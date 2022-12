Renunció el Director General de Penguin Random House luego de que la Justicia le impida comprar a su rival

Markus Dohle en 2018, cuando era Director General de Penguin Random House (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

El Director General de Penguin Random House, la mayor editorial del mundo, deja su cargo. La decisión de Markus Dohle, efectiva a finales de año, se produce pocas semanas después de que un juez federal bloqueara el intento de la empresa de comprar su rival Simon & Schuster.

“Tras la decisión antimonopolio en EE.UU. contra la fusión de Penguin Random House y Simon & Schuster, he decidido, después de casi 15 años en el Consejo Ejecutivo de Bertelsmann y al frente de nuestro negocio editorial global, entregar el próximo capítulo de Penguin Random House a un nuevo liderazgo”, dijo Dohle, de 54 años, en un comunicado publicado el viernes por la empresa matriz Bertelsmann, el conglomerado alemán.

Dohle, que permanecerá en la empresa en calidad de asesor, había estado trabajando con un contrato de 5 años que expiraba en diciembre de 2025.

Dohle también deja su puesto en el consejo ejecutivo de Bertelsmann. Su marcha se produce “a petición propia y en los mejores términos mutuos”, según el anuncio de Bertelsmann. Un portavoz de Bertelsmann dijo el viernes que el malogrado intento de Dohle de adquirir Simon & Schuster no fue visto como un “error” por la empresa y no dio lugar a presiones para que dimitiera como consejero delegado.

Dohle será sucedido, de forma interina, por Nihar Malaviya, de 48 años, actualmente presidente y director de operaciones de Penguin Random House.

“He colaborado con muchos de ustedes en distintas funciones y en varios países, y he experimentado de primera mano la abundancia de talento que tenemos en nuestra comunidad”, escribió Malaviya en una nota de la empresa compartida con The Associated Press. “Es un honor increíble para mí dirigir la principal empresa editorial del mundo, y estoy deseando trabajar con aún más de vosotros para aprovechar la energía y la cultura dinámica que hemos creado colectivamente.”

Dohle, natural de Arnsberg (Alemania), había trabajado en la división de impresión y servicios de Bertelsmann antes de suceder a Peter Olson como consejero delegado de Random House en 2008, un momento en que las ventas de la empresa estaban cayendo. Presidió una era de enorme crecimiento, en particular la fusión con Penguin en 2012-13, y éxitos de taquilla como Becoming, de Michelle Obama, y Where the Crawdads Sing, de Delia Owens. Los beneficios habían caído en 2022, al igual que en gran parte del sector, y entre los factores citados figuraban la inflación y los problemas de la cadena de suministro.

En 2015, PEN America honró a Dohle por su “compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la literatura.” Desde entonces, ha donado personalmente 500.000 dólares y, junto con PEN, ha creado el Dohle Book Defense Fund para luchar contra los intentos de prohibición de libros.

Durante su discurso de aceptación en 2015, Dohle citó El Principito como su historia favorita de la infancia y recordó una escena en la que el príncipe sube a la cima de una montaña y llama a todo el mundo, pero solo oye el eco de sus propias palabras.

“El príncipe consternado se aleja, abatido por este planeta en el que sólo puede oírse a sí mismo. ¿Se imaginan un mundo dominado por una sola voz?”. dijo Dohle.

Penguin books

Uno de los mayores logros de Dohle, irónicamente, fue evitar una anterior demanda antimonopolio del Gobierno: En 2012, Random House fue la única editorial neoyorquina de primera línea que no fue demandada por el Departamento de Justicia por una supuesta conspiración con Apple para fijar los precios de los libros electrónicos. Dohle aún no había llegado a un acuerdo con Apple, que había lanzado una tienda de libros electrónicos con la esperanza de competir con Amazon.com (todas las demás editoriales llegaron a un acuerdo extrajudicial) y, por lo demás, había invertido astutamente en impresión y distribución en un momento en que otros en la industria esperaban que los libros electrónicos se convirtieran en el formato dominante.

“Lamentamos la decisión de Markus Dohle de abandonar Bertelsmann y Penguin Random House”, dijo Christopher Mohn, presidente del consejo de supervisión de Bertelsmann, en un comunicado. “Ha centrado Penguin Random House de forma sostenible en el crecimiento y la rentabilidad. Bajo su dirección, nuestra división de libros duplicó con creces sus ingresos y quintuplicó sus beneficios. El hecho de que nuestro grupo global de publicación de libros se encuentre hoy en una posición tan sólida se debe en gran medida a Markus Dohle.”

Un abogado del DOJ para el caso Apple, John R. Read, dirigió el equipo del gobierno el verano pasado durante el juicio antimonopolio de 3 semanas que fue un escaparate del enfoque más duro de la administración Biden hacia las fusiones corporativas. Las editoriales de libros llevaban décadas consolidándose sin apenas resistencia, pero el gobierno citó un nuevo enfoque para demandar a Penguin Random House y Simon & Schuster: la preocupación de que la fusión diera a la nueva empresa el dominio sobre los contratos de libros de 250.000 dólares o más y condujera a menores anticipos a los autores y a menos libros.

Markus Dohle, durante la conferencia de prensa anual del grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann celebrado en Berlín, Alemania, el 28 de marzo de 2017

Interrogado por Read el verano pasado, Dohle aceptó que la compra de Simon & Schuster “cimentaría” el poder de Penguin Random House.

La juez Florence Y. Pan se mostró abiertamente escéptica ante la insistencia de Penguin Random House en que la fusión no alteraría indebidamente el mercado editorial. El propio Dohle reconoció bajo juramento que su promesa de permitir que Penguin Random House y Simon & Schuster siguieran compitiendo entre sí por los libros no era jurídicamente vinculante, y se vio obligado a abordar la correspondencia interna que revelaba tensiones entre él y otros ejecutivos.

Pan falló a favor del gobierno a finales de octubre. Penguin Random House había planeado apelar la decisión, pero poco después el propietario de Simon & Schuster, Paramount Global, anunció que cancelaba el acuerdo de 2.200 millones de dólares. Como parte del acuerdo inicial, Penguin Random House pagó a Paramount 200 millones de dólares por el fracaso de la fusión. Paramount aún planea vender Simon & Schuster, que las editoriales HarperCollins y Hachette Book Group han manifestado interés en comprar.

