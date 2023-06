“Alumnit@s: Argentina, te escuchamos”, un concurso de escritura para chicos de 11 a 16 años

No hay tiempo perder. El 30 de junio se cierra la inscripción de Alumnit@s: Argentina, te escuchamos, un concurso de escritura para los más chicos que ya va por su tercera edición.

Los organizadores invitan a los niños de todo el país a “conectar con sus mitos, leyendas, héroes regionales, así como historias personales sobre su pasión por el deporte, para encontrar en todo eso soluciones ante problemas actuales”.

La convocatoria está enfocada a chicos de 11 a 16 años, con escolaridad en curso en cualquier escuela de la Argentina, coordinados por personal docente y con posibilidad de sumar a un abuelo o abuela.

Alumnit@s... fue declarado de Interés por Cultura Nación y de Interés Cultural y/o Educativo por 18 provincias del país y la Ciudad de Bs As, además de haber ganado el premio BACA y Mecenazgo.

¿Qué premios hay en juego? Una computadora All in One, con 4GB de RAM y disco de 256 GB, o similares; un kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión); y un kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

Acompaña al concurso la CONAPLU (Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO). El año pasado, María Kodama fue jurado del concurso y participó del evento de premiación en la Usina del Arte en diciembre de 2022 con la conducción de Iván de Pineda. Las bases y condiciones, acá.

