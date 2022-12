Robert Downey Jr. dedica una película a homenajear y reconciliarse con su padre

"Sr." está disponible desde este lunes en Netflix. AP

Robert Downey Jr. se propuso hacer un retrato objetivo, un homenaje a su padre, el inconformista del cine underground Robert Downey Sr. Su padre tenía otros planes. “El momento clave es cuando dice: ‘Ok, creo que deberíamos dividirnos en dos bandos: La película (improperio) y la que voy a hacer yo’”, recuerda Downey Jr. riendo. “Yo sólo digo: ‘Viejo, me quito el sombrero ante ti’”.

Sr., dirigida por Chris Smith, es una obra de armonía padre-hijo más de lo que podría sugerir la típicamente brusca afirmación de independencia cinematográfica de Downey padre. Es una especie de película casera, hecha en su mayor parte por Downey Jr. pero con inserciones de su padre. Es el cariñoso reconocimiento de un hijo a su iconoclasta padre, un cineasta de culto de espíritu libre cuyas películas experimentales dieron a Downey Jr. su entrada en el mundo del cine y cuya personalidad fuera de lo común influyó mucho en su hijo, para bien y para mal. En palabras de Downey Jr., “Mi padre y yo tenemos bastantes defectos”.

“Es una forma de poner un cierre en nuestra relación. No sabía que sería la forma más rápida de llegar al corazón de las cosas”, dijo Downey Jr. en una reciente entrevista telefónica desde Los Ángeles junto a su esposa y socia productora Susan Downey. “Es como una pequeña cuerda de la que tiras, ya sabes. Y acaba arrastrándote a una madriguera de conejo por la que yo necesitaba bajar para procesar e ingerir la totalidad de nuestra relación”.

Robert Downey Sr. 1936-2021 (Foto: Astrid Stawiarz/Getty Images)

Downey padre murió el año pasado a los 85 años tras padecer Parkinson. Eso forma parte de la película; Downey Sr. quería que así fuera. Sr., disponible en Netflix, se hizo con la intención de capturar sus últimos días: una última puñalada para llegar a entenderle un poco, luchar con sus demonios compartidos y, una vez más, hacer una película juntos. Hace unos 50 años, Downey Jr. debutó a los 5 años en la divertida comedia de su padre, Pound (1970).

“Recuerdo bastante bien toda esta encarnación, para bien o para mal”, dice Downey Jr., ahora con 57 años. “De esas películas y proyectos tengo recuerdos muy claros. Todavía puedo ver la barra de Mounds que me entregaban. Fue el primer paquete de utilería con el que tuve que lidiar”.

Años antes de ser el actor nominado al Oscar por Chaplin o la estrella de Iron Man, Downey Jr. fue, como dice en la película, “sólo el hijo de Bob Downey durante mucho tiempo”. Películas absurdas y espontáneas como Putney Swope, de 1971, y Greaser’s Palace, de 1972, convirtieron al mayor de los Downey en un provocador contracultural fundamental que se definía a sí mismo fuera de la corriente dominante.

Los Downey en un retrato familiar (Foto: AP)

En Sr., la reverencia de Downey Jr. por su padre es fácil de ver, al igual que su afecto mutuo. Pero eso no significa que el anciano siempre fue fácil con su famoso hijo. En cada película que hizo Downey Jr., se preguntaba: “¿Qué pensará el Sr.?” Cada 15 años más o menos obtendría un pulgar hacia arriba.

“Odio decirlo, pero él era un poco snob. Susan y yo hicimos un par de películas de Sherlock. Él estaba como, ‘Lindo’. Hice un montón de cosas de Marvel y él dice, ‘Uh uh. Sí, bomba, bomba. chistes Robots divertidos’. Lo entiendo. Dije, ‘Hum. Guau. Está bien’”, dice Downey Jr. “Recuerdo que pensó que Less Than Zero era bueno. Pensó que Chaplin era demasiado episódico. Y le gustó mucho esa canción alemana que canté cuando tenía 15 años”.

De nuevo tomando la dirección de su padre, Downey Jr. canta esa canción con garbo, en la película. Aunque es fácil, como espectador, ver cuánto se parecen, Downey Jr. es más reacio a definir lo que heredó de su padre. “No entendí esa super curiosidad continua tremendamente optimista”, dice. “Nunca necesariamente me maravillaría por el hecho de que un pato tuviera patos bebés y esos patos se hicieran grandes”.

