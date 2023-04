La vida en podcast: 5 recomendados para escuchar en abril

Un abril de lo más variado. Con podcasts para todos los gustos: una nueva serie periodística histórica argentina que repasa, mes a mes, el año que recuperamos la democracia; una ficción chilena ya consagrada para aquellos que quieran sumergirse en la ciencia ficción; una actriz argentina conversa con sus colegas sobre los desafíos y las gratificaciones de la actuación; un reconocido periodista estadounidense entrevista a emprendedores sobre sus orígenes, sus dudas y sus grandes éxitos y, por último, una humorista española entrevista, sin tapujos, a comediantes, presentadores y actores sobre el humor, las cancelaciones y más…

1. 1983. 1983: El año que recuperamos la democracia es un podcast documental que revive un año clave de la historia argentina contemporánea. Producido por Interés General Podcast y conducido por la periodista Marina Abiuso, cada episodio se centra en un mes y narra lo que sucedía en los diferentes ámbitos: política, economía, deportes, música… y la serie logra así un retrato completo de cada mes de 1983. Además de la idea, el archivo histórico de audio y la edición del mismo contribuyen a crear un producto histórico interesante e incluso pedagógico para escuchar en escuelas y universidades. La conducción de Abiuso le imprime dinamismo y suspenso a la serie. Tanto para aquellos que no existían en ese momento como para los que poco recuerdan de esa época, 1983 resulta reveladora al aportar un archivo sonoro de lo más interesante: cantos contra la dictadura en recitales, frases de músicos, las noticias informando casos de censura de películas y obras de teatro o los militares haciendo declaraciones frente a la prensa. Todos los meses de este año se publicará un episodio y así el oyente recorrerá el largo y difícil camino hacia la democracia argentina.

2. Caso 63. El videoclub de mi ciudad natal tenía una revista donde había una sección que se llamaba: “Si no las vio, debería verlas”. Allí recomendaban películas que no eran novedades pero que valía la pena ver.

“Si no lo escuchó, debería escucharla” podría ser la adaptación al mundo de los podcasts y un consejo frente a esta audioserie chilena. Es que Caso 63 ya es una serie muy conocida dentro del mundo de los podcasts y se ha traducido a diferentes idiomas. En su versión en inglés, la protagonista fue interpretada por la reconocida actriz Julianne Moore.

La serie fue escrita en 2020 por el chileno Julio Rojas en un contexto de encierro producto de la pandemia de la Covid-19. Con este escenario apocalíptico y de ciencia ficción, Rojas escribió la historia de una médica psiquiatra que graba sus sesiones con un misterioso paciente, quien asegura ”venir del futuro”.

Caso 63 fue producida por Emisor Podcasting y cuando se estrenó en Spotify en noviembre de 2020 se convirtió en un suceso global: llegó al puesto número 1 en los rankings de todo el mundo y allí se mantuvo durante varias semanas.

La serie cuenta con tres temporadas y, como ha pasado tantas veces, el suspenso y la potencia de la primera temporada decaen un poco en la segunda y tercera. Sin embargo ha sido un éxito esa apuesta latinoamericana por la ciencia ficción y una serie que si todavía no la has escuchado, desde el videoclub de mi ciudad te dirían que lo hagas.

3. Fuera de libreto. Se trata de un podcast conversacional conducido por la actriz argentina Malena Solda y producido por Tristana Producciones. En cada episodio Solda entrevista a actores y actrices como Roberto Carnaghi, Soledad Villamil, Joaquín Furriel y Leonor Manso. Las conversaciones giran en torno al mundo actoral, su formación, sus experiencias en teatro y televisión y algunas anécdotas. Solda se muestra como una conductora que pregunta con frescura y naturalidad y genera un espacio de diálogos que pueden ser divertidos y también conmovedores. Un detalle: entre la conversación hay intervenciones grabadas por Solda luego de la entrevista, con aclaraciones, puestas en contexto o anécdotas, que aparecen durante la conversación y sirven también como una especie de intervalo para el oyente.

Fuera de libreto contó con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y ganó el primer premio en la categoría podcasts por Argentores.

4. How I built this (¿Cómo construí esto?). ¿Quién fue la persona detrás del surgimiento de Discovery Channel? ¿Cómo se creó Goodreads? ¿Quién inventó a los Paw Patrol? ¿Cómo surgió la idea de crear Audible, la plataforma de audiolibros? ¿Y Mailchimp?

How I built this es un podcast conversacional en inglés donde el periodista Guy Raz entrevista a los innovadores y emprendedores que lideran grandes marcas alrededor del mundo. La idea puede sonar poco atractiva pero Raz se encarga de transformar cada episodio en una historia de vida que uno no puede dejar de escuchar. Es que Raz es un gran entrevistador, muy informado, con sentido del humor, que trabaja en la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR su sigla en inglés) y fue también corresponsal de guerra, cubrió conflictos en Kosovo, Macedonia, Afghanistan e Irak. Además, Raz fue descrito por el New York Times como “uno de los más populares podcasters de la historia” y sus podcasts combinan una audiencia mensual de alrededor de 19 millones de descargas.

Con algunas entrevistas grabadas en el teatro Lincoln de Washington, hay tantos episodios que el oyente puede elegir entre aquellas marcas de las que le interese conocer la historia detrás: sus momentos de dudas, sus fracasos y las reflexiones sobre sus éxitos.

5. Malas personas. Entre tanta exigencia, tanto perfeccionismo, tanta superioridad moral, la humorista española Victoria Martín aparece con un podcast que ya es claro desde su título: Malas personas.

Victoria Martín es reconocida por su podcast Estirando el chicle, que realizó junto con Carolina Iglesias y ganó el Premio Ondas 2021 a Mejor Podcast del Año.

Esta vez, la periodista y humorista se lanzó sola en octubre del 2022 con este video podcast que se escucha a través de la plataforma Podimo. Partiendo de la premisa de que “ser bueno siempre está sobrevalorado”, cada capítulo gira en torno a algún defecto o “pecado” como la pereza, la envidia, la mentira, la ira, la culpa, la cobardía y la lujuria. Los episodios incluyen un monólogo de la humorista donde nadie se salva (ni ella) y arroja verdades con una actitud de honestidad brutal y hastío (“¿Cómo me va a importar el medio ambiente si hay familiares míos que no me importan que se mueran?”).

En cada episodio hay una entrevista con algún humorista, actor, presentadora de televisión, alguien conocido o famoso por haber sido “mala persona”, es decir, haber sido cancelado socialmente por algún hecho o declaración. Allí también reinan las risas y la honestidad brutal. Un oasis de humor entre tanta corrección.

Seguir leyendo