La vida en podcast: los recomendados de junio

Un crimen político que marcó la historia argentina; una pequeña anécdota sobre las elecciones madrileñas que se transforma en una atrapante búsqueda detectivesca; un homenaje periodístico al más famoso y carismático cantante de cuarteto cordobés; una original idea de adaptar narraciones de viejos crímenes del siglo XIV en clave musical; y un viaje de un superhéroe a Chile para proteger a los actores de las acciones de la dictadura. Todas estas historias en los recomendados de junio.

Aramburu. El crimen político que dividió al país

La periodista y politóloga argentina María O’Donnell lleva al mundo sonoro el crimen político que ya había plasmado en un libro publicado en el año 2020 por Planeta. Aramburu. El crimen político que dividió al país narra un hito muy importante en la historia argentina: el secuestro y asesinato del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu en 1970 por parte de la agrupación política Montoneros. El militar fue uno de los propulsores de la llamada “Revolución Libertadora” que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón y luego fue presidente de facto entre 1955 y 1958.

El podcast de O’Donnell se suma a los contenidos de thriller sonoros que han cosechado oyentes alrededor de todo el mundo, con sed por el true crime.

Con entrevistas, archivo histórico sonoro y una narración que va dejando algunos interrogantes que mantienen el suspenso, la serie actualiza y adapta con éxito la investigación realizada por la periodista para su libro. Se trata de siete episodios publicados en Diario con Vos y Spotify.

Aramburu fue secuestrado durante el gobierno de Onganía y llevado a la Estancia La Celma, en el pueblo de Timote, provincia de Buenos Aires Sobre estas locaciones que adquirieron tanta relevancia en la historia argentina se centra la primera parte de la serie. Se destaca el capítulo 2, “Crónica de un secuestro”, donde los detalles sonoros junto a una descripción precisa permiten visualizar al oyente el momento exacto de este famoso secuestro en el departamento de la familia Aramburu en la calle Montevideo del barrio porteño de Recoleta. Por otro lado, el capítulo del asesinato incluye sonidos y líneas de diálogo que también lo hacen muy real. Interpretados por el locutor Eduardo Ferrari, también aparecen en este capítulo los testimonios de Mario Firmenich sobre lo sucedido ese día. La música, que le imprime a la serie un suspenso sombrío, fue compuesta por Ezequiel Silberstein.

O’Donnell, premiada con tres Martín Fierro por su trabajo en radio, ahonda en un crimen que nunca estuvo bien esclarecido, sus repercusiones, las decisiones y motivaciones que todavía resuenan en el escenario político argentino actual.

Misterio en La Moraleja

En las elecciones de la Comunidad de Madrid del año 2021, hubo un dato que salió en el diario El País: en el barrio más exclusivo de toda España, una persona votó a Podemos, el partido de izquierda fundado en 2014. La Moraleja es un barrio poblado de mansiones en las afueras de Madrid. El dato del único votante de Podemos podría haber quedado ahí, en esa breve noticia que se publicó ese año, en algo que pasó desapercibido. Pero hubo alguien que pensó que aquello podía ser una historia. Así surgió el podcast Misterio en La Moraleja, creado por Álvaro De Cozar y Eva Lamarca. De Cózar es director creativo y cofundador de TrueStory. Trabajó durante 14 años en El País. Ha escrito y dirigido podcasts reconocidos y premiados como Máster, V, las cloacas del Estado y Xrey, sobre la vida del rey Juan Carlos. Su podcast Los papeles además de ser nominado al Premio Gabo 2022, recibió el Premio Ondas del Podcast a Mejor Podcast Narrativo de No Ficción en 2023.

Eva Lamarca, autora y quien pone la voz y oficia de detective durante la serie, es periodista y trabajó durante 12 años en Vanity Fair, donde se especializó en temas políticos y de investigación. Trabajó también como guionista para Xrey.

Lamarca narra en primera persona, con frescura y dinamismo, esta serie de cinco capítulos. Cuenta cómo su trabajo en Vanity Fair le permitió meterse en el mundo de los ricos, describe cómo es el barrio La Moraleja y comienza a mover sus contactos para entrevistar a los “posibles sospechosos” del voto a Podemos. Se trata de una búsqueda detectivesca y muy divertida.

En Misterio en la Moraleja, una pequeña noticia muy puntual se convierte en la excusa para reflexionar sobre muchas cosas: ¿Qué refleja el urbanismo en nuestra manera de pensar? ¿Qué dice nuestra forma de vestir de nosotros? ¿Se relaciona el aspecto con el voto? ¿Qué significa que exista un solo voto a un partido en todo un barrio? ¿Hay una tendencia a la homogeneización? ¿Cómo se alimenta esto? ¿Qué es lo que motiva nuestro voto?

En Misterio en La Moraleja, que recibió el Premio Ondas 2022 y es finalista del Premio Gabo 2023, Lamarca busca abrir la puerta a mansiones impenetrables en busca de su misterioso votante. Va encontrando pistas, algunas decepciones y se van sembrando interrogantes.

Crímenes. El musical

En la prensa de la España del XIX, los crímenes eran trending topic. Se esperaban las noticias policiales con la ansiedad que luego esperamos nosotros el último capítulo de Lost. En esta original serie se relatan los crímenes más famosos de esa época con música y coros. A estos relatos se suman también entrevistas a médicos forenses, criminólogos, historiadores y psicólogos, entre otros especialistas.

