Disney celebra sus 100 años con un emotivo show sinfónico en el Teatro Colón

Mary Poppins y su "Supercalifragilisticoespialidoso" fue un abrazo a la nostalgia (Crédito: Prensa Disney)

Los personajes de Disney forman parte de la vida de los niños y adultos de todo el mundo, desde 1923 cuando se fundó la compañía. A través de sus inolvidables películas, programas de televisión y sus extraordinarios parque de diversiones lograron trascender varias generaciones. Para celebrar su centenario, se realizará un concierto sinfónico que recorre musical y visualmente algunos de los más grandes éxitos de Walt Disney Animation Studios, con la interpretación en vivo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, bajo la dirección musical del maestro Thiago Tiberio.

Martín Iraola, directivo de Disney, conversó con Infobae Cultura sobre la realización del concierto: “Disney ha acompañado a lo largo de una centena de años a las audiencias con contenidos de calidad pensados para todas las edades, imprimiendo una huella indeleble en la memoria y el corazón del público. Se trata de un show para que disfruten grandes y chicos, por lo que fue crucial encontrar un equilibrio entre las canciones de las grandes películas que pasan de generación en generación y aquellos títulos más recientes”.

Los artistas interpretando "Bajo el mar", de "La Sirenita" (Crédito: Prensa Disney)

Se trata de un espectáculo fabuloso que se disfruta desde el minuto cero. Cuando el público ingresa al Teatro Colón queda maravillado por su esplendor, sus detalles, sus arañas. Todo digno de una película de Disney. La sorpresa es mayor para aquellos chicos que lo visitan por primera vez. Lo mismo ocurre al comenzar el concierto y son maravillados por la cantidad de músicos arriba del escenario. Al arrancar, el silencio en la sala es difícil de sostener ya que los propios actores y bailarines interactúan con el público, ponen a prueba la memoria de los más grandes al recordar las primeras películas de la compañía y te invitan a sumergirte en una aventura que los llevará a los recuerdos más felices de la infancia.

Entre las canciones más destacadas se encuentra “Supercalifragilisticoexpialidoso” de “Mary Poppins”, “Un mundo ideal” de “Aladdín”, “Un regalo mágico” de “Encanto” y “De nada” de “Moana: un mar de aventuras”, “Verano”, de “Frozen: una aventura congelada”, “Parte de tu mundo”, de “La Sirenita” o “Bibidi Babidi Bú” de “La Cenicienta”. En el escenario hay 30 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y reúne a más de 20 de los personajes favoritos como las princesas Elsa, Blancanieves, La Cenicienta, entre muchos más. Hay que destacar que todos los vestuarios y utilería serán desarrollados en conjunto con los talleres del Teatro Colón. Con respecto vestuario, Iraola contó con orgullo: “Como cada proyecto en el que nos embarcamos, nos aseguramos de que hasta el último detalle esté realizado con una calidad excepcional. El vestuario y la escenografía no son la excepción”.

"El Rey León" fue cantado por grandes y chicos (Crédito: Prensa Disney)

El show es un viaje en el tiempo donde no faltó nadie. Desde Mickey, Minnie, El Pato Donald, Pluto y hasta Goofy, que se convirtió en maestro de ceremonias. Lo primero que se observa en la pantalla es “Willie y el barco a vapor”, de 1928, la primera película que realizó la compañía donde conocíamos al único ratón que logró sacarnos una sonrisa. De manera cronológica, se van presentando las canciones que muchos no pueden dejar de tararear y compartir con su familia. Todos los asistentes disfrutan y se enganchan con lo que están viendo, aquél que no conoce el tema queda deslumbrado con las coreografías, los vestuarios o los visuales que por momentos transforman en una pantalla parte del techo del teatro. También, el director de orquesta que logra robarle el protagonismo a los personajes más populares. El Maestro Tiberio no es un improvisado. Es especialista en sincronización musical en vivo con películas y ha organizado, orquestado y dirigido adaptaciones de conciertos de una variedad de películas, entre ellas “Love Actually”, “Los juegos del hambre” o “Cinema Paradiso”.

