Sobre chamanes, demonios y fe

"Legiones"

La idea de Legiones surgió al descubrir en el rico mundo chamánico la posibilidad de contar la relación entre un poderoso chamán y su hija, quien pierde su fe frente a un demonio y los poderes que lleva su sangre. Con el tiempo rompe la conexión con su padre, buscando así ser una persona diferente, negando su propia identidad.

Frente a esta idea me encontré con la posibilidad de hablar sobre cuestiones espirituales, nuestras luces y sombras, creando así un demonio que se nutre de esa oscuridad que todos tenemos dentro, en mayor o menor medida.

La estética de la película está basada en esta idea, y el desafío de cada área técnica era desarrollar este universo plagado de sombras, en donde la maldad acecha y se anuncia justamente con una de las frases iniciales de Antonio Poyju, nuestro protagonista chamán: “Los demonios son legión”.

Legiones de Fabián Forte

El guion de la película fue escrito a fines del 2015 y tuvo a lo largo de los años diversas versiones, no solo por cuestiones narrativas sino también presupuestarias. Hacer cine en un país en donde el dinero se devalúa mes a mes no es nada fácil sobre todo si no contás con una coproducción extranjera. El apoyo económico de la película fue del INCAA y luego se sumó el IAAVIM. La película fue producida por Coruya Cine (Javier Diaz).

El rodaje comenzó a fines de 2019 en Buenos Aires, con la idea de grabar el pasado de Antonio y su hija Helena en la selva misionera. Tuvimos que detenernos frente a la pandemia por lo cual aprovechamos para editar la película, descansar y ver el material, reescribir alguna escena y ya a fines del 2020 tras hacer un casting con actores misioneros, viajar a la provincia para terminar su rodaje.

En 2022 la película comenzó su recorrido en festivales de género como Sitges, Fantasía, Fantaspoa, Curtas, Bars, Mar del Plata y recibió el premio al mejor guion en Fantaspoa, Curtas y el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Filmsharks distribuye la película internacionalmente y en su recorrido internacional fue también adquirida por XYZ, que la distribuirá por todo el territorio de Estados Unidos y otros países, para su estreno comercial en salas y streaming.

Antonio Poyju, protagonista de "Legiones"

El elenco está encabezado por German de Silva, Lorena Vega, Ezequiel Rodríguez, Moro Anghileri, María Laura Cali, Demian Salomón, Marta Haller y Mauro Altschuler. Al escribir el guion ya tenía en mente a German de Silva como Antonio Poyju. Me parecía el actor indicado para personificar al chamán. Su sensibilidad y presencia eran perfectas. Tuve la suerte que no solo confió en el guion, sino que también tenía disposición horaria en las fechas en que planificamos el rodaje. En el caso de Lorena Vega fue un lujo poder coincidir en la película, ambos queríamos trabajar en un proyecto juntos.

Uno de los desafíos en cuanto a castings fue encontrar a Antonio joven para los flashbacks en la selva y a Helena en sus diversas edades. Aquí contamos con un proceso de casting en donde audicionaron varias niñas actrices en Misiones y logramos dar con nuestra Helena niña. El resto del elenco son actores y actrices que me vienen acompañando en otros trabajos. Legiones es mi décima película como director.

Fabián Forte, director de "Legiones", durante el rodaje

A veces me preguntan por qué decido escribir películas de género. Creo que lo fantástico / horror es un terreno muy fructífero para desarrollar metáforas, simbolismos e imágenes oníricas que representen el mundo hostil en el que vivimos. A su vez los miedos más primitivos del ser humano suelen ser tópicos propios de este género. Y me interesa profundizar en ellos y generar simbologías. En mi caso, intento mezclar ciertas dosis de humor que suman otros matices y le dan a los personajes diversos colores y sutilezas.

En cuanto a referencias, siempre cuento que amé de niño el cine fantástico y de horror. Creo que ese amor perdura aún en mí, y a la hora de crear y escribir una historia, conecto con ese amor inicial de mi infancia.





