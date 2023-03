‘Jáquer’, ‘wiski’ o ‘jol’, recomendaciones de la RAE contra los extranjerismos

Diccionario Panhispánico de Dudas (Imagen: Real Academia Española)

La Real Academia Española presentó una nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, en la que se abordan diversas cuestiones relativas al idioma como, por ejemplo, las grafías recomendadas en casos de tener que usar extranjerismos.

Jol’ por ‘hall’, ‘jáquer’ por ‘hacker’ o ‘wiski’ por ‘whisky’ son algunos de los ejemplos aportados por el encargado de esta obra, Salvador Gutiérrez Ordóñez, quien ha remarcado no obstante que “la primera obligación que tiene la Academia” es hacer “propuestas de equivalencia”.

“Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada”, ha señalado, recordando que este diccionario no es normativo como el diccionario de la lengua, sino que responde a las dudas de los hablantes. Por ejemplo, para ‘backstage’ se recomienda usar la palabra ‘trascenio’; para ‘bullying’, ‘acoso escolar’ o para ‘hall’, ‘vestíbulo’, ‘entrada’ o ‘recibidor’.

Ahora bien, en este diccionario también se aportan otras grafías ‘alternativas’ en castellano que también sirven como recomendación para estas palabras extranjeras. Es el caso de ‘jol’ para ‘hall’. “La adaptación del anglicismo es innecesaria, pero, de hacerse, la grafía ‘jol’ sería posible y correcta”, explica el nuevo diccionario panhispánico.

Te puede interesar: Meme, precuela, amigovio y posverdad, nuevas palabras del Diccionario de la Lengua Española

Otro caso llamativo citado por el propio Gutiérrez Ordóñez ha sido el de ‘whisky’, que también podría sustituirse por la palabra ‘wiski’. Hasta ahora, la fórmula recomendada por la RAE en su grafía española era la de ‘güisqui’, pero ha cambiado debido también a una mayor aceptación de letras como ‘w’ o ‘k’ en español.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado durante la inauguración de la IX edición del Congreso Internacional de la Lengua Española (Foto: EFE/ Jorge Zapata)

“Esas letras eran vistas como extranjeras y se podría decir que estaban condenadas durante una época, pero ahora ha cambiado”, ha destacado el lingüista. “Este diccionario se adelanta a algunas cuestiones y trata de dar respuesta a preguntas que no están en el diccionario. Es verdad que casi nadie escribe así, pero si se pregunta, hay que decir esto y dejar claro que no son faltas ortográficas”, ha añadido.

Una de las cuestiones que se ha debatido en la Academia y que finalmente no ha entrado en este diccionario panhispánico ha sido la escritura alternativa de ‘ballet’. “Se recoge una propuesta del departamento más avanzada, pero en el pleno se habló de que era todavía bastante arriesgado”, ha reconocido, al respecto de un posible uso de ‘balé’.

Durante la presentación, se han mencionado otros ejemplos como el de ‘tour’. “Ya usamos turista o turoperador, pero no está recogida una adaptación”, ha indicado. Por el contrario, otras asimilaciones ya consolidadas, como es el caso de ‘fútbol’. “Fue una adaptación difícil, porque primero se hablaba de balompié y las derivadas son un problema”, ha reconocido.

‘Sambernardo’ ha sido otro de los ejemplos que han surgido de ejemplo de recomendación de escritura, ‘brauni’ para ‘brownie’ o ‘baipás’ para ‘bypass’. Y, antes de concluir, ha remarcado que aún existen extranjerismos como ‘hardware’ o ‘software’ que son “muy difíciles de desenterrar” en español.

Pronto habrá novedades sobre la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española. EFE / Esteban Biba/Archivo

Por otro lado, la académica y directora del Diccionario de la Lengua Española (DLE), Paz Battaner, ha anunciado que habrá novedades al respecto del diccionario y se van a incorporar los sinónimos. “Podemos presentarlo incluido en el diccionario general, que es lo más probable, o hacer una edición separada, pero tenemos que debatirlo y resolverlo”, ha avanzado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Asimismo, tampoco se ha descartado que la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española tenga una edición en papel. “Igual se hace una edición en papel, aunque sea limitada. Son libros voluminosos y ya no habrá ediciones históricas importantes, pero se hará, aunque solo sea por preservar la tradición”, ha afirmado.

Fuente: Europa Press

Seguir leyendo