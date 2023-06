El mejor cine español llega a Buenos Aires con una nueva edición de “Espanoramas”

Spot de Espanoramas 2023

El cine español es uno de los favoritos de los cinéfilos argentinos. Es así desde hace décadas y ahora, gracias a las plataformas de streaming, una nueva generación de actores, actrices y directores se hacen conocer a través de cientos de series y películas. Sin embargo, no es algo que se vea trasladado a la pantalla grande. En los cines argentinos, todavía sigue habiendo una supremacía de los tanques de Hollywood. Por esa razón, Espanoramas se convierte en un evento muy esperado para poder disfrutar de lo más novedoso de la nueva producción de una industria en permanente actividad y crecimiento.<

La novena edición se realizará en la Sala Lugones del Teatro San Martín, desde el jueves 29 de junio al sábado 8 de julio. Está organizada por la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, y el Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y cuenta con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura de España. La muestra de cine español ofrece una programación de nueve películas recientes de directoras españolas y un foco en homenaje a Carlos Saura, quien falleció a comienzos de 2023.

La Sala Leopoldo Lugones es la elegida para esta nueva edición de Espanoramas (Foto: Gustavo Gavotti)

“A lo largo de ocho ediciones y con más de cien películas exhibidas, Espanoramas se ha afianzado como una ventana abierta a lo mejor del cine español más reciente. Un verdadero mosaico de imágenes que, visto en retrospectiva, permite seguir la consolidación a lo largo de casi una década de una nueva generación de cineastas e intérpretes. Protagonistas de sus historias, pero también de la renovación de la producción cinematográfica española, cada vez más abierta, diversa y acorde con su tiempo y el país que refleja”, comentó Luis Marina Bravo, Consejero Cultural de la Embajada de España en Argentina, que también anunció que este año la muestra de cine español tendrá su primera edición en Santiago de Chile. Además, la muestra se proyectará en las ciudades de Rosario (del 20 a 23 de julio) y Córdoba (del 3 a 6 de agosto).

“Visité la República Argentina por primera vez en 2006. Si bien hasta entonces yo había sentido una fascinación por varios mitos de la cinefilia local (las revistas El Amante, Los Inrocks, el festival BAFICI, la sala Lugones), ese viaje hizo crecer mi embeleso por el modo en que los cinéfilos porteños manejaban esa pasión. A mi vuelta a España, caí en la cuenta de la inusual cantidad de mujeres realizadoras referentes en el cine argentino: Lucrecia Martel, Albertina Carri, Verónica Chen, Inés de Oliveira Cézar, Celina Murga, entre otras. No dejaba de preguntarme por qué en España no se había dado algo semejante. Diecisiete años después podemos afirmar que se ha dado esa eclosión de las mujeres directoras sin las que el cine español de nuestros días no podría ser entendido. En 2022, Carla Simón ganó el Oso de Oro en Berlín con Alcarrás, Elena López Riera participó en la Quincena de Realizadores de Cannes y un año después competirá en la misma sección Helena Martín con Creatura, ganando el premio a la Mejor Película Europea en el mismo festival. Quienes hacemos Espanoramas hemos sido testigos de cómo este movimiento ha ido tomando forma y hemos intentado transmitir el proceso a través de nuestra programación” contó el programador Fran Gayo.

"El agua", de Elena López Riera

Programación completa de “Espanoramas”

El agua, de Elena López Riera, se verá en la función apertura. Muestra el verano en un pequeño pueblo del sureste de España, donde una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que lo atraviesa. Allí vuelve a resurgir una vieja creencia popular que afirma que algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen “el agua adentro”. Ana (Luna Pamiés) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina) en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto Olmo) a la vez que lucha por aventar a los fantasmas.

Funciones: Jueves 29 de junio a las 19.30 horas y sábado 1 de julio a las 18 horas.

"La voluntaria", de Nely Reguera

La voluntaria, de Nely Reguera, cuenta la historia de Marisa (Carmen Machi), una doctora recién jubilada, decide viajar como voluntaria a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, se hace evidente que no tiene nada que ver con los demás. Cuando conoce al pequeño Ahmed, los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse.

Funciones: Viernes 30 de junio a las 15 horas y martes 4 de julio a las 18 horas.

"La visita y un jardín secreto e la ópera prima como directora de Irene M. Borrego y tuvo su premiere mundial durante el 25º Festival de Málaga

La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego, muestra la misteriosa figura de Isabel Santaló, una artista anciana, hoy olvidada. Pero, de tanto en cuanto, algunas visitas aparecen en su casa. A través de ellas, y de la voz de Antonio López, el único pintor de su generación que la recuerda, se perfila una película poliédrica que sorpresivamente se transforma.

Funciones: Jueves 29 de junio a las 17 horas y miércoles 5 de julio a las 21 horas.

"La maternal" es protagonizada por Carla Quílez y Ángela Cervantes

La maternal, de Pilar Palomero, se centra en la historia de Carla que tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Ella vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la asistenta social se da cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en “La Maternal”, un centro para madres menores de edad, donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella.

