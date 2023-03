Murió el dueño del local de Chicago que inspiró la serie “The bear”

Joseph Zucchero. El fundador de la tienda de carne italiana de Chicago que inspiró "The Bear" (Christopher Zucchero via AP)

Joseph Zucchero no era un vecino más en su comunidad. Cautivó a todos cuando abrió su local de carne italiana en Chicago que luego inspiró a los creadores de la serie The bear que puede verse por Star +. Su hijo fue el encargado de confirmar su muerte a los 69 años.

Mr. Beef, el sencillo local de sándwiches en el River North de Chicago, ha sido un elemento clave del vecindario durante décadas. Pero se convirtió en una sensación nacional después de que fue retratado por el programa descarnado y vertiginoso estrenado en junio de 2022.

un joven y talentoso chef que regresa muy a su pesar a su casa en Chicago para administrar el restaurante de sándwiches que su hermano le heredó antes de suicidarse.

Zucchero murió inesperadamente el 1 de marzo en el Centro Médico Rush mientras recibía tratamiento contra el cáncer, contó su hijo, Christopher Zucchero, que es copropietario del restaurante. “Se suponía que iba a volver a casa”, agregó con tristeza él..

Zucchero comentó que la familia está a la espera de conocer la causa exacta de la muerte de su padre. “Era un ser humano magnífico. Era carismático. Le encantaba su restaurante. Amaba a su familia, a sus hijos”, soltó Zucchero y agregó que nada será lo mismo en Mr. Beef sin su padre. “Va a haber un enorme ... vacío aquí. Estoy en estado de shock. Actuamos como si todavía estuviera aquí. Así es como vamos a mantener y perseverar, es actuar como si él va a venir a la vuelta de la esquina “.

El exterior del local de Mr. Beef en Chicago, que inspiró la serie (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)

Las puertas de Mr. Beef permanecieron abiertas tras el inesperado fallecimiento del mayor de los Zucchero. “No nos tomamos ningún tiempo libre”, que es lo que su padre habría querido. Durante 44 años, “Mr. Beef siempre estuvo abierto las horas que decía que estaba abierto”, remarcó Zucchero. Las únicas excepciones fueron cuando “The bear” estaba filmándose y este sábado, cuando se celebrará el entierro y los servicios de su padre.

“Era un ser humano duro, pero también justo. Quería a todo el mundo”, afirmó Zucchero. La leyenda de la carne italiana se sintió “eufórico” cuando Christopher Storer, creador de The Bear y amigo de la infancia de Christopher Zucchero, centró el programa en su tienda. “Estaba muy orgulloso de ello”, finalizó su hijo.

Un mediodía cualquiera con clientes haciendo sus pedidos en Mr. Beef, la tienda de carne italiana de Chicago que inspiró 'The Bear' (Anthony Vazquez/Chicago Sun-Times vía AP)

The Bear al estrenarse recibió los elogios de la crítica especializada. Frente a su notable éxito, la ficción televisiva que protagoniza Jeremy Allen White fue renovada por una segunda temporada que se lanzará en el verano de Estados Unidos este año y aumentará su cantidad de episodios a diez (antes fueron ocho). La historia sigue a Carmen Berzatto (Allen White), también llamado Carmy por sus conocidos, en un conmovedor proceso de duelo familiar. El joven chef regresa a su natal Chicago para administrar la tienda de sándwiches de su familia, The Original Beef of Chicagoland, luego de que su hermano, Michael (Jon Bernthal) se suicidara. Han pasado cuatro meses desde su fallecimiento y alguien debe hacerse cargo del negocio.

Fuente: AP

