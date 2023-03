La vida en podcast: los recomendados de marzo

5 recomendaciones de podcasts seleccionados de la abundante oferta actual (Jaz King / Unsplash)

Blum

Todo comienza cuando una estudiante de historia del arte llamada Clara Pastor, que realiza su tesis sobre la pintora suiza Ursula Blum, desaparece sin dejar rastro; tan solo un audio a sus compañeros de piso para decir que se va. Algunos años después, Emma, periodista y pareja de Pablo, uno de los chicos con los que Clara compartía piso, descubre las cosas de esta misteriosa mujer y este hallazgo le despierta el deseo de continuar la investigación. Emma decide viajar a Suiza y escribir un podcast contando toda la historia…

Se trata de la primera ficción de la productora española El Extraordinario. Tiene el atractivo del género “falso documental” que, gracias a unas muy buenas actuaciones y un diseño sonoro realista y preciso, atrapa al oyente como una buena novela de detectives.

"Blum" está armado como un falso documental

Blum fue financiada por Turismo de Suiza y ganó en la categoría Mejor Branded Podcast de los Premios Ondas Globales del Podcast. ¿Y qué tiene que ver la oficina de Turismo de Suiza con un podcast de ficción? Es que Blum, en verdad, es un podcast para promocionar el turismo de dicho país. ¿Cómo mezclar un thriller sonoro con los paisajes y museos suizos teniendo al audio como único soporte? Blum lo logra de una manera magistral y vale la pena escuchar sus 9 capítulos.

"Canción Exploder" muestra el proceso creativo de canciones de reconocidos artistas latinoamericanos

Canción Exploder

Este podcast, estrenado en julio de 2022, es la versión en español del exitoso Song Exploder, que también se convirtió en una serie en Netflix. En el arte, en general, siempre suele despertar gran interés el detrás de escena. ¿Cómo fue que se creó esa obra que tanto admiramos? Se trata de un interrogante que expresa la curiosidad del público. Conducido por Marina Castro, Canción Exploder muestra el proceso creativo de canciones de reconocidos artistas latinoamericanos. Aunque su bajada es “Donde músicos desarman sus canciones” lo que uno oye es cómo los músicos construyeron sus canciones: desde la idea hasta los últimos retoques de postproducción.

La elección de los artistas resulta clave para la producción, ya que la mayor parte del episodio es narrado por ellos mismos. Según los creadores, se buscaron artistas que reflejen la diversidad de la música latina hoy. En esta primera temporada aparecen artistas como Bomba Estéreo, Nathy Peluso, Mon Laferte y Jorge Drexler. Fue el programa dedicado al músico uruguayo y su canción “Silencio” el que obtuvo el Premio Ondas Globales al “Mejor episodio”.

"Charuto" toma distintos ejes del mundo cannábico y entrevista a especialistas

Charuto

Después de conducir Porro, un podcast de cannabis, Mauro Eyo y la productora argentina Posta.fm lanzaron en septiembre de 2022 una serie que busca hablar del cannabis desde otro lugar. Eyo es un operador técnico de radio y editor artístico que trabajó en Rock & Pop y Radio Kabul, entre otras emisoras. Su huella puede oírse en un podcast dinámico y atractivo poblado de guiños cinematográficos y diferentes gags sonoros.

Con un lenguaje informal y una investigación periodística que se refleja en el guión, Charuto toma distintos ejes del mundo cannábico y entrevista a especialistas. Con el objetivo de desestigmatizar a la planta de marihuana de una manera pragmática, la serie aborda el cannabis desde lo social, lo medicinal, lo tecnológico, lo industrial e incluso lo político.

"The Rewatchables" es un podcast para que los amantes del cine disfruten y recuerden esas famosas películas que todos vimos y volveríamos a ver

The Rewatchables

Con más de 100 episodios emitidos, esta serie ya es un clásico del mundo de los podcasts. The Rewatchables trata sobre aquellas películas que no podemos dejar de ver. Cada semana, Bill Simmons y Chris Ryan, de la web The Ringer, eligen una película y con invitados debaten sobre la producción, las actuaciones, los actores y actrices, la música, la edición. Sin ningún otro sonido que sus voces y sus risas, este podcast conversacional se centra, por lo general, en películas mainstream de Hollywood como Mujer bonita, Atrápame si puedes , Diario de una pasión, ¿Qué pasó ayer? y Toy story.

Cada episodio comienza con un tráiler de la película y luego los hosts conversan, se divierten, repasan escenas y recuerdan cuándo la vieron por primera vez. Los capítulos tienen alrededor de 90 minutos de duración. Entre bromas y críticas reflexivas, este espacio también nos lleva a imaginar cómo sería tal película si hubiera actuado tal actor y otras hipótesis de ese estilo. The Rewatchables es un podcast para que los amantes del cine disfruten y recuerden esas famosas películas que todos vimos y volveríamos a ver.

"La segunda muerte del dios punk" es una historia conmovedora y un gran trabajo periodístico y artístico

La segunda muerte del dios punk

Tomar un caso puntual, un nombre y apellido y, a través de su historia, reflexionar sobre temas enormes y complejos, actuales y vigentes, como el escrache en las redes sociales, el acoso, las fake news, la crueldad, la violencia, el anonimato, el punitivismo, la falta de empatía y compasión.

En octubre de 2018 se viralizó un audio de una chica que denunciaba que habían intentado secuestrarla en el colectivo usando burundanga. Identificaron a un músico callejero rosarino y nada fue comprobado. Después de meses de escraches y acoso en las redes sociales y la vía pública, el músico rosarino Javier Messina se suicidó. El periodista Nicolás Maggi, junto con la productora rosarina Erre, reconstruye en 9 capítulos de entre 7 y 10 minutos el caso de Messina y su trágico final. La edición artística de Juan Ignacio Isern es discreta, precisa y funcional a la narración.

En la serie participa la psicoanalista Alexandra Kohan que analiza el daño que puede provocar el escrache. La segunda muerte del dios punk, que ganó un premio Gabo en 2022 en la categoría audio, es una historia conmovedora y un gran trabajo periodístico y artístico muy necesario en los tiempos que corren.

