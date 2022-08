El juicio antimonopolio a la industria editorial en Estados Unidos devela grandes secretos

“Soy un escritor independiente”: Stephen King declaró contra la fusión de dos grandes editoriales (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

El esfuerzo del Departamento de Justicia para bloquear la fusión de Penguin Random House y Simon & Schuster no es solo una muestra del enfoque más duro de la administración Biden para la consolidación corporativa. También es un momento poco común para que la industria editorial misma sea colocada en el banquillo. Durante la primera semana de un juicio que llevará de dos a tres semanas en el Tribunal de Distrito de Washington, los principales ejecutivos editoriales de Penguin Random House, Simon & Schuster y otras empresas, junto con agentes y autores como Stephen King, han compartido opiniones, revivido decepciones y cifras financieras reveladas que, de otro modo, hubieran preferido discutir en privado o confiar en secreto a los periodistas.

“Me disculpo por el lenguaje apasionado”, testificó el CEO de Penguin Random House, Markus Dohle, sobre la correspondencia exhibida en la corte que reflejaba las tensiones entre él y otros ejecutivos de la editorial. “Estos son mensajes de texto privados para mis colaboradores más cercanos en la empresa”. El gobierno está tratando de demostrar que la fusión conducirá a una menor competencia por los autores más vendidos, reduciendo sus avances y la cantidad de libros. El Departamento de Justicia sostiene que las principales editoriales, que también incluyen a Hachette, HarperCollins Publishers y Macmillan, ya dominan el mercado de libros, tienen a los escritores más populares y han hecho que sea casi imposible para cualquier editorial más pequeña abrirse paso.

Penguin Random House y otros argumentan que el mercado es dinámico e impredecible, con competidores que van desde editoriales universitarias hasta Amazon.com, capaces de producir éxitos de ventas. Al igual que cualquier otra comunidad autónoma, los profesionales de la industria del libro hablan en una especie de lenguaje taquigráfico y siguen costumbres que les resultan instintivas y, en ocasiones, poco claras para los extraños. Para la jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Florence Y. Pan y para los abogados de ambas partes, el juicio ha sido en parte un proyecto de traducción. También ha sido una oportunidad de escuchar a algunos de los líderes de la industria bajo juramento.

La presidenta y editora de William Morrow Group, Liate Stehlik, confió que solo hizo un esfuerzo limitado para adquirir ficción de Dean Koontz, quien ha publicado con Amazon.com, porque sus ventas habían disminuido. El galardonado autor Andrew Solomon explicó que eligió publicar su aclamado Noonday Demon con Scribner, un sello de Simon & Schuster, en parte porque esa editorial tiene el tipo de recursos de ventas y marketing de los que carecen las empresas más pequeñas.

El presidente y editor de Penguin Books, Brian Tart, estuvo de acuerdo con la sugerencia del juez de que las evaluaciones de pérdidas y ganancias para posibles adquisiciones de libros son “realmente falsas” y no reflejan los costos reales. Tart también testificó que rechazó la oferta por The Life-Changing Magic of Tidying Up de Marie Kondo, que vendió un millón, porque “no sabía qué hacer con eso”. El CEO de Simon & Schuster, Jonathan Karp, reconoció que un término popular de la industria, “escritor de lista media”, asociado durante mucho tiempo con un cuerpo amplio e intrépido de autores no comerciales, una especie de clase media editorial, es esencialmente ficticio y una forma educada de no etiquetar a nadie como un escritor de “lista baja”.

Penguin Random House, una de las grandes editoriales que busca la fusión

Cuestionado por el juez, Karp también dijo que si bien los editores valoran todos los títulos que adquieren, los libros obtenidos por un anticipo excesivo (dinero garantizado para el autor sin importar cómo se venda el libro) requieren una atención especial. “Si realmente amas el libro, tienes que saltar a través de los aros”, dijo. A veces, podría haber sido necesario un glosario para seguir algunos términos comunes de la industria:

—Ganar dinero. Esto es cuando un libro se vende lo suficiente como para recuperar el anticipo pagado y el autor puede comenzar a cobrar regalías, aunque algunos libros pueden generar ganancias para el editor incluso cuando no obtienen ganancias. (La mayoría de los libros nuevos, reconocieron los ejecutivos, no ganan).

—Lista de fondo. Esto se refiere a los libros más antiguos, un recurso invaluable para los editores, quienes confían en ellos como fuentes constantes de ingresos.

—Concurso de belleza. Esto es cuando dos o más editores ofrecen anticipos similares y términos no financieros, como las facilidades de marketing o el atractivo de trabajar con un editor en particular, determinan quién gana.

—10% cobertura. Esto se refiere a cuando un agente le pide al editor que no solo iguale la oferta más alta de la competencia, sino que agregue un 10% más.

—Libros de acceso total: como los define Dohle, estos son libros tan económicos, como los que ofrece Amazon.com a través de su servicio de suscripción de libros electrónicos Kindle Unlimited, que dañan la industria en general al obligar a bajar los precios e, inevitablemente, los avances de los autores.

Joe Biden busca evitar la consolidación corporativa (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Testigos desde Dohle hasta el CEO de Hachette Book Group, Michael Pietsch, hablaron extensamente de su amor por el negocio y de lo que definieron como una “misión superior” de llevar ideas e historias al público. Pero la publicación es un negocio lucrativo e incluso los autores y ejecutivos más idealistas están atentos al resultado final. Mediante correos electrónicos internos, declaraciones y testimonios en vivo y grabados en video, el juicio ha descubierto reglas y estrategias internas sobre la adquisición de libros y las decepciones cuando un libro deseado se va a otra parte.

En Simon & Schuster, los editores deben enviar informes de “justificación” a la alta gerencia para obtener la aprobación de acuerdos por un valor de $200.000 a $250.000 o más. En William Morrow Group, una división de HarperCollins, la cifra es de 350.000 dólares. Tart también requiere aprobación para acuerdos de $250.000 y cifras superiores, mientras que Dohle testificó que debe firmar acuerdos de $ 2 millones o más. A los editores les encanta compartir historias de sus adquisiciones favoritas. La gama de Pietsch va desde David Foster Wallace hasta Keith Richards. Los de Karp incluyen al difunto senador Edward Kennedy, D-Mass y Bruce Springsteen.

Pero el juicio ha puesto de relieve las decepciones y las oportunidades perdidas, una fuente de “humor negro”, como lo llamó Tart. No solo rechazó el libro de Kondo, sino también el éxito de taquilla de Delia Owens Donde cantan los cangrejos. En Hachette, mantienen una lista de “Los que se escaparon”, acuerdos por los cuales el editor ofreció $ 500,000 o más, pero aún así perdió.

Karp testificó que Simon & Schuster fue superado por Hachette en un nuevo libro de Ben Carson, el famoso neurocirujano que fue secretario de Vivienda del expresidente Donald Trump. En un momento, el Departamento de Justicia citó correos electrónicos internos para señalar que Simon & Schuster había perdido tres concursos de licitación ante Penguin Random House en una sola semana. Karp también habló de un libro que adquirió, una obra anticipada de un líder espiritual con muchos seguidores. “Desafortunadamente, sus seguidores no lo siguieron a la librería”, dijo. La periodista de AP Business Marcy Gordon en Washington contribuyó a este despacho.