"Aladdín" y un momento mágico (Crédito: Prensa Disney)

Una de las sorpresas fue el ingreso de los personajes de Aladdin y Jazmín que aparecieron flotando en una alfombra voladora bajo la luz de una enorme luna para interpretar “Un mundo ideal”, canción que popularizó Ricardo Montaner cuando se estrenó la película en 1992. Como era de esperar, ya que los más jóvenes eran mayoría en la sala, las canciones más actuales fueron las más aplaudidas y coreadas por los asistentes, entre los que se destacan los personajes y melodías de “Frozen: una aventura congelada” y “Encanto”, con temas como “No se habla de Bruno”. Sin lugar a dudas, es un espectáculo que disfrutará toda la familia.

"Moana: un mar de aventuras", un guiño para los más chicos (Crédito: Prensa Disney)

Por otra parte, el 23 de febrero habrá una función distendida para que personas neurodivergentes puedan disfrutar de este espectáculo con estímulos reducidos junto a su familia. Estará sutilmente adaptada a las necesidades y preferencias de personas con desafíos en su procesamiento sensorial y/o en la comunicación social, con el fin de brindar una propuesta amigable mediante estímulos reducidos y mayor flexibilidad. Este trabajo se realizó bajo el asesoramiento de la ONG “Salidas Inclusivas” y del licenciado Matías Cadaveira, especialistas en materia de inclusión social y cultural de personas neurodivergentes. La propuesta ofrecerá efectos de luces y de sonidos suavizados. A su vez, la sala principal permanecerá parcialmente iluminada y las puertas estarán abiertas durante toda la función, permitiendo que quienes asistan puedan ingresar y salir las veces que lo necesiten. Por otro lado, fuera de la sala principal podrán consumirse bebidas y alimentos. Asimismo, la ocupación de la sala será reducida para mayor movilidad y comodidad. También, habrá voluntarios especializados para brindar acompañamiento.

Un show con 30 artistas, entre bailarines, actores y acróbatas (Crédito: Prensa Disney)

“En Disney estamos comprometidos con ofrecer experiencias de entretenimiento cada vez más accesibles para todas las familias, sin distinción. En este sentido, lo es la función distendida. La iniciativa cuenta con el apoyo del Teatro Colón, que ofrecerá un entorno único. Así, las personas con desafíos en su procesamiento sensorial y/o en la comunicación social podrán disfrutar de una propuesta” , destacó Iraola.

La princesa "Elsa", la más esperada (Crédito: Prensa Disney)

Con respecto a lo caracteristico de este show, el representante de Disney remarcó: “No solo tiene el atractivo de contar con algunas de nuestras historias más icónicas, sino que tiene una puesta en escena cautivante con el componente sin igual de la música sinfónica en vivo interpretada por la Orquesta Académica del Teatro Colón. Cantantes, bailarines, acróbatas y algunos de los personajes de Disney, invitarán a adultos/as, niños/as y adolescentes a revivir las historias que los han hecho reír o emocionar en algún momento de sus vidas. Será una experiencia inolvidable que podrán disfrutar todos los miembros de la familia”.

Visuales, efectos especiales y un vestuario de ensueño, sorprenden en cada canción del concierto (Crédito: Prensa Disney).

Este espectáculo es la quinta coproducción del Teatro Colón y Disney. Llega luego del éxito de Disney en concierto: Sinfonía de Películas (2019), Star Wars: Una nueva esperanza (2020), Magia y Sinfonía (2022) y Star Wars: El Imperio Contraataca en concierto (2022). Además, es uno de los tantos eventos en vivo y experiencias de entretenimiento que se llevarán a cabo en América Latina como parte de la mayor celebración mundial de Disney por sus 100 años de historia.

Hasta el 23 de febrero se podrá disfrutar de este espectáculo en el Teatro Colón (Crédito: Prensa Disney)

“Nos llena de orgullo poder trabajar en propuestas que le acerque a nuestras audiencias lo mejor de nuestras historias y les permita conectar, no sólo con nuestras marcas sino también con la música sinfónica de la mano del Teatro Colón”, contó Iraola sobre la experiencia de realizar el espectáculo en el mítico teatro.

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. También se pueden adquirir por web

