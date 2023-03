En “Close”, el paraíso es una posibilidad para volver a los 13

Trailer de "Close": la historia de dos chicos de 13 años, Léo y Rémi, que viven en la campiña belga, en la zona de recolección de flores

En inglés, la palabra “close” tiene varias acepciones, y muy distintas entre sí. “Close” puede referir a un “close friend”, es decir, un amigo íntimo; como se puede referir a “to close”, es decir, cerrar. O, relacionado a esto último, esos carteles que anuncian una clausura: “closed”. En todo caso, la palabra “close” orbita en el campo de lo íntimo y, si su esfera es pública, no parecería pertenecer a la voluntad de quien lo goce o lo padezca.

Léo y Rémi son inseparables, tienen trece años y viven en la campiña belga, en la zona de recolección de flores, un paisaje hermoso con rosas de distintos colores que tapizan la pantalla (y que pronto remite, tanto a un paraíso vivo como a un paraíso por perder). En ese espacio juegan sus últimos juegos infantiles –participan de batallas de fantasía– mientras por las noches duermen juntos en la habitación de alguno, conversan hasta el sueño, no evitan la cercanía corporal. Antes de la pérdida del paraíso de la infancia, el amor que se profesan no conoce tabúes, no conoce miedos. Pero la pérdida del paraíso llega.

“Close” es una película dramáticamente emotiva sobre la amistad y el amor a los 13 años

Los amigos ingresan a la secundaria local, un espacio social tan diferente al de su mera intimidad. Al principio, no pierden las maneras que los unen, los gestos físicos, las caricias. Luego son increpados acerca de si son pareja. Para Léo, las caricias cesan. No para Rémi, que continúa considerándolas parte del vínculo de ¿amor?, ¿amistad?, que construyeron mientras jugaban en la campiña entre las flores. Léo decide tomar distancia. También decide practicar hockey sobre hielo, tal vez considerado como uno de los deportes más violentos, uno de los más viriles. Decide apartarse de Rémi a pesar de que note el dolor que esto le causa a su amigo.

Luego sobreviene la tragedia.

Lukas Dhont, director del film ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2022 y nominado a Mejor Película en Lengua Extranjera para los Oscar 2023, comenta: “Acerca del personaje principal de Léo, yo quería que tuviera el miedo ante cómo los demás podían percibir su amistad como si fuera algo sexual. Su amigo Rémi se encuentra ante los mismos juzgamientos, pero no le importa y no hace nada para cambiar su comportamiento. Léo es tan importante para él, lo ama profundamente y no entiende su cambio de actitud. Hay algo de los dos personajes en mí, aunque yo tiendo a ver las cosas más como Léo. Rémi, por otro lado, representa aquellas personas que trataron de ser fieles a sí mismas”.

El film dirigido por Lukas Dhont ya ganó la Palma de Oro en Cannes del año pasado y está nominado al Oscar en Mejor Película en Lengua Extranjera

Léo debe lidiar no sólo con la nueva situación respecto a Rémi, sino frente a la culpa y el disimular que las cosas están bien, mientras patina sobre el hielo de la virilidad y evita a la familia de Rémi, que había llegado a ser otra familia además de la suya.

La película Close es dramáticamente emotiva, protagonizada por dos jóvenes actores que la llenan de un vitalismo hermoso –hasta cierto momento. El paisaje de la campiña en la que se produce la cosecha de flores le brinda una estructura visual de gran belleza y la fotografía del film así lo muestra. Las actuaciones de los compañeros de Léo y Rémi no desentonan con los personajes principales. Las madres de los amigos toman el timón de la nave cuando las olas son demasiado gigantes –y es que todo se vuelve maremoto cuando se tienen 13 años –.

Close muestra que este año las películas nominadas al mejor film en lengua extranjera para estos Oscar componen una serie de nominaciones de gran calidad.

