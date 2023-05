Las historias de Jacqueline Woodson traen inclusión y esperanza en el Kennedy Center

La escritora Jacqueline Woodson es artista residente del Kennedy Center por segunda temporada (The Washington Post)

Jacqueline Woodson estaba en quinto curso cuando empezó a sacar conclusiones serias sobre la literatura. “Me di cuenta de que no había muchos libros con gente que se pareciera a mí”, dice. Más de un profesor le recomendó que leyera Sounder, de William H. Armstrong. “No entendía por qué ese libro me entristecía tanto”, dice Woodson. Entonces descubrió que la desgarradora historia de una familia negra sureña (en la que sólo se nombra al perro) había sido escrita por un hombre blanco, y las cosas empezaron a encajar. “Es como si nos miraras desde fuera, y desde fuera te parecemos trágicos, lo que significa que no sabes absolutamente nada de nosotros. Porque si lo supieras, entenderías por qué seguimos aquí, que es, ya sabes, lo contrario de la tragedia”.

Así que Woodson creció para escribir las historias que quería leer, historias tan ricas y con tantas capas, tan convincentes y sabias, que el currículum de esta autora de 60 años parece ahora una antología de prestigiosas menciones. Ha ganado cuatro veces el Newbery Honor, ha sido tres veces finalista y una vez ganadora del National Book Award, ha ganado tres veces el Coretta Scott King Award y ha recibido en 2020 la beca MacArthur, también conocida como el premio de los genios. Woodson se encuentra en su segunda temporada como artista residente del Kennedy Center, donde puede ver cómo sus historias cobran vida para los niños sobre el escenario.

Es una oportunidad de conexión poco frecuente para los autores. Y siempre le recuerda a Woodson lo que intenta conseguir con su trabajo. Sentada en el teatro, viendo al público embelesado con sus cuentos, “realmente me hace sentir que lo que intentaba hacer en la narrativa está siendo escuchado”.

Woodson, que creció en un pueblo de Carolina del Sur y en Brooklyn, ha escrito docenas de libros para niños y jóvenes, entre ellos las memorias Brown Girl Dreaming, y una novela para adultos, Red at the Bone, que está convirtiendo en guión para una adaptación cinematográfica.

"Brown Girl Dreaming" es un libro autobiográfico de Jacqueline Woodson dirigido a lectores juveniles

Es prolífica, dice, porque necesita serlo. Escribir “me ayuda a entender el mundo, y me ayuda a entender mi poder en el mundo”. Con cada libro, Woodson crea un nuevo mundo para sí misma y luego lo ofrece para ver si puede ser útil a los demás. “Este es un mundo al que puedo ir. Y una vez que está ahí fuera, ya no es mi mundo, ¿verdad? Pertenece a cualquiera que lo necesite”.

La oportunidad de ver esos mundos llevados al escenario era demasiado intrigante para dejarla pasar. Pero la autora también tenía algunos requisitos. La diversidad y la inclusión están en el centro de su trabajo. Quería que también lo fueran en esta residencia, y necesitaba saber que el Centro Kennedy cumpliría ese compromiso.

“Creo que históricamente no ha sido un lugar en el que mucha gente de color se sintiera invitada a entrar, como sí lo han sido muchos espacios predominantemente blancos”, afirma. La intencionalidad de Woodson, tan evidente en sus libros, debía trasladarse ahora a una enorme institución cultural financiada con fondos federales. “Requiere muchas preguntas, paciencia, una reflexión profunda, ampliar los límites... y tener mayores expectativas sobre las responsabilidades de la gente a la hora de crear ese cambio conmigo”.

El compromiso de Woodson se aplica a las decisiones más importantes y creativas, pero también a las más pequeñas y logísticas, como ofrecer descuentos en el aparcamiento y las entradas a sus espectáculos. “Existe esa apertura al cambio y a hacerlo bien. Creo que eso es lo que también he descubierto, que hay tanta gente aquí [en el Centro Kennedy] que quiere hacerlo bien, que quiere que éste sea un lugar al que pueda venir todo el mundo”, afirma.

