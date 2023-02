Primer paso del programa de “Cash rebate” en Buenos Aires, para cine y series

Responsables de los proyectos audiovisuales seleccionados posan junto con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en el acto de anuncio del (Foto: Buenos Aires Film Commission)

Los 12 proyectos de películas y series seleccionados en el marco del programa BA Producción Internacional (BA Cash Rebate), que serán filmados en locaciones de la ciudad de Buenos Aires, fueron anunciados este jueves por autoridades del Ministerio de Cultura y el Gobierno de C.A.B.A.

Los proyectos seleccionados son las series El Eternauta, de K&S Films; What I was doing while you were breeding, de Non Stop (basada en el bestseller de Kristin Newman); El periodista, de Pampa Films; Tatuada, de Kapow; y Sé tú misma, de FAM Contenidos. Y también los largometrajes El Jockey, de REI Cine (dirigido por Luis Ortega); The Martyrs, de GM Comunicación; Jaque Mate, de Patagonik (protagonizado por Adrián Suar); El olor a pasto recién cortado, de Tresmilmundos Cine (con Joaquín Furriel); Descansar en paz, de Kenya Films (dirigido por Sebastián Borensztein); Elena sabe, de Haddock Films (basado en un libro de Claudia Piñeiro, con Anahí Berneri como directora); y Operación relleno, de Habitación 1520.

Las producciones tienen participación de Netflix, Amazon Prime Video, Wanda Pictures (distribuidora de películas como Living y La voz humana), Infinity Hill (Argentina, 1985, Staged), Hop Skip & Jump Productions, Gloriamundi Producciones (Limbo, Entrelazados) y Buena Vista International. Entre los directores y actores de las producciones beneficiarias se destacan el actor Joaquín Furriel, el actor y productor Adrián Suar, y el realizador Luis Ortega, entre otros. Al igual que sucede en otras partes del país y del mundo, estas obrasuna devolución de un 20% de los gastos a producciones audiovisuales nacionales realizadas con inversión internacional.

"El eternauta" es uno de los proyectos seleccionados por Buenos Aires Film Commission

La Buenos Aires Film Commission (BAFC) pertenece a la plataforma Impulso Cultural, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un programa destinado a impulsar el empleo, tanto en la industria audiovisual como en sectores asociados y a visibilizar a la Ciudad de Buenos Aires a nivel internacional como punto de atracción turística.

Esta primera edición supone un incentivo de más de 770 millones de pesos e implica un impacto estimativo en 1400 puestos de trabajo en la industria audiovisual y sectores asociados, como la gastronomía, la hotelería y el turismo, a lo que se sumarán más de 130 profesionales internacionales que realizarán trabajos en la ciudad.

“Exportar cultura argentina al mundo sirve para transmitir nuestra identidad y proyectarnos como un destino turístico atractivo para visitar y conocer”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante el anuncio de los proyectos ganadores. Por su parte, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, enfatizó: “La inversión que genera la producción y rodaje de obras audiovisuales tiene un efecto multiplicador en distintos sectores, particularmente las grandes producciones internacionales.” Finalmente, la directora de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, Mora Scillama, expresó: “Esto fue producto de un gran trabajo en equipo desde la Buenos Aires Film Commission cuyo objetivo es, cada vez más, consolidar a la Ciudad de Buenos Aires como el gran polo audiovisual de Latinoamérica”.

"Elena sabe", la novela de Claudia Piñeiro tendrá una versión cinematográfica con Anahí Berneri como directora

Sobre la Buenos Aires Film Commission

La Buenos Aires Film Commission fomenta la realización de producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diferentes sectores de la industria: cine, televisión, publicidad, videoclips y animación. Además, facilita la vinculación entre los productores extranjeros e instituciones, asociaciones, ministerios, empresas y profesionales locales. La BAFC fue creada bajo los estándares de calidad de la Association of Film Commissioners International (AFCI) y trabaja bajo la homologación de esa red.

