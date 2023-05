La influencer Andy Clar presenta su nuevo proyecto que combina arte, literatura e inteligencia artificial

Andy creó una comunidad de viajeras que tiene más de 3 millones de seguidoras

Si algo caracteriza a Andy Clar es ser una persona inquieta y llena de ideas. La artista plástica, publicista y escritora transita su vida con mucha intensidad. Hace más de 20 años sufrió un grave accidente de tránsito que la dejó un año sin poder caminar y con los peores pronósticos. Sin embargo, fiel a su espíritu, sabía que volvería a pararse y ese hecho traumático se transformaría en un empujón para alcanzar sus sueños. Creó su propio blog de viajes, en una época donde todo era nuevo, que luego se transformaría en Chicas en New York, la primera comunidad de viajeras de Latinoamérica. Además, es autora de varios best sellers como Chicas en New York, Bailar Acostada y Chicas de viaje por el mundo. Es socia fundadora y creativa de la agencia de publicidad Super y como artista plástica, ha expuesto en diversos lugares como el Carrousel del Louvre de París y galerías de Nueva York y Dubai.

Ahora lanzó su nuevo proyecto “Viajerxs del Futuro”, una serie de relatos breves escritos por ella desde el año 2045, que son acompañados por imágenes impresionantes generadas por ella en colaboración con inteligencia artificial. Las mismas se pueden ver en su cuenta de Instagram. Allí transporta a un mundo fascinante e innovador, donde la creatividad humana y la IA se combinan para producir un resultado novedoso. Los relatos abren interrogantes acerca del futuro del amor, la robótica, la alimentación, las relaciones humanas, la clonación y los viajes. En todas las historias, los personajes disfrutan de los avances tecnológicos, pero también sienten nostalgia por las cosas simples que se perdieron.

"Viajerxs del Futuro" combina: arte, literatura e Inteligencia Artificial

Infobae Cultura dialogó con la artista sobre los desafíos que implica este nuevo proyecto que combina la tecnología con el arte.

—¿Cómo nació esto de mezclar el arte con la literatura usando las redes sociales?

—La creatividad es lo que me mueve. Todo lo que hago siempre gira en torno a ella. Lo veo como una manera de vivir. Cuando empiezo a investigar un poco las posibilidades de la inteligencia artificial, encontré una solución a una inquietud que tenía: en mi trabajo en publicidad, siempre me pasaba que pensaba una imagen o una idea en la cabeza y al bajarla a la realidad nunca llegaba a ser lo que quería. Es decir, proyectaba una imagen con determinadas características y cuando se lo pasaba al diseñador o al fotógrafo, dependiendo del caso, nunca fue exactamente lo que imaginaba. Utilizando la IA, pude llegar a ese resultado deseado, fue la primera vez que me pasó y me generó mucha adrenalina, el darme cuenta de que lo que tenía en mi cabeza lo podía plasmar casi exacto y en algunos casos mejor. Obviamente, no es algo fácil, sino que tenés que ser muy detallista en los pedidos que le haces a estas plataformas. Como soy una apasionada de los viajes, empecé a creer personajes que sean viajeros del futuro y en consecuencia me empiezan a surgir sus historias naturalmente. Las redes sociales son un mundo en que me muevo hace mucho tiempo, se puede decir que soy la primera influencer de la Argentina, empecé antes de que Instagram existiera, cuando se usaba mucho Facebook y con un blog, que fue Chicas de viaje y Chicas en New York. Era un momento donde nadie escribía, sino que todo era pura imagen. A mí, siempre me gustó escribir, entonces siempre acompañé las imágenes con contenido, con algún mensaje, o en el caso de Chicas en Nueva York con mucha información del destino, después con chicas viajes sobre distintos lugares del mundo. Con este nuevo proyecto, sentí que se unían todos mis mundos en un mismo sitio: la fantasía, el escribir y lo visual de las imágenes.

