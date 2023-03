En un concierto homenaje, Joni Mitchell recibió el Premio Gershwin

Joni Mitchell actúa en la presentación del Premio Gershwin, que honra la contribución de un músico a lo largo de su vida a la música popular (Crédito: AP/Amanda Andrade-Rhoades)

La cantante y compositora Joni Mitchell tiene una vasta carrera llena de éxitos incomparables como Both sides o Help me fue galardonada con el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por Canción Popular de este año en una emocionante gala.

Ella subió al escenario cerca del final de su concierto homenaje e interpretó un cover en lugar de una de sus propias canciones. Se apoyó en el piano el miércoles mientras tarareaba una sensual versión de Summertime, la popular melodía de Porgy and Bess, de George Gershwin, una elección apropiada ya que el premio lleva el nombre del compositor.

Antes de finalizar, los demás intérpretes de la noche subieron al escenario y rodearon a Mitchell mientras ésta se lanzaba con una de sus melodías más populares, The Circle Game. Graham Nash, James Taylor, Ledisi, Cyndi Lauper, Herbie Hancock, Marcus Mumford, Brandi Carlile y otros pusieron al público en pie en una velada llena de amor y admiración.

Joni Mitchell llegó a la presentación del Premio Gershwin, que honra su carrera (Crédito: AP/Amanda Andrade-Rhoades)

Al comenzar, Mitchell caminó por la alfombra roja con un bastón, respondiendo brevemente a la prensa diciendo que el honor era “muy emocionante”.

Nash, que había salido con Mitchell en los años 70, habló de su indeleble espíritu superando obstáculos físicos y de género: “Ha tenido muchas, muchas dificultades en su vida, con la polio cuando era joven y ahora un aneurisma cerebral hace varios años. Pero verla volver y estar cantando y tocando de nuevo es increíble. Hablando de resiliencia”. Más tarde, interpretó A Case of You, la canción que Mitchell escribió sobre su ruptura. Ambos compartieron una historia de amor en los años 60.

Otro ex compañero de Mitchell fue James Taylor, que describió su tiempo juntos como “uno de los capítulos de mi vida a los que tengo más cariño” y agregó: “Ella tuvo un gran efecto en mí, en mi trabajo. Y colaboramos durante el año que estuvimos juntos en muchas cosas. Joni es un tesoro nacional”.

Cyndi Lauper participó de la entrega del Premio Gershwin a Joni Mitchell (Crédito: AP/Amanda Andrade-Rhoades)

Carlile fue una de las intérpretes más ocupadas de la noche, añadiendo coros, además de encargarse de Shine de Mitchell. Antes del concierto, la nueve veces ganadora del Grammy admitió no haber descubierto la música de Mitchell hasta más tarde en su vida. “Me parecía muy femenina, muy vulnerable, y me hacía sentir muy incómoda, lo cual es un reflejo, creo, de mi propio ego y de mi mayoría de edad siendo un poco una persona no conforme con su género o simplemente no entendiendo realmente la forma en que ella me estaba mostrando, y a todos nosotros, el mundo. Y no fue hasta que me enamoré y conocí a mi mujer cuando me di cuenta de lo multidimensional que era Joni como artista”, contó Carlile.

James Taylor fue uno de los cantantes que participó del concierto homenaje a Joni Mitchell (Crédito: AP/Amanda Andrade-Rhoades)

Antes de recibir el premio de manos de la Bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, Mitchel estuvo acompañada por un grupo bipartidista de legisladores, entre los que se encontraban el Presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, republicano de California; la Senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota; Patty Murray, demócrata de Washington; y la Senadora Susan Collins, republicana de Maine.

El Premio Gershwin, creado en 2007, ha galardonado anteriormente a Paul McCartney, Paul Simon, Stevie Wonder y Carole King, lleva el nombre de los hermanos que crearon clásicos como I got rhythm y Rhapsody in blue. “Joni Mitchell The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song” se emitirá el 31 de marzo en PBS.org, la PBS App y la American Forces Network.