Funciones: Viernes 30 de junio a las 18 horas y martes 4 de julio a las 21 horas.

"La amiga de mi amiga” es un cuento moral que sucede en los baños, las camas y las calles de Barcelona

La amiga de mi amiga, de Zaida Carmona, tiene de protagonistas a dos mujeres que tienen treinta años pero viven como cuando tenían veinte, aunque ya no tienen edad para convertirse en jóvenes promesas. Están enamoradas del amor, pero en su búsqueda, se destrozan una a otras, errando de exnovia en exnovia, de relación en relación. Es una comedia de enredos bollera a cinco bandas. Un cuento moral que sucede en las calles, las camas y los baños de Barcelona.

Funciones: Domingo 2 de julio a las 15 horas y miércoles 5 de julio a las 18 horas.

Dúo, De Meritxell Colell

Dúo, de Meritxell Colell, se desarrolla en el norte de Argentina durante los carnavales. Tras un año en el pueblo con su madre, Mónica retoma un dúo de danza con su pareja. Juntos emprenden una gira por la cordillera de los Andes, en un intento de salvar la relación, aferrándose a una promesa: “no dejaré de querer lo que queda de ti”.

Funciones: Jueves 6 de julio a las 18 horas y viernes 7 de julio a las 15 horas.

"Cuerpo abierto" está basada en el cuento "Lobosandaus" de Xosé Luís Méndez Ferrín

Cuerpo abierto, de Ángeles Huerta, se desarrolla en 1909 y muestra a Miguel, un joven profesor, destinado a un pequeño pueblo de montaña en la frontera entre España y Portugal: Lobosandaus, una aldea inhóspita y de tradiciones ancestrales. Es un hombre de razón, pero no puede controlar sus deseos pasionales y, conforme se acerca el invierno, siente cómo la oscuridad se apodera de todo a su alrededor, al tiempo que crece su fascinación por la enigmática Dorinda.

Funciones: Domingo 2 de julio a las 21 horas y jueves 6 de julio a las 15 horas.

Trailer Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa

En Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, ubicada en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Funciones: Viernes 30 de junio a las 21 horas y viernes 7 de julio a las 18 horas.

"A las mujeres de España. María Lejárraga", de Laura Hojman

A las mujeres de España. María Lejárraga, de Laura Hojman, narra la historia de María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. La dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora de obras como Canción de cuna, llevada al cine en cinco ocasiones y fundadora de proyectos pioneros para los derechos y las libertades de la mujer.

Funciones: Martes 4 de julio a las 15 horas y jueves 6 de julio a las 21 horas.

Trailer de "La caza", de Carlos Saura

Foco Carlos Saura

La caza (1966) sigue a tres amigos y el joven pariente de uno de ellos que piensan disfrutar de un agradable día de caza en un coto privado. Los problemas personales y las tensiones entre ellos van aflorando hasta convertir el día en un infierno, como reflejo de la batalla que tuvo lugar en ese mismo coto durante la Guerra Civil.

Funciones: Sábado 1 de julio a las 15 horas y viernes 7 de julio a las 21 horas.

Trailer de "Deprisa, deprisa", de Carlos Saura

Deprisa, deprisa (1981) protagonizada por Pablo, “el Meca”, “el Sebas” y Ángela, cuatro amigos que quieren escapar del ambiente marginal en el que viven. Para ello, necesitan conseguir dinero, aunque no están dispuestos a trabajar durante años para poder ahorrar.

Funciones: Domingo 2 de julio a las 18 horas y sábado 8 de julio a las 15 horas.

"Cría cuervos" es considerada la mejor película de Carlos Saura

Cría cuervos (1976) relata la historia de Ana que, veinte años después, recuerda el triste verano que pasó en un caserón situado en el centro de Madrid junto a su abuela muda y su antipática tía. Por aquel entonces, era una niña de nueve años que creía tener el poder sobre la vida y la muerte de quienes vivían con ella.

Funciones: Sábado 1 de julio a las 21 horas y sábado 8 de julio a las 18 horas.

Carlos Saura con el Goya de Honor que le fue otorgado en la misma semana de su muerte, a principios de 2023

En ¡Ay, Carmela! (1990) veremos a Paulino y a Carmela, un matrimonio de trovadores que se ganan la vida haciendo espectáculos en el bando republicano durante la Guerra Civil española. Junto a su asistente mudo Gustavete viajan por error al frente nacionalista y son arrestados. Allí se dan cuenta de que la única manera de salvar sus vidas es hacer un espectáculo para un grupo de militares con una ideología contraria a la suya.

Funciones: Miércoles 5 de julio a las 15 horas y sábado 8 de julio a las 21 horas.

* Las entradas para las funciones de Espanoramas tendrán un costo de $900 y $500 para jubilados y estudiantes $500. Se podrán adquirir en la boletería de la Sala Lugones (Avenida Corrientes 1530, CABA) o a través de la web del Complejo Teatral de Buenos Aires.