—¿Por qué decidiste viajar al futuro?

—En parte siento que no es tan futuro. Todo lo que escribo está inspirado en cosas que están sucediendo, por ejemplo la contaminación en Japón y la falta del oxígeno natural. Pienso cómo se potenciará eso en algunas décadas. Lo que hago es investigar un poco cuáles son las cosas más avanzadas que están pasando. Están todas las historias desarrolladas en el año 2045, con personas que se adaptan a un mundo diferente como nos venimos adaptando en la actualidad. Mi objetivo es plantear que valoremos más lo que tenemos.

Andy Clar contó su historia en un libro llamado "Bailar acostada"

—¿Cómo ideaste las historias para que no sean sólo de catástrofe?

—Creo que todos los personajes tienen que ver en algún punto conmigo. Tengo una personalidad donde todo lo terrible lo transformó de alguna manera para que tenga una parte productiva y positiva. Hace algunos años tuve un accidente muy grave donde me piso un colectivo y estuve un año sin poder caminar. Tenía los peores pronósticos y, sin embargo, en ningún momento me dejé caer y eso tiene que ver con mi espíritu. Siempre hay algo para rescatar. De todos modos, tengo los pies en la tierra y entiendo que hay muchas cosas terribles, pero la vida continúa y los personajes son poco eso, es decir, “pasó esto es tremendo, pero qué podemos hacer para mejorarlo”. Además, me gusta reflexionar mucho acerca de valorar el hoy. Hay muchas cosas que son lujos y que no las vivimos así, como comerte una fruta de un árbol, poder conectarte con la naturaleza. Los temas son todos muy actuales y tienen una mirada esperanzadora, rescatando cosas positivas y tratando de potenciarlas. Aprendimos de todo esto y hoy hacemos lo mejor que podemos. Tienen que ver con disfrutar el hoy, de tus amigos, de la comida, de la naturaleza, de la conexión.

—¿Qué recepción tuviste de los cuentos?

—Me gusta lo que está generando en las personas que me siguen y los leen. El otro día publiqué uno que habla sobre encontrarse con una persona fuera de su hogar, ya que en este futuro que planteo es algo muy complicado y requiere tener una cápsula de encuentro que es carísima, entonces una chica me escribe y me cuenta que lo terminó y fue corriendo a abrazar a su mejor amiga.

La alimentación es una de las temáticas que se cuestionan en “Viajerxs del Futuro”

—¿Este proyecto quedará solo en redes sociales?

—Hay varias cosas que estoy armando. Tengo la idea de hacer un libro con todas las historias, ya que ahora son independientes, pero luego van a empezar a entrelazarse y en las próximas ediciones me acompañarán algunos escritores reconocidos con sus propias historias. Además, estoy grabando un pódcast con los cuentos y tengo ganas de hacer una muestra inmersiva.

—¿Qué te ocurre con los que cuestionan el uso de la inteligencia artificial para el arte?

—El problema está en que muchos creen que con un simple pedido una máquina te puede resolver todo. Eso no es así, es más un trabajo en equipo. De todos modos, no lo relaciono con el arte, lo veo como una nueva forma para expresarte, es algo diferente, no es el arte que conocemos. No considero que sea una expresión artística. Mi desarrollo artístico pasa, por otro lado, esto es una nueva forma de expresar e ilustrar historias usando otras herramientas, lo que hago es más cercano a la fotografía. Estoy haciendo como un brief para un fotógrafo, en donde pongo todo lo de preproducción y producción que necesite, la cámara que quiero que tenga, el tipo de iluminación que quiero que emplee la plataforma de inteligencia artificial. Las herramientas nuevas y capaz un poco más disruptivas generan una conversación a veces algo negativa, eso es normal. Es algo que estoy investigando y todos los días aprendo algo nuevo, es muy cambiante y hay que entender cómo funciona y cómo la aplica cada uno para entender qué nivel de intervención tiene la máquina.

