“La inteligencia artifical acelerará a las fake news”, dice el fotógrafo aleman de la polémica

El artista alemán Boris Eldagsen provocó controversia al ganar el prestigioso premio de fotografía Sony World Photography Awards con una imagen generada con inteligencia artificial (Foto: Télam)

El artista alemán Boris Eldagsen, que provocó controversia al ganar el prestigioso premio de fotografía Sony World Photography Awards con una imagen que había sido generada con la ayuda de inteligencia artificial (IA), sostuvo que esa tecnología es como “un nuevo continente por descubrir” para los artistas, pero que se necesitan nuevos términos para definir las imágenes generadas a través de ella, y alertó que acelerará las fake news.

“Buenas noches desde Berlín”, saluda vía mensaje de audio, con voz de cansado, el hombre del momento, quien ha puesto patas para arriba a toda la comunidad artística luego de rechazar públicamente los 5.000 dólares del premio obtenido en la categoría Creativa del prestigioso concurso con una imagen que, según dijo, solo presentó para comprobar si el jurado podía distinguir una fotografía generada mediante IA, y poder, así, instalar un “debate urgente” en torno a ese tema. Un gesto provocativo por parte del artista que, en términos futboleros, dejó a todos en posición adelantada.

“Hemos visto al Papa vestido de Balenciaga. Tenemos tantas imágenes falsas de aspecto auténtico que vamos a tener que distinguir lo que realmente sucedió de lo que no. ¿Cómo nos arreglaremos? ¿Cómo las diferenciaremos? Como artista me encanta y es la herramienta que siempre he estado esperando; como ciudadano de una sociedad democrática estoy realmente preocupado y no tengo respuestas fáciles”, se despacha en una entrevista con esta agencia el fotógrafo alemán.

La obra premiada fue presentada por el artista para "probar" al jurado, a ver si podía distinguir una obra creada con IA (Foto: Télam S. E.)

Son varios los debates que Eldagsen (1970), quien creció en el suroeste de Alemania, estudió Filosofía en la universidad de Colonia, luego fotografía y bellas artes en Maguncia, ha logrado instalar de manera disruptiva en la comunidad artística, pero hay uno que parece ser la clave para entender lo que pasó, al menos puertas adentro de uno de los concursos más prestigiosos y antiguos del mundo: toda fotografía es una imagen, pero ¿toda imagen es una fotografía?

Lo cierto es que las relaciones entre él y el organismo que otorga la distinción se han tensado. Incluso, Eldagsen decidió compartir en sus redes todos los intercambios escritos entre él y la organización del premio, a la que acusó de haber “guardado silencio” por demasiado tiempo y sólo pronunciarse cuando el tema recaló en los medios.

En su cuenta de Instagram, más activa que nunca por estos días –@boriseldagsen– había titulado “Rechazo del premio Sony” junto a la imagen ganadora, con el siguiente texto: “Me presenté para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas por IA. No lo están. Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por Al que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía”.

"Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por Al que gana en un prestigioso concurso”, escribió Boris Eldagsen luego de recibir la noticia del premio (Foto: Télam S. E.)

La imagen en cuestión, titulada Pseudomnesia/La Electricidad, en la que se pueden ver a dos mujeres en diferentes etapas de su vida, ambas con una estética visual de los años 40, fue confeccionada por generadores de imágenes de IA, combinando diversas técnicas, tal como reveló luego. Las mujeres nunca existieron.

Según el fotógrafo, el verdadero desafío que presenta la IA no es que pueda horadar la creatividad humana como algo único e insondable, ni siquiera que pueda destruir puestos de trabajo: “La amenaza –aseguró Eldagsen– es para la democracia y el fotoperiodismo; tenemos tantas imágenes falsas que necesitamos encontrar una forma de mostrarle a la gente qué es qué. En Alemania, por ejemplo, la asociación de fotoperiodistas freelance sugiere que para los medios de comunicación deberíamos tener un sistema que indique en cada imagen ‘A’, de auténtico, ‘M’, de manipulado, y ‘G’, de generado”, detalló en diálogo para esta nota.

—¿Creés que la IA ha llegado para instalar un nuevo paradigma en el arte?

—Definitivamente. Creo que los artistas lo adoptarán de muchas maneras diferentes. He estado dando talleres sobre generadores de imágenes IA desde enero, con muchísimos artistas, y fue genial ver qué tan diferente lo utilizan, cómo cada uno de ellos fue capaz de conectar una nueva herramienta a su propia práctica artística. Y es, en efecto, una nueva herramienta, con nuevas opciones. Es como un nuevo continente por descubrir. Me fascina y, como artista, estoy deseando probar todas las cosas nuevas que aparecerán cada semana.