Robert Downey Sr. y Robert Downey Jr. en la gala de los 100 personajes más influyentes de la revista Time, en mayo de 2008 (Foto: Larry Busacca/WireImage)

Susan Downey no está de acuerdo. “Absolutamente tienes tu forma de observar el mundo. Eres hiperconsciente de lo que sucede a tu alrededor y lo comentas, al igual que lo hizo Sr. “, dice ella. “Y creo que lidias con cualquier cosa incómoda a través del humor. Este es un poder secreto que ustedes tienen. Hay cosas maravillosas que vienen con eso, y luego probablemente hay patrones de evitación que se mantienen debido a eso”.

En esas películas de los años 70, el uso de cocaína de Downey Sr. era rampante, un entorno que seguramente influyó en las luchas posteriores de Downey Jr. con su adicción a las drogas. Es un punto que Downey Jr. plantea en la película: “Seríamos negligentes si no discutiéramos su efecto en mí”, le dice Downey Jr. a su padre. Él responde: “Seguro que me encantaría perderme esa discusión”.

Pero Sr. es en muchos sentidos un retrato de cómo ambos Downey se recuperaron, estabilizaron y encontraron la paz a través de la familia. Downey Jr. atribuye una metamorfosis en su padre a su segunda esposa, Laura Ernst, quien murió en 1994, y su tercera esposa, Rosemary Rogers.

“También me identifico con eso, hasta esta administración actual, el interminable imperio de Susan Downey”, dice Downey Jr. “Simplemente tengo mucha más gratitud”.

Robert Downey Jr. durante una proyección del documental en el AFI Fest de Los Ángeles, California (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando la salud de Downey Sr. decayó, trasladaron la sala de edición de la película a su habitación. Susan Downey también perdió a su padre, en 2020, a causa del Parkinson. “Era un santo comparado con nosotros, los chicos Downey”, dice Downey Jr. Las películas eran cómo se conectaban. La última película que Downey Jr. y su padre vieron juntos fue la sátira biográfica musical Walk Hard. Se partieron de risa.

Desde que estrenó Sr. en el Festival de Cine de Telluride, Downey Jr. ha notado cómo la película se convierte en una proyección de las experiencias de otros que pierden a un padre. Hacia el final de la película, Downey Jr. entra en la habitación de su padre, con la cámara detrás, para encontrar algunas respuestas finales. “Iba a llegar al fondo de esto de una vez por todas”, dice. Como la mayoría de los hijos que buscan tal definición, Downey Jr. se sintió con las manos vacías.

Pero en Sr., las dos películas que cada uno hace acaban fundiéndose en una, lo que sugiere un entendimiento más profundo entre Jr. y Sr. del que cualquiera de los dos podría haber admitido fácilmente. También hay continuos descubrimientos.

Actualmente, Downey Jr. trabaja con el director Chan-wook Park en la película "The Sympathizer" (Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Después de un adoctrinamiento tan poco convencional en el cine cuando era niño, las genuinas interpretaciones de Downey Jr. seguramente le deben algo a la frenética energía que conoció en los sets de filmación de su padre. “Creo que tenía la ventaja de que ya me parecía natural antes de entrar en esa versión industrializada del entretenimiento”, dice Downey Jr.

A menudo encontró en otros directores algo igual de cómodo y gratificante. Llama a Richard Attenborough (Chaplin) “un abuelo cariñoso súper sabio”. Jon Favreau (Iron Man) era “como un hermano”. El cine era y sigue siendo, dice Susan Downey, “el negocio familiar”.

“Es muy extraño, también, porque ahora estamos haciendo esta película con el director Park (Chan-wook) llamada The Sympathizer en la que estoy haciendo un montón de personajes diferentes. No es nada experimental. Está muy bien desarrollada. Pero me está recordando un poco a la experiencia del padre”, dice Downey Jr. “Te vistes, pruebas un personaje y vamos a rodarlo”.

Atrapado por esa nueva realización, Downey Jr. exclama: “¡Por fin lo estamos resolviendo todo en tiempo real! En directo desde el Epicentro de Terapia Gestalt del Sur de California!”.

Luego suspira. “Así que sigo trabajando para papá”.

