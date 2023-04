Inauguran museo de Lola Flores “La Faraona”, en el centenario de su nacimiento

La familia de Lola Flores durante la inauguración del museo dedicado a la artista en Jerez de la Frontera, España (Foto: EFE/ Román Ríos)

Lola Flores (1923-1995) es una pionera, una artista que dejó una huella inmorrable en quienes la recuerdan y la conocieron en persona o a través de su arte. Este viernes se abrió un museo dedicado a su vida y carrera profesional de la cantante, bailarina y actriz española en Jerez de la Frontera, al sur de España, donde nació hace cien años.

Las primeras en entrar fueron sus dos hijas, las también artistas Lolita y Rosario, que estuvieron acompañadas de la alcaldesa de la localidad, Mamen Sánchez, y de figuras del flamenco y de la música española en general. Dentro del museo, un teatro virtual representa escenas de su vida con un montaje visual en el que Lola Flores, apodada “la Faraona”, cobra vida con ayuda de la tecnología.

Las pantallas interactivas se mezclan con estanterías llenas de fotos, afiches, medallas de reconocimiento por su carrera, vestuario, joyas y objetos personales de la artista, todo un mito de la música en España, que también actuó en numerosas giras por América. Son más de 200 piezas que ella misma atesoró, aunque el museo está dispuesto a incorporar otras que puedan ceder entidades o particulares.

El espacio museístico cuenta con un anexo que se llamará el “Tablao de Lola Flores” y se completará con una tercera estancia llamada el “Tabanco de Lola Flores”, un patio de flores, para actuaciones, presentaciones de libros y otros actos. El edificio del museo fue construído por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron para acoger una ciudad del flamenco, proyecto que no cuajó. Las instalaciones costaron 700.000 euros de inversión pública (760.000 dólares).

Una mujer eterna

El genio de Lola Flores está presente también con frases suyas escritas en lugares principales del recorrido de las instalaciones. Ejemplo de su espontaneidad es aquella vez en la que interrumpió una actuación televisiva en directo en España porque había perdido un pendiente mientras cantaba y bailaba, el 22 de febrero de 1977.

“Perdón, pero se me ha caído un pendiente en oro”, y “ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó...”, dijo al público. “Muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente (...) no lo quiero perder”, insistía mientras trataba de retomar la actuación.

El día de la boda de Lolita en 1983, la “Faraona” conminó a la gran cantidad de público congregado a despejar la entrada del templo: ¡Si me queréis, irse!”, exclamó. “Lola Flores es eterna y aquí está, en su casa, viva y en su Jerez, en la tierra que la vio nacer”, resaltó Lolita en la ceremonia de apertura. Su hermana menor, Rosario, añadió que desde hoy hay “una casa de arte para inspiración de todos los artistas”.

Alba Flores, hija del cantante fallecido Antonio Flores y nieta de “la Faraona”, dijo su abuela es “la raíz de toda la familia” y destacó que el museo era un proyecto de sus tías “desde hace mucho tiempo”. El museo va a hacer felices a muchos aficionados porque “Lola Flores sigue teniendo muchos seguidores en la actualidad y querían esto”, comentó.

“Esto es lo que quería Lola, un lugar de encuentro, participación, de brazos abiertos y acogida a todas las persona que la admiraban”, valoró la alcaldesa de Jerez recientemente.

