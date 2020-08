Con la E Street Band ya se había hecho un pequeño nombre en los bares de la costa de Jersey. Comenzó a llamar la atención de muchos productores, pero fue John Hammond -el mismo que descubrió a Bob Dylan- quien lo llevó a Columbia Records, donde firmó su primer contrato discográfico. Encontronazo inicial: le pidieron que ante la prensa dijera que era neoyorquino. Se negó. Grabó Greetings from Asbury Park, N.J. (1972) y The Wild, the Innocent & The E Street Shuffle (1974). Ambos tuvieron muy buenas críticas. Pero a nivel comercial no rindieron lo que Columbia esperaba de él. Springsteen sentía que era injusto. “No habían invertido en mí lo suficiente -sostiene-. Muchas veces fui a radios para promocionar mi segundo álbum y ni siquiera sabían que lo había grabado”. Para peor, quien le había hecho firmar el contrato junto a Hammond, Clive Davies, ya no formaba parte de la discográfica. Al Jefe le quedaba una sola bala, y la tercera oportunidad debía ser un disparo certero, al corazón.