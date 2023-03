Paul Auster tiene cáncer, reveló su esposa Siri Hustvedt

Paul Auster publicó este año "Un país Bañado en Sangre" (Foto: Edu Bayer)

Esta mañana el mundo de la Literatura quedó consternado frente a la noticia: el reconocido escritor estadounidense Paul Auster tiene cáncer. El anuncio lo realizó Siri Hustvedt en su cuenta oficial de Istagram, donde dio detalles de lo que está ocurriendo.

“Llevo un tiempo alejada de Instagram. El motivo es que a mi marido le diagnosticaron cáncer en diciembre, después de haber estado enfermo varios meses antes. Ahora está recibiendo tratamiento en el Sloan Kettering de Nueva York, y yo he estado viviendo en un lugar que he dado en llamar Cancerlandia. Mucha gente ha cruzado sus fronteras, bien porque ellos mismos están o han estado enfermos, bien porque quieren a alguien, un padre, un hijo, un cónyuge o un amigo que tiene o ha tenido cáncer. El cáncer es diferente para cada persona que lo padece. Todos los cuerpos humanos son iguales y no hay dos iguales”, comienza el texto de la escritora, pareja de Auster desde 1987.

La publicación de Siri Hustvedt en Instagram

“Algunas personas lo sobreviven y otras mueren. Esto lo sabe todo el mundo y, sin embargo, vivir de cerca esa verdad cambia la realidad cotidiana.

La intimidad con otra persona no es sólo una experiencia paralela, dos líneas que se mueven en la misma dirección pero no se cruzan. Se parece mucho más a un diagrama de Venn dinámico -si es que tal cosa es posible-: las partes superpuestas de dos círculos se mueven y cambian con el tiempo. Un “yo” y un “tú” en movimiento que también es “nosotros”.

Creo que sería horrible estar solo en Cancerlandia. Vivir con alguien que tiene cáncer y está siendo bombardeado con quimioterapia e inmunoterapia es una aventura de cercanía y separación. Hay que estar lo suficientemente cerca como para sentir los enervantes tratamientos casi como si fueran propios y lo suficientemente lejos como para ser una auténtica ayuda. Demasiada empatía puede inutilizar a una persona. Esta cuerda floja no siempre es fácil de caminar, por supuesto, pero es el verdadero trabajo del amor.

Los últimos años fueron muy duros para el escritor; su hijo, Daniel Auster, fue acusado del homicidio accidental de su beba de diez meses por sobredosis de heroína y fentanilo, solo para terminar falleciendo él tambien, cinco meses después, de sobredosis.

Este año, acababa de editar su nuevo libro, Un país bañado en sangre (Bloodbath nation en su inglés original), donde analiza la violencia generada por el uso de armas en Estados Unidos, algo que cada año se cobra más de 40 mil vidas.

