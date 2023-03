Premian a Pussy Riot por desafiar al poder ruso

El colectivo ruso de música y performance Pussy Riot recibirá el premio Woody Guthrie, que honra el arte para el cambio social. Woody Guthrie fue un músico y cantautor folk estadounidense y este premio es otorgado a artistas que mantienen vivo el espíritu del cantante cuya música estaba dedicada a las luchas por los derechos humanos y para darle voz a los más marginados. Entre los anteriores galardonados con el premio se encuentran Bruce Springsteen, Chuck D, Joan Baez, Pete Seeger y John Mellencamp.

“Es un gran reconocimiento ser premiado en nombre de Woody, creo que a él le encantaría el mensaje antifascista de Pussy Riot”, declaró la creadora del colectivo, Nadya Tolokonnikova, en un comunicado de prensa. “También es un recordatorio rápido a Vladimir Putin y a cualquiera que apoye su régimen. Todos los fascistas serán derrotados”, escribió Tolokonnikova en su declaración.

“Normalmente, cuando las Pussy Riot aparecen en una lista, no siempre es por algo bueno, pero nos sentimos honradas de estar aquí”, continuó y agregó: ”Realmente no hacemos folk, pero tampoco hacemos punk, simplemente gritamos y protestamos tan fuerte como podemos, y esperamos poder mostrarles a otros que pueden hacer lo mismo”.

Guthrie, una de las figuras más destacadas de la música folk estadounidense, es autor de canciones antifascistas emblemáticas, como This Land Is Your Land. Influyó decisivamente en la obra de estrellas como Springsteen, Baez y Seeger, así como Johnny Cash, Jerry Garcia y, por supuesto, Bob Dylan.

La banda rusa punk y feminista Pussy Riot, en su concierto en una catedral rusa, 2012. La acción artística les costó la cárcel

Tolokonnikova y Maria “Masha” Alyokhina serán las encargadas de recibir el premio en nombre del grupo el próximo 6 de mayo, según los organizadores. En ese mismo fin de semana se celebrará el 10º aniversario del Woody Guthrie Center de Tulsa, Oklahoma. Tras la ceremonia está prevista una actuación de Pussy Riot.

“Son artistas que, al igual que Woody Guthrie, tienen el valor de hacer escuchar sus convicciones, no hay artistas contemporáneos más merecedores de este reconocimiento que Pussy Riot”, declaró Cady Shaw, directora del Centro Woody Guthrie, en un comunicado y finalizó: “Han pagado un precio muy personal por decir lo que piensan sobre los temas más graves de nuestro tiempo, y aun así siguen luchando por la justicia y la libertad”.

Las Pussy Riot criticaron la invasión rusa de Ucrania

Las Pussy Riot han adquirido fama internacional por sus actuaciones de fuerte carga política, en las que sus integrantes se ponen pasamontañas y arremeten contra todo tipo de sectas, desde la Iglesia rusa hasta la persecución de la comunidad gay del país. Tolokonnikova, de 33 años, es una de las tres integrantes de Pussy Riot que fueron condenadas a dos años de prisión tras cantar una plegaria punk en la que denunciaban los estrechos vínculos de la Iglesia Ortodoxa Rusa con el Presidente Vladimir Putin en la Iglesia central de Cristo Salvador de Moscú, en febrero de 2012.

A finales de 2021, la Federación Rusa calificó a sus miembros, incluida Tolokónnikova, de “agentes extranjeros”, en el marco de una ofensiva más amplia contra la disidencia. El año pasado, el colectivo feminista realizó una gira europea en apoyo de Ucrania, advirtiendo contra el “totalitarismo” de Putin.

Fuente: AFP