Jacqueline Woodson ganó el Premio en memoria de Astrid Lindgren en 2018 (AFP)

Durante el invierno, el Kennedy Center acogió durante un mes una adaptación musical del libro ilustrado de Woodson The Day You Begin. Y el mes pasado se representó el libro infantil de Woodson Each Kindness, con la actuación del grupo musical Rootstock Republic. La historia gira en torno a Maya, una niña nueva en la escuela cuyos compañeros de clase no le caen precisamente bien. Antes de una de las actuaciones, los miembros de Rootstock Republic dieron a los asistentes, en su mayoría niños y padres, definiciones de la amabilidad, no con sus palabras, sino con sus instrumentos. Bajo la dirección de la compositora y violinista Juliette Jones, el público escuchó melodías que evocaban la amabilidad en el bajo, el arpa y la viola.

Woodson apareció entonces en el escenario para narrar, mientras las suaves y tranquilizadoras ilustraciones de E.B. Lewis se proyectaban en la pantalla detrás de ella y de los músicos. Contó la historia de Maya: la historia de un espíritu que se niega a ser sacudido por una clase de alumnos no muy acogedora. Por muy despectivos que sean sus compañeros, Maya nunca deja de ser ella misma.

En mitad de la narración, dos miembros de Rootstock Republic se levantaron y enseñaron al público un pequeño número de baile que incluía pasos y palmas, e incluso subieron a niños al escenario para que bailaran con ellos. Son estos momentos de participación los que Woodson disfruta especialmente al ver sus libros interpretados sobre el escenario. “En cada función, los niños vienen y nos muestran quiénes son, y son tan brillantes, vivos, optimistas y comprometidos”, afirma.

En un momento en el que los distritos escolares de todo el país están prohibiendo libros de temática supuestamente controvertida –incluidos algunos de los títulos de Woodson–, la oportunidad de ver cómo los niños se involucran con entusiasmo en sus historias resulta especialmente conmovedora para la autora. “Este momento me resulta profundamente inimaginable”, dice Woodson al ver cómo se arrancan libros de las bibliotecas escolares e infantiles. Pero al igual que no podía imaginar estas prohibiciones de libros, tampoco puede imaginar este momento como otra cosa que una llamada a seguir escribiendo.

“Parece más urgente. Parece como si tuviéramos que encontrar, una vez más, una forma de salir de la nada”, afirma Woodson. “Pueden intentar llevarse nuestros libros, contra lo que lucharemos, y al mismo tiempo vamos a seguir contando nuestra historia de otra manera”.

“Un libro no tiene por qué tener un final feliz, pero tiene que haber esperanza” (Jacqueline Woodson)

Woodson seguirá contando sus historias a través de la asociación con el Centro Kennedy. El espectáculo de danza The Other Side, estrenado en abril de 2022, volverá a los escenarios en enero. La adaptación musical de su libro ganador del premio Newbery Show Way también volverá en enero, pero esta vez en ciudades de todo Estados Unidos como parte de la gira Theater for Young Audiences del centro. Woodson también tiene previsto organizar otra fiesta gratuita para la comunidad, como ya hizo con el centro en octubre de 2022.

En una conversación con el público tras el espectáculo Each Kindness, Woodson volvió al escenario al escuchar a un joven miembro del público preguntar por qué el libro no tenía un final feliz: la historia termina con Maya cambiándose de colegio y sus compañeros quedándose con la culpa de cómo la trataron. Woodson señaló que Maya nunca dejó de ser ella misma, y aunque sus compañeros tienen que asumir su comportamiento, los lectores pueden estar seguros de que el próximo niño nuevo no será tratado tan mal.

“Un libro no tiene por qué tener un final feliz”, respondió Woodson a la niña. Pero, añadió, como si hablara de la obra de toda su vida, “tiene que haber esperanza”.

Fuente: The Washington Post

