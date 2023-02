“Alcarràs”, agudo y tierno retrato de familia rural al borde de la extinción

Trailer de "Alcarràs", de Carla Simón: Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.

¿Te acordás de esa imagen que marcó el principio del fin de una etapa importante de tu vida? Capaz, en ese momento, ni te diste cuenta de lo clave que sería. Así comienza Alcarràs, la ficción de Carla Simón. Tres niños juegan en un auto abandonado cuando son sorprendidos por los ruidos de unas máquinas enormes que vienen a quitarles ese espacio mágico de juego, donde ellos imaginaban estar en una nave espacial. Las máquinas interrumpen, no solo su tranquilidad, sino también la de toda su familia.

La trama de la película se centra en la vida de los Solé que, desde hace casi un siglo, se han dedicado a cosechar duraznos y diversos frutos en la zona de Alcarràs, un pequeño pueblo de la geografía catalana. Sin embargo, esa serenidad rural, se ve saboteada cuando deben enfrentar al desalojo de sus tierras trabajadas ya que los dueños legales del terreno buscan talar los árboles frutales e instalar paneles solares. Veremos cómo cada miembro de la familia va procesando lo que sería el último verano y la última cosecha enfrentando a un futuro incierto que mostrará las grietas de lo que parecía ser una familia muy unida.

Alcarràs es un municipio de Cataluña, una zona rural y algo agreste que fue escogida por la directora para que sea el escenario de su segunda película. No se trata de una elección azarosa, en esa zona se crió su madre y ella pasó muchos veranos y fiestas rodeada de los árboles de melocotón, fruto característico del lugar. Tanto es el conocimiento de ese paisaje y sus problemáticas que la película alcanza un nivel de verosimilitud que roza lo autobiográfico. Se introduce en las entrañas de una familia algo quebrada que no sólo debe despedirse del hogar que los aglutina sino que sabe que a partir de ahora nada será igual en la vida de ninguno de sus miembros.

"Alcarràs" se estrena este jueves en el cine Lorca de Buenos Aires y estará disponible en la plataforma Mubi, a partir del viernes 24 de febrero

El testimonio casi documental se logró no solo con un excelente guión sino también con la elección de actores no profesionales que viven en la misma zona, muchos de ellos familiares de la directora. Para el casting entrevistaron a más de siete mil personas que buscaron y encontraron en las fiestas de los pueblos de la zona, avisos en los ayuntamientos y recorriendo las calles. Carla Simón quería transmitir en sus personajes el amor por la tierra. Eso se refleja en su piel y manos curtidas de años dedicados a la agricultura y, sobre todo, se ve en su forma de moverse.

Lo mismo ocurre con su forma de hablar, al usar diálogos típicos en catalán. Esas imágenes hiperrealistas ponen al espectador en escena, lo hacen parte de la filmación. Se siente, al igual que los protagonistas, el agobio del sol sobre la espalda luego de largas jornadas laborales. Con el fluir de las escenas, acompañaremos a esta familia en sus fiestas, las visitas al pueblo, peleas y almuerzos con sobremesas llenas de anécdotas. La directora busca también reflexionar sobre los cambios económicos, el rol de las mujeres -que tienen mucho para decir aunque el patriarcado sigue las relega a un segundo plano-, las motivaciones de los jóvenes que muchas veces se sienten asfixiados entre las problemáticas adultas y un futuro que se vislumbra cada vez más alejado de los paradigmas familiares.

Los Solé son una familia en particular, pero reflejan problemáticas que viven casi todos los hogares de la región. Personas que quieren seguir viviendo de la tierra y cosechando de una manera casi artesanal aunque el sistema determina que esa manera de producción ya no es “sostenible”. Se ve amenazado, hasta la desaparición, el modelo de agricultura familiar por la falta de regulación de precios. Alcarràs es una historia simple, llena de detalles que muestran cómo la directora se inspiró en el neorrealismo italiano, por la participación de actores no profesionales y la manera de filmar con cámara en mano y primerísimos planos. Es una película coral que marca diferencias con su anterior producción, Verano 1993, donde el relato se centraba en un único personaje: una niña que tras la muerte de su madre, debe mudarse y convivir con sus tías.

La premiada película de Carla Simón lleva por título el nombre de Alcarràs, un municipio del interior de Cataluña

A través de la música y los juegos, la película da lugar al humor, mostrando a los adolescentes practicando coreografías modernas o a los adultos corriéndose con agua para paliar el calor. Hay momentos de ternura donde los más chicos interpretan canciones viejas que le roban una sonrisa y alguna lágrima a Rogelio, el patriarca de la familia, que es el más afectado por el cambio de época que están viviendo y no logra entender que las nuevas generaciones rompan los pactos de palabra que para él eran sagrados.

Carla Simón muestra un universo familiar donde lo cotidiano despliega una belleza cautivadora. A la hora de abordar a cada uno de los protagonistas, los muestra tal cuál son y en el recorrido narrativo no hay buenos ni malos, ni se toma postura por las decisiones que ellos van tomando y afectan al futuro del núcleo familiar. Todo es realizado con una sensibilidad que convierte en único a su cine y marca una manera diferente de ponerse frente a una cámara. Por esa razón, es una de las realizadoras con más proyección del cine español.

Carla Simón recibió el prestigioso premio Oso de Oro en el Festival de Berlín por "Alcarràs" (Foto: REUTERS/Christian Mang)

Alcarràs ganó el Oso de Oro en la última Berlinale y Carla Simón se transformó en la primera cineasta española en obtener este importante premio. Por otra parte, aunque no llegó a quedar en la lista de los preseleccionados, la película fue la elegida para representar a España en los Premios Oscar 2023 como “Mejor Película Internacional”. Además, está nominada a 11 premios Goya que se entregarán el próximo 23 de febrero. En Argentina, se presentó por primera vez en el pasado Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y se estrena este jueves en el cine Lorca de la Ciudad de Buenos Aires. También se podrá ver en la plataforma de streaming “MUBI”, a partir del viernes 24.