Foto viral del Papa Francisco creada por la inteligencia artificial de Midjourney

—En tu statement de rechazo al premio has dicho que es necesario un debate sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. Y luego agregaste: “Cuando deja de ser una fotografía ¿qué es?”. ¿Tienes una respuesta para esto?

—Creo que, antes que nada, tenemos que limpiar el desorden de la terminología. Veo mucha gente en redes que confunde la palabra ‘foto’ como sinónimo de imagen generada por IA, y creo que es un sinsentido. El problema es que no teníamos un término que pudiera describir la nueva tecnología y los nuevos usos de la tecnología. Y a través de Facebook un fotógrafo sugirió la palabra “promptography”, de prompt (N. d. R.: en inteligencia artificial, un ‘prompt’ es una frase de texto corta que la aplicación de IA interpreta para producir un texto, una imagen o un video), y simplemente me encantó, porque distingue la forma de producción: muestra que la fotografía está dependiendo de la luz, y la “promptografía” está dependiendo del prompt.

Por supuesto, hay más opciones, pero “prompt” es una definición realmente nueva. Una vez que hayamos depurado la terminología, podremos empezar a hablar de esto, porque además, la “promptografía” no es una definición centrada en la fotografía, sino que implica que también puede generar imágenes que parezcan dibujos, pinturas o cualquier otra cosa. El problema es si vamos a meter todo en la misma bolsa, porque las imágenes generadas por IA han tomado el lenguaje visual de la fotografía, entonces parecen lo mismo. ¿Es bueno combinar las dos? ¿Va a ser una mala idea para la fotografía? No lo sé. Pero rechazo claramente al tradicionalista que dice que hay que mantener la fotografía limpia y volver a lo analógico ¡Llevamos tres décadas fotografiando digitalmente!

También es equivocado decir que una imagen generada por IA es fotografía. Debemos reflexionar sobre este tema más profundamente. Y luego, por supuesto, todo el mundo en el campo de la fotografía profesional se enfrenta a que sus puestos de trabajo van a mermar y van a ser tomados por la IA. Puedo entender a muchos colegas que simplemente tienen miedo, pero al mismo tiempo creo que en su uso hay una oportunidad para los fotógrafos, ya que la IA trabaja con el conocimiento y la experiencia. Con el tiempo podrían surgir nuevos puestos de trabajo generados a través de la tecnología, también.

“Me presenté para averiguar si los concursos están preparados para encontrarse con imágenes hechas por IA. No lo están" (Foto: Télam S. E.)

—Con esta decisión de rechazar el premio Sony has logrado instalar el debate sobre los alcances de la inteligencia artificial, ¿Cuáles crees que son las preguntas que, como sociedad, debemos hacernos a continuación?

—Para las sociedades democráticas tenemos varios desafíos. Tenemos tantas imágenes falsas de aspecto auténtico que tendremos que distinguir lo que realmente ha sucedido de lo que no. Por un lado está el periodismo, que trata de mostrar lo que pasó, de ser auténtico; por otro lado tenemos muchas imágenes que son simplemente divertidas, sin sentido, como el Papa en Balenciaga, ¿Cómo tenemos que enseñar esta información? ¿Cómo nos las arreglamos?¿Y cómo las diferenciamos? Necesitamos un equipo de verificadores de datos. En Alemania, por ejemplo, la asociación de fotoperiodistas freelance sugiere que para los medios de comunicación deberíamos tener un sistema que indique ‘A’, de auténtico, ‘M’, de manipulado y ‘G’, de generado. Pero es un problema porque nadie va a pagar por eso. Las revistas no tienen dinero para invertir en la comprobación de datos. Así que al final tiene que ser la sociedad, los ciudadanos y el Estado en conjunto los que ideen un sistema para apoyar a la prensa en la comprobación de las imágenes, pero ¿cómo se puede equilibrar todo esto? Son preguntas interesantes, tareas y retos que tenemos que afrontar como sociedad.

—¿Crees que la IA es un acelerador de las fake news?

—Sí, la IA es un acelerador de noticias falsas, en efecto. Y lo triste es que cualquiera que pueda teclear puede crear esas imágenes, que además las redes sociales difunden con tanta facilidad. Como artista estoy encantado, es la herramienta que siempre he estado esperando toda la vida, como ciudadano estoy realmente preocupado, y no tengo respuestas fáciles. Veo muchos problemas también para mis amigos fotógrafos que pierden sus trabajos. Y el fotoperiodismo está tan mal pago que necesitan hacer trabajos comerciales pero los trabajos comerciales se los está llevando la IA... así que ¿qué va a pasar con el fotoperiodismo también? Es tan complejo. Estoy feliz de haber podido ayudar a acelerar este debate. Y tengo que dar las gracias a la comunidad fotográfica por hacerlo posible.

