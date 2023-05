Día de Star Wars: por qué se celebra cada 4 de mayo y cuál es la inesperada razón de su origen

(Disney+)

Cualquier persona que no se declare como fan de Star Wars reconoce al menos el fanatismo que la saga creada por George Lucas despierta en el mundo entero, algo que se ha comprobado con cada estreno de un nuevo episodio galáctico en los cines. También en el cuantioso merchandising disponible, por no hablar de los objetos de colección que atesoran sus seguidores más entusiastas. Lo que nació como una película de ciencia ficción se ha convertido con los años en un vasto universo poblado de cientos de personajes como también en una gran franquicia que abarca todos los medios audiovisuales y diversos públicos. Y por supuesto, todo eso ha formado una numerosa cofradía que todos los años celebra el 4 de mayo el día internacional de Star Wars.

Oficializada desde que Disney adquirió los derechos, la fecha tiene sin embargo casi tantos años como la saga. Su origen está ligado a uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente del Reino Unido: la asunción de Margaret Thatcher como primera ministra británica, cargo que ejercería durante más de una década. Aunque muchos seguramente asocien la figura de la Dama de Hierro con el lado oscuro de la fuerza, lo cierto es que los miembros del partido conservador le dieron la bienvenida utilizando una de las frases más populares de Star Wars.

“May the force be with you” (”que la fuerza te acompañe”, en español) es la línea recurrente que los personajes suelen expresar en las historias de Star Wars para desear suerte y encomendarse a La Fuerza, un poder sobrenatural que lo rige todo dentro del universo creado por George Lucas. La frase ya se había popularizado con la primera película, Star Wars IV: A New Hope, de 1977, y dos años más tarde apareció publicada en el diario sensacionalista London Evening News para celebrar la asunción de Thatcher, con una leve alteración que aprovechaba el juego fonético entre “fuerza” y “cuarto”: “May the forth be with you, Maggie”. Los fanáticos de la serie adoptaron la idea.

Te puede interesar: Día de Star Wars: 5 producciones esenciales de la saga para ver en Disney+

Margaret Thatcher, la impensada figura asociada a la conmemoración del universo Star Wars (Getty)

Por décadas, los fanáticos de Star Wars celebraron de forma no oficial; sin embargo, con el paso del tiempo, la celebración tomó tal importancia -a la par de la franquicia- que terminó por instaurarse y reconocerse en todo el mundo. Incluso Disney, propietaria de esta saga de películas, series y videojuegos que genera 7 mil millones de dólares al año, suele dar importantes anuncios ese día. En Latinoamérica como en el resto del mundo, se realizan cientos de actividades para conmemorar la serie.

El universo creado por George Lucas ha conquistado al público con sus imponentes escenarios que recrean planetas y galaxias llenas de robots y de diversas razas alienígenas que en muchas ocasiones hablan sus propios dialectos, imposibles de comprender para los humanos. El más conocido y utilizado es el Básico Galáctico (Galactic Basic), aunque hay varios otros idiomas creados como el huttés, ewokés o el aurebesh, que están basados en lenguas reales como el quechua, el tibetano, el nepalí y el finés.

Seguir leyendo