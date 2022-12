Presente y futuro del podcast, punta de lanza de la cultura on demand

(Foto: Getty Images)

Hay podcasts para todo el mundo. En los últimos años surgieron muchas producciones en este formato que se caracteriza por tratar un tema específico y sin cortes comerciales. El panorama de esta industria no puede analizarse sin contemplar la situación de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo la industria audiovisual y radial.

“La gente empieza a buscar otras alternativas”, asegura a Infobae Cultura Luciano Banchero, co-fundador en 2014 de Posta, la primera productora de podcasts de la Argentina. “El podcast viene a traer diversidad y la gente encuentra voces con las que se siente más identificada”, agrega Banchero, el pionero de esta industria en nuestro país.

El costo de la producción también es visto como una ventaja. “Creo que una de las razones del crecimiento de la industria del podcast es que tiene costos más bajos que, por ejemplo, la televisión o el cine. Si bien hacer un documental en audio igual implica un buen equipo de gente trabajando y necesita de ciertos números en cuanto a fondos de producción, es mucho menor que lo que se maneja en medios tradicionales”, opina Mariano Pagella, co-fundador de Lunfa, Argentina Podcastera y actualmente productor de Adonde Media.

La forma en que se consumen los podcasts, cuando uno quiere y donde desee, parece ser otra de las razones por las que la gente los elige. “Es un formato que se adapta a las formas de consumo modernas. Hoy en relación a lo audiovisual nos hemos acostumbrado a ver lo que queremos cuando queremos”, dice a Infobae Cultura Juan Ignacio Isern, co-director de Erre, una de las productoras de podcasts más importantes de Rosario.

Luciano Banchero, fundador de la productora "Podcast", pionera en su tipo en Argentina

En la era del multitasking un contenido que sólo requiere de nuestros oídos parece ser muy oportuno. “Estamos en un momento donde hacemos varias cosas al mismo tiempo y, en ese sentido, el audio es el único medio que podemos consumir mientras hacemos otra actividad, como manejar, cocinar, hacer ejercicio, etc.”, dice a Infobae Cultura Juan Belli, fundador y CEO de Interés General, productora y canal de podcast que se caracteriza por presentar todos los días contenidos de 5 minutos sobre temáticas variadas como cine, energía, deportes, policiales y actualidad.

Otra tendencia que se destaca en un mundo regido por las pantallas es la vuelta a lo sonoro. “Como si entre tantos estímulos necesitáramos volver a cierta intimidad. En el podcast uno puede encontrar un clima de tranquilidad donde sumergirse”, agrega Belli, quien trabajó durante muchos años en las principales radios argentinas.

Es que en la consolidación de este formato es inevitable pensar en la radio, el medio de comunicación sonoro que ya tiene más de 100 años. “En la radio ya casi no encontramos programas que exploren diferentes lenguajes o formatos. Eso acelera el paso a un espacio donde podemos encontrar documentales, series narrativas, ficciones de todos los géneros, entrevistas en profundidad y muchos etcéteras”, dice Isern.

“El surgimiento del podcast le dio un lugar a todos esos contenidos y formatos que la radio tradicional directamente dejó de lado. El hecho de no ser en vivo da muchas otras libertades”, agrega Pagella.

De la mano de esta tendencia, a mediados de noviembre de este año, se realizó el primer festival de podcast del país, Estéreo, donde más de veinte productoras locales, nacionales e internacionales se encontraron en conversatorios, talleres, y mostraron sus podcasts y experiencias sonoras en vivo.

Juan Belli, CEO de Interés General Podcast

“El festival Estéreo fue una fiesta que superó todas nuestras expectativas. Fue un fin de semana fantástico, más de 20 podcasts en vivo, vinieron productoras de distintos puntos del país, tuvimos salas llenas, gente quedando afuera por falta de espacio en un espectáculo que es 100% sonoro. Una locura”, cuenta Isern, quien participó con su productora Erre.

La cultura on demand

Dentro de la vasta oferta temática de podcasts, hay muchos que se vinculan con el mundo de la cultura. En toda América Latina florecen los podcast sobre literatura, arte, música, cine y poesía.

“Creo que quienes producimos ciertas temáticas vinculadas a la cultura encontramos en el podcast un lugar que no estaba en la radio”, dice a Infobae Cultura Florencia Flores Iborra, fundadora y directora de Tristana Producciones y agrega: “El podcast nos ha dado una ventana para producir cosas distintas o al menos de distintos enfoques, y acá particularmente pienso en el enfoque de género”.

“La radio mainstream no ofrece espacio para contenidos culturales. La radio, por ser un medio en vivo, y limitado por un montón de cosas como ir a una tanda, decir la hora y la temperatura, poner música, no permite una expresión como la que sí permite el podcast”, opina Banchero. “El podcast es la posibilidad de hacer contenido hiper específico para audiencias de nicho con intereses muy concretos. El podcast es el vehículo ideal para transmitir este tipo de contenidos porque es realmente on demand”, agrega el co-fundador de Posta.