Crímenes. El musical es una idea de la periodista española Mar Abad producida por El extraordinario. Abad es la guionista y locutora de este podcast que ya va por su tercera temporada y ganó en la categoría experimental de los Premios Ondas.

Se recuerda, con un humor algo ácido, la crónica negra española del siglo XIX. Los crímenes apasionan a las audiencias y este podcast ha decidido ir más allá y sorprender a los oyentes al combinar los policiales con el formato musical.

Cada episodio se centra en una historia, un crimen real ocurrido en la España de aquella época. A partir de cada caso se comparte una mirada de cómo han avanzado la ciencia y la investigación forense. Cada uno de los episodios es como oír de principio a fin una obra teatral musical. A la voz de Abad como conductora se suman las voces que dan vida a los protagonistas de cada historia.

El humor ácido llega a su punto más alto con los coros (vayan a oírlos, el factor sorpresa es clave y si no lo han hecho, no es mi intención spoilear). En la segunda parte del capítulo hablan los investigadores y científicos aportando su mirada sobre el caso en cuestión. En la serie queda reflejado el tratamiento que hacían los diarios de este tipo de hechos policiales, con mucho más desparpajo, juicios de valor e insultos a los asesinos.

En la última temporada de esta serie se suma la música popular urbana compuesta especialmente para cada caso: se trata de unas breves y divertidas canciones que hablan sobre lo que sucederá y lo que finalmente sucedió en el principio y final de cada capítulo.

Abad se divierte y entretiene a los oyentes con esta original y arriesgada idea de narrar la sangre y la violencia a modo de comedia musical.

Superman en Chile

La historia es tan espectacular que cuando uno la oye le sorprende no haberlo hecho antes. Era el año 1987 y en Chile gobernaba la dictadura de Augusto Pinochet. Al sindicato de actores llegó una carta de un comando ultraderechista que incluía una lista de 78 actores. La carta era una amenaza de muerte en la que instaba a los actores a abandonar el país en 30 días. Pero los actores no querían irse de su lugar y empezaron a organizar la resistencia… Entonces pensaron organizar un acto masivo el día en que se cumplía su ultimátum, pero debería tener apoyo internacional para lograr protección y que las amenazas no se conviertan en muertes.

En este capítulo producido por Nicolás Alonso de Radio Ambulante, vemos cómo el miedo da lugar a la valentía de estos actores que se organizan para resistir y empiezan a contactar a los sindicatos de actores alrededor del mundo. Entre aquellas llamadas hubo una clave al escritor Ariel Dorfman que vivía en ese entonces en Estados Unidos junto a su esposa Angélica Malinarich. Dorfman empezó a contactar actores hasta que dio con el mismísimo Superman, el actor Christopher Reeve. Dorfman le dijo que no le podían garantizar que no lo mataran. “¿Y cómo mi visita a Chile puede ayudar a estos actores?”, le preguntó la estrella de Hollywood. “Les podés salvar la vida”, le respondió el escritor. “Entonces voy”, dijo Reeve.

Nominado a los Premios Gabo 2023, este episodio de un poco más de 58 minutos narra la organización, los nervios, la violencia de ese entonces el el territorio chileno, y cómo entre gases lacrimógenos y policías, Reeve termina una velada de poesía, música y resistencia en un garage ícono de la contracultura chilena junto a otros artistas internacionales invitados.

Con testimonios de personas que presenciaron, acompañaron y organizaron este acto, en los últimos minutos del capítulo el terror da lugar a la emoción. Un niño que ve a Superman en su casa jugando con él en su pileta y un registro de la voz de Reeve narrando cómo impactó en su vida esos días en Chile, convierten a esta pieza periodística en un relato conmovedor sobre la valentía y la solidaridad en los tiempos oscuros de la dictadura.

Rodrigo. La leyenda continúa

En un nuevo aniversario de la muerte del cantante argentino de cuarteto Rodrigo Bueno, Interés General Podcast lanza esta serie documental que repasa su vida. Narrado por las personas que lo acompañaron en distintas etapas de su vida, cada episodio muestra una faceta distinta de “El Potro Rodrigo”: como jefe, como músico, como padre.

Rodrigo fue un reconocido y carismático cantante de cuarteto que tuvo una trágica muerte en un accidente automovilístico la noche del 24 de junio del año 2000.

La carrera del músico cordobés comenzó en 1989 con el lanzamiento de su primer disco. A partir de ese momento comenzó a crecer y consolidarse: no era una fiesta si no sonaban los temas de Rodrigo. “El Potro” se convirtió así en un ídolo popular, con su música y simpatía, y rompió récords de ventas en todo el país. Con intensas giras por toda la Argentina, el cordobés murió en un accidente con tan sólo 27 años.

La serie cuenta su intimidad, sus amores, cómo era trabajar con él y qué pasó realmente la noche de su trágico final. Todo narrado por sus músicos, su familia y la gente que más lo conocía. Están, entre otros, los testimonios de su mamá; de Gustavo Pereyra, amigo de toda la vida y músico de su grupo; de Beto Kirovsky; Alejandra, su última pareja; y toda su banda, incluidos los que estuvieron con él el día del accidente.

El podcast está narrado por Juan Paya, actor y director que conoció a Rodrigo y compartió con él recitales, ensayos y giras.

