Willie Jones III llega a Buenos Aires para celebrar el día mundial del jazz

El baterista estadounidense Willie Jones III se presentará con su grupo en Bebop, el sábado 29 y domingo 30 de abril

Cada vez que Willie Jones III se sienta detrás de los tambores recuerda un concepto básico de su maestro Billy Higgins, aquel luchador de mil batallas, que supo ser parte del doble cuarteto con el que Ornette Coleman desató la tormenta del free jazz a comienzos de los 60. Un baterista, le dijo, debe adaptarse musicalmente a cualquier situación.

Ahora, a punto de regresar al Bebop porteño poco menos de un año después de su debut en 2022, el músico nacido en Los Ángeles, y de activa participación en la escena neoyorquina, sigue fiel a aquella premisa, sumando nuevos aportes a la rica historia del género.

Jones comenzó a trascender en 1991, cuando ganó el primer premio en la prestigiosa John Coltrane Young Artist Competition. En 1994 se unió al combo de Milt Jackson. De 1998 a 2005 fue miembro del grupo de Roy Hargrove y también ha formado parte de las agrupaciones de Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, Wynton Marsalis, Cedar Walton, Frank Wess, Dizzy Gillespie Big Band, Michael Brecker, Herbie Hancock, Hank Jones, entre otros.

Esta vez y en coincidencia con el International Jazz Day, Jones promete nuevas miradas sobre los clásicos del bebop y el hardbop, a los que sumará un puñado de temas originales de la banda, en sintonía con aquellas piezas históricas.

Junto a Willie Jones III tocarán en Bebop el saxofonista Justin Robinson, el contrabajista Danton Boller y el trompetista argentino Mariano Loiácono

Junto con él se alistarán, tal como lo hicieron en el 2022, el saxofonista Justin Robinson, un músico de indudable experiencia, también él parte durante años de los combos de Roy Hargrove; el contrabajista Danton Boller y el argentino Mariano Loiácono en trompeta, convertido ya en un entusiasta promotor de estos encuentros.

En diálogo con Infobae Cultura, el baterista Willie Jones III destacó las similitudes y diferencias de sus próximos shows con los que dio en su anterior visita a mismo escenario. “La temática y la dirección del concierto va a ser similar a la que ofrecimos en 2022″, dijo. “Dentro de lo que conocemos como bebop y hardbop. Pero vamos a incorporar temas que no hicimos en aquella oportunidad, algunos míos, otros de Justin y de Danton y alguno de Mariano. Creo que habrá un 50% de standards y otro tanto de originales”.

—Tanto el bebop como el hardbop son dos estilos muy bien definidos y diferentes que marcaron a fuego toda una época. ¿Cómo se los hace convivir en una misma entrega?

—Eso es lo interesante. Y al mismo tiempo, lo difícil. Intentar combinarlos y que puedan ser apreciados, que funcionen. Hay mucho para valorar, desde aquellos temas inolvidables de Charlie Parker o Dizzy Gillespie, que construyeron el bebop, hasta las propuestas hardboperas de Art Blakey o Dexter Gordon.

"El arte genuino no tiene fecha de vencimiento. Va a perdurar siempre", dice Willie Jones III

—¿A qué atribuye la vigencia de estos dos estilos durante los últimos 70 u 80 años y el interés de las nuevas generaciones por conocerlos y profundizarlos?

—El arte genuino no tiene fecha de vencimiento. Va a perdurar siempre. Todo estilo que esté bien construido y tocado en un nivel superior va a trascender como un arte mayor, cualquiera sea el tipo de música que se trate. Por eso van a pasar muchos años y siempre habrá nuevos músicos dispuestos a aprender y tocar Beethoven, dispuestos a aprender y tocar Charly Parker.

—Ha citado a Art Blakey. Más allá de ser un referente ¿es el baterista que de alguna manera define también su propio estilo?

—En parte. Solo en parte. Como baterista, también he aprendido mucho técnicamente de Billy Higgins, Philip Jo Jones, Max Roach y Elvin Jones. Pero ciertamente fue Billy Higgins, mi maestro, quien me enseñó un concepto más abarcativo de lo musical. Billy me enseñó que uno debe adaptarse musicalmente a cualquier situación. Él podía tocar con músicos tan diferentes como Cedar Walton, Ornette Coleman, Charles Lloyd o Lee Morgan y siempre hacia funcionar la música. Esa es la principal enseñanza que me dejó. La de estar siempre al servicio de la música.

—Willie, tanto usted como Justin el saxofonista y Danton, el contrabajista de su grupo, han sido parte también del de Roy Hargrove, pero en distintos momentos. ¿Coincidieron alguna vez en ese combo?

—Sí, llegué a coincidir con Justin. Estuvimos juntos cinco o seis años en el conjunto de Roy. Danton entró después, cuando yo me había ido. No obstante, llegamos a coincidir en alguna tocada ocasional. Fueron años muy interesantes aquellos…

"Tocar con Sonny Rollins fue una experiencia única, algo irreal, irrepetible", cuenta Willie Jones III

—Usted ha tenido ocasión de tocar también con Sonny Rollins. Y aquí una pregunta que puede resultar extraña. ¿Es fácil o es difícil tocar con semejante leyenda del jazz?

—Es muy, pero muy, difícil. No sólo por la complejidad de la música. Sino también porque a Sonny le gustaba tocar trades con la batería. Y lo hacía durante un montón de coros. Y allí es muy difícil mantener las ideas frescas y seguir aportando algo. Con él me ha pasado además de tener que tocar trades en una balada, algo muy difícil y muy poco habitual. Fue una experiencia única, algo irreal, irrepetible. Como haber tocado con John Coltrane o Miles Davis. Un gran recuerdo para mí.

* William Jones III se presentará en Bebop (Uriarte 1658, C.A.B.A.) el sábado 29 y el domingo 30, ambos días en doble función, a las 20:30 y 22:45 h.

