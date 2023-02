En un mundo al borde del abismo, siempre hay lugar para ‘Final de partida’ de Beckett

Joe Grifasi, John Douglas Thompson y Bill Irwin en la reposición de "Final de partida" del Irish Repertory Theatre. (Crédito: Carol Rosegg)

El fin de todo está prefigurado en “Final de partida”, el vigorizante retrato de Samuel Beckett sobre el camino de la humanidad hacia el día del juicio final. Hamm, que ha perdido la mayor parte de sus facultades (salvo el lenguaje, claro), ladra interminables órdenes a un exasperado criado, Clov, mientras los decrépitos padres de Hamm, Nagg y Nell, sin piernas y encerrados en cubos de basura, suplican sobras de comida y amor.

“Se acabó, se acabó”, son las primeras palabras de la obra de 1957, considerada un contrapunto trágico a “Esperando a Godot” de Beckett. Pero ahora comienza otra consideración de la conmovedora obra dramática de 90 minutos: Se han puesto en marcha dos nuevas producciones de “Final de partida”: una en el Irish Repertory Theatre de Off-Broadway, protagonizada por John Douglas Thompson y Bill Irwin como Hamm y Clov, y otra en el Washington Stage Guild de Washington D.C., con Bill Largess y Matty Griffiths encarnando a los mismos personajes de dependencia mutua y soledad.

Las reposiciones, bien interpretadas y dirigidas por Ciarán O’Reilly en Nueva York y Alan Wade en Washington, se atienen escrupulosamente a las exigencias de Beckett de fidelidad a sus indicaciones escénicas: Los decorados subterráneos, con ventanas opacas que dan a vacíos grises, son inquietantemente similares. Aunque, ¿cuánto habría que bordar en el lento desvanecimiento hacia la nada? Fieles al nombre de su dominante personaje, tanto Thompson como Largess acaparan el protagonismo de forma florida y divertida, acosando al pobre y desgastado Clov para que sitúe la silla sobre ruedas de su personaje precisamente en el centro del escenario. Un Hamm hasta el amargo final.

David Bryan Jackson y Rosemary Regan como Nagg y Nell en la reposición de "Final de partida" del Washington Stage Guild, dirigida por Alan Wade. (Crédito: DJ Corey)

Amargo es la palabra clave aquí, porque “Final de partida” es una descripción del final de los tiempos mucho más áspera que cualquier extravagancia cinematográfica apocalíptica. No hay ningún ajuste de cuentas con las transgresiones del pasado, ninguna promesa de redención. Hamm es una creación fría y egoísta, indiferente a las necesidades básicas de Nagg y Nell (Joe Grifasi y Patrice Johnson Chevannes en Nueva York; David Bryan Jackson y Rosemary Regan en D.C.). Y Clov es autocastigadoramente servil, malgastando la energía que le queda en un hombre que no le deja tiempo para reflexionar sobre su propia existencia; Irwin, en particular, diseña un físico conmovedor para un personaje roto.

Quizá eso ayude a explicar por qué los cines están pasando las páginas de esta obra nihilista. Volvemos a hablar del fin de los días -gracias al deshielo de las capas de hielo y a las violentas tormentas fuera de temporada- como lo hacíamos durante la Guerra Fría, cuando los alumnos se escondían bajo sus pupitres durante los simulacros de bomba nuclear. Nada como la oscuridad sin concesiones de “Final de partida” para obligar al público a enfrentarse a los armagedones.

Matty Griffiths y Bill Largess sobre el escenario del Washington Stage Guild. (Crédito DJ Corey)

No es lo que se dice una velada entretenida, excepto quizás cuando Nagg abre la tapa de su tacho de basura, y luego lo hace Nell, y somos testigos de los últimos vestigios grabados de devoción familiar. Ambos conjuntos de Naggs y Nells desempeñan sus papeles espléndidamente. Aún así, me siento extrañamente atraído por el discursivo “Final del juego” y la meticulosa coreografía de Beckett del tiempo que se acaba.

Tenía curiosidad por saber qué atrae a los artistas teatrales. Así que pregunté a Irwin y Thompson. Aunque confesaron, en una entrevista conjunta con Zoom, que la obra les resultaba tan esotérica como a muchos otros, también les divertía enfrentarse a ella. “Es algo realmente difícil de abordar”, dijo Irwin, que interpretó a Lucky en una producción de 1988 de “Godot” con Robin Williams, Steve Martin y F. Murray Abraham. “Si estás obsesionado con Beckett, que para mi sorpresa descubro que lo estoy en esta parte de mi vida, ésta es inevitable. Está llena del lenguaje más intrincado y magníficamente estructurado y, al mismo tiempo, sigue pareciendo un poco desordenada y un poco tonta”, comentó.

Bill Irwin y John Douglas Thompson (Crédito: Carol Rosegg)

Thompson, devoto durante mucho tiempo de Shakespeare y August Wilson, dijo que llegó tarde a Beckett e incluso evitó enfrentarse a las enigmáticas inclinaciones del dramaturgo. “Pero ahora encuentro que la obra es más realista y más ajustada o adecuada a nuestro mundo”, relató y agregó: “Siento que Beckett estaba diciendo que el lenguaje no es suficiente, que el lenguaje no puede incorporar, que falla cuando intentamos explicar el estado de la condición humana. Así que esto es todo lo que tenemos. Y palidece en comparación con las emociones que sentimos”.

En las interpretaciones tanto de Thompson como de Largess se percibe ese aspecto esencial de la psique de Hamm: que mientras siga hablando, puede estar seguro de que sigue vivo. Los Clov de Irwin y Griffiths, preocupados por satisfacer las necesidades de Hamm, nunca se dan cuenta de que lo que más necesita Hamm son sus oídos. Lo mismo ocurre con la obra en sí: “Final de partida” no termina realmente hasta que no queda público para verla.

Fuente: The Washington Post

