno de los conciertos de ese año fue registrado en calidad cinematográfica. Fuera del cronograma del tour, Queen brindó dos conciertos en Montreal, el 24 y 25 de noviembre de 1981, exactamente diez años antes del fallecimiento de Freddie Mercury. Los mismos fueron registrados con la mejor calidad disponible para la época y hasta se presentó en las salas de cine de varios países del mundo.

Freddie Mercury y la energía única de un show de Queen a principios de la década de los años 80 (Foto: Graham Wiltshire/Shutterstock)

La experiencia no fue la más grata para los miembros del grupo, ya que el director puso sobre el escenario varias cámaras para la realización de la película musical. Esto puso de mal humor a los músicos, que no estaban acostumbrados a tener que lidiar con camarógrafos arriba del escenario, sobre todo a Freddie Mercury, que improvisaba todo el tiempo sus míticos pasos.

La primera edición no conformó a la banda, por lo que años después, al recuperar los derechos, abrieron las cintas originales para una remasterización y reedición que cumplió con los requerimientos puntillosos de May y Taylor. Esta edición definitiva de 2007, que inmortalizó el broche de oro de los conciertos de la era The Game, se encuentra disponible en todos los formatos, inclusive en triple vinilo y Blu-ray con una excelente calidad.