En Argentina, el Ministerio de Cultura de la Nación creó el ciclo de podcasts Sonido Cultura. La inquietud es uno de ellos. Conducido por los escritores Marina Mariasch y Fabián Casas, cada capítulo está atravesado por una temática y leen fragmentos relacionados con el tema elegido, leen poesía y entrevistan a escritores.

Florencia Flores Iborra, fundadora y directora de Tristana Producciones

En Perú, el escritor Mario Vargas Llosa conduce el podcast Mi novela favorita. Allí, el autor de La ciudad y los perros presenta novelas clásicas como La Odisea y La Isla del Tesoro y luego interpreta, con efectos sonoros, la obra elegida.

La música da lugar a innumerables podcasts. Dentro de los que existen sobre rock nacional, se destaca La canción sin fin, donde el músico y docente Sebastián Furman analiza tres años (1982, 1983, 1984) de la carrera de Charly García. Furman toma cada canción y explica conceptos de composición donde incluye su propia performance en su piano y cuenta el contexto y la producción de cada disco.

La poesía parece haber encontrado su lugar ideal en este formato. Escuchar poesía en un clima de calma y tranquilidad es un lujo para los oyentes que buscan disfrutar poesía o conocer nuevos autores. Uno de ellos es Mostras. Maestras de la poesía argentina, donde uno puede oír las vidas y obras de poetas como Olga Orozco y Alejandra Pizarnik y también contemporáneas como Beatriz Vignoli y Estela Figueroa. Conducido por la docente y escritora Inés Kreplak.

Escritorxs de La Furia es un podcast producido en Chile por la Cooperativa de Editores de La Furia y publicado en Spotify. Allí, Carolina Mouat entrevista a un escritor o escritora por programa y les pregunta por sus lecturas, sus influencias y sobre su obra. Y así, podrían mencionarse y recomendarse infinidad de podcasts…Lo que nos lleva a hablar de los desafíos que presenta esta industria por delante: ¿Cómo se encuentran los podcasts? ¿Cómo llegan los creadores a su audiencia?

Los productores de Erre con Jesús Blanquiño, jefe de proyectos de Podium Podcast

¿A dónde vamos?

Una industria que crece presenta muchos desafíos por delante. Para Florencia Flores Iborra, el principal desafío es sortear los monopolios de las grandes plataformas.

Además, la directora de Tristana Producciones señala los desafíos en cuanto a géneros y formatos. “Hace rato que quiero producir podcasts de ficción y no logro que ninguna empresa ni institución pública financie este tipo de podcasts. Creo que necesitamos más podcasts experimentales, tratar de experimentar más con el lenguaje sonoro, tratar de jugar más con el audio”.

Otro desafío que aparece es el de la rentabilidad. Para Mariano Pagella, productor de podcasts de Adonde Media, el principal desafío es la monetización. “Los casos de proyectos que pueden sostenerse solos son muy pocos. En los medios tradicionales en Argentina tenés la pauta oficial que mantiene decenas y decenas de medios, pero en el podcast hasta ahora la principal forma de financiamiento fue la inversión de plataformas que quieren desarrollar contenidos para sus aplicaciones. Entonces el principal desafío es qué pasa cuando esas plataformas se retiran y esa línea de ingreso desaparece”.

Martín Parodi, Nicolás Maggi y Juan Ignacio Isern de la productora de podcasts ERRE recibiendo el Premio Gabo en Bogotá

Frente a la multiplicidad de podcasts, otro desafío que señalan los productores es alcanzar a la audiencia deseada. “El podcast no compite solo con la radio. Compite con Tic Toc, con Netflix, con la Play, con el Mundial, compite con todo. La tarea de encontrar esa audiencia es de los mismos creadores. La radio tiene su aparato de marketing, promoción, difusión que llega a la gente. Acá vos tenés que hacer todo lo posible para que tu gente venga: eso implica no solo hacer el podcast sino hacer las redes sociales, el newsletter, los stickers, las juntadas de oyentes, lo que sea”, opina Banchero.

“¿Y para dónde va? Lo normal sería que la curaduría del oyente que se va entrenando exija a las nuevas producciones mayores estándares de calidad, tanto en el sonido como en el contenido. Si bien son muy fuertes hoy por hoy los formatos de entrevistas, ya han bajado bastante su participación aquellos que se llaman conversacionales y las producciones pensadas, guionadas, con un diseño sonoro cuidado van ganando terreno”, opina Isern.

“Estamos muy lejos del techo de popularidad del podcast pero creo que hay otro desafío que es no transar para alcanzar esa masividad. Los creadores de podcast no queremos repetir los vicios de los medios de traer figuras de la televisión o influencers para alcanzar la popularidad”, concluye Banchero.

En línea con este pensamiento, Flores Iborra agrega: “El hecho de que sólo las figuras públicas o con cierta visibilidad en redes sociales sean las que son convocadas para conducir creo que nos perjudica como industria. Me parece que es un desafío que tenemos que trabajar para crear un contenido genuino y con mayor impacto”.





