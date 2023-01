Hace 50 años, Bruce Springsteen se presentaba al mundo por primera vez

Los “saludos” con los que Bruce Springsteen se dio a conocer desde Asbury Park (Nueva Jersey) cumplen este jueves 50 años, medio siglo en el que aquel joven que sacaba su primer álbum de estudio se ha erigido en el “boss” del rock and roll.

Springsteen (Long Branch, 1949) se presentó al mundo con el álbum Greetings from Asbury Park NJ (1973), la versión revisada de un disco inicial que no entusiasmó en Columbia Records hasta que lo completó con dos temas que se convertirían en sus únicos sencillos, “Blinded by the light” y “Spirit in the night”.

En aquel disco, con una portada que parecía una postal, se incluían “Growin up”, “Mary Queen of Arkansas”, “Does this bus stop at 82nd street?”, “Lost in the flood”, “The angel”, “For you” y “It’s hard to be a saint in the city”, en las que son protagonistas la guitarra acústica y la armónica, entre otros instrumentos.

Bruce Springsteen - Spirit In the Night (Live at the Ahmanson Theater, Los Angeles, 1973)

No fue un gran éxito comercial, pero recibió halagos de los críticos por la calidad lírica del joven cantautor, que se inspiraba en lo que veía y salpicaba de humor sus observaciones, esculpiendo con habilidad detalles mundanos en unas rimas por las que llegó a ser comparado con Bob Dylan.

Precisamente fue el legendario productor y cazatalentos John Hammond, una catapulta para Dylan y otros iconos musicales desde el sello Columbia, quien escuchó primero los temas del joven Springsteen en una audición, aunque le interesaba más escucharlo en solitario que acompañado.

“Este fue el disco que nos llevó desde muy bajo cero a... uno”, resumió el artista en el cierre de su gira “Working on a Dream”, en 2009, donde tocó el álbum completo con su banda en un momento histórico e irrepetible debido a la muerte, en 2011, del saxofonista Clarence Clemons.

Como curiosidad, aquel “Blinded by the light” que hoy es título de un filme inspirado en la obra de Springsteen, solo llegó a ser número uno en la lista de éxitos Billboard gracias a una versión de 1977 de los británicos Manfred Mann’s Earth Band, y es su único número uno después de una veintena de discos y numerosos premios.

El 50 aniversario será recordado esta semana en un simposio al que acudirán miembros de la “E Street Band”, como Garry Tallent, David Sancious y Vini López, así como su exmánager, Mike Appel, en un evento que ha sido organizado por la Universidad Monmouth, cercana a la ciudad natal del artista.

Tapa del disco

Y es que tal es la devoción por el “Boss” que la Monmouth cuenta con un centro a nombre de Springsteen dedicado a preservar su legado y a la divulgación de la música americana, que acogerá charlas y el estreno de un documental en el que este habla sobre “Greetings”, entre otras cosas.

Un homenaje más local será el del restaurante Langosta Lounge, en Asbury Park, donde varios artistas interpretarán los temas del álbum en honor al “patrón” que puso a esta localidad “en el mapa musical”, según dijo su director de entretenimiento, Peter Mantas, a la prensa local.

Fuente: Efe

