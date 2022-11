Thierry Frémaux y el futuro del cine: “El deseo de ver ficción en las salas va a volver”

Thierry Frémaux, director artístico del Festival de Cannes, el más famoso e importante del mundo (Foto: Ariel Torres)

El director artístico del Festival de Cannes Thierry Frémaux llegó, una vez más, a Buenos Aires pero –como cada año– no lo hizo solamente para ver cómo es respirar el Mundial en este fin de noviembre con un verano a pleno. Frémaux, la cara siempre visible del legendario festival de cine, vino a trabajar. Es decir, será el anfitrión de la Semana de Cine del Festival de Cannes que se realizará del 28 de noviembre al 4 de diciembre en el cine Gaumont, en donde se presentarán seis películas galardonadas en Cannes pero no estrenadas aún en el país. También participará de Ventana Sur, el encuentro de la industria audiovisual que promueve la coproducción, financiación y distribución internacional de contenidos latinoamericanos. Unos días agitaditos. Mientras tanto, seguramente podrá ver algún partido de la Selección (la argentina y la francesa). Y conversar con Infobae Cultura, claro, como hizo una mañana calurosa de este pre verano.

“La idea de los festivales es que son un encuentro humano, así que estar aquí no sólo es presentar películas de Cannes o mandar allá películas, es no quedarme en París encerrado, es estar con los artistas, el público, los periodistas y todo eso es para mí muy importante –dice Thierry Frémaux en un hotel en Puerto Madero–. Yo creo que Buenos Aires es la ciudad de Latinoamérica para tener noción de la relación de un pueblo y un público con la idea del cine. Yo tengo la idea de Cannes, pero esta idea se construye también con las opiniones que puedo obtener viajando por todos los países y, sobre todo, en Argentina”.

"Voy a ver 'Argentina, 1985' este fin de semana", cuenta Thierry Fremaux (Foto: Ariel Torres)

–En estos varios viajes a Buenos Aires, ¿notó características novedosas en el cine argentino?

–Es una de las razones por las que estoy aquí, para saber más cosas, para encontrar nuevas voces de la Argentina. Alrededor del 2000, que fue cuando yo empecé mi trabajo, fueron años muy importantes esas voces para el nuevo cine argentino. Pino Solanas era mi primera relación con el cine argentino y las películas de esos años incrementaron mis relaciones con directores y directoras y eso no se ha detenido.

–¿Pudo ver Argentina, 1985?

–No, la película no estaba lista para Cannes y no pude verla en Venecia y no salió en Francia todavía, así que voy a verla este fin de semana en un cine. Yo estaba muy feliz por Santiago Mitre y muy triste por mí porque yo quería mostrarla en Cannes.

–Ya se puede ver en Prime Video, de Amazon, que produjo la película.

–¿Y cuánto tiempo estuvo en salas?

"Es un desafío para el cine desde la aparición de la televisión de internet y ahora de las plataformas, que son primas pero no son hermanas del cine. Tenemos que llevarlas dentro de nuestro mundo" (Foto: Ariel Torres)

–Tres semanas.

–Bueno, este es el tema del futuro. Las plataformas tienen la plata y tienen un éxito muy grande. Tenemos que felicitarnos si estas empresas norteamericanas que tienen mucha plata hacen un éxito muy grande y esta plata vuelve para producir películas de autor como Santiago o Alejandro Iñarrirtu en Netflix. Pero estamos en un momento de la historia que no podíamos esperar hace cinco o seis años y que se aceleró con la pandemia. Es un desafío para el cine desde la aparición de la televisión de internet y ahora de las plataformas, que son primas pero no son hermanas del cine. Tenemos que llevarlas dentro de nuestro mundo. Y lo hacen: Amazon hace un trabajo muy importante y Apple también.

Netflix es diferente porque Netflix tiene su propio sistema cerrado, pero son brillantes y son gente de cine. Y llaman a directores que son directores de cine. Pero me parece a mí que el deseo de ver ficción en las salas de cine va a volver y es una responsabilidad del Estado habilitar salas y teatros porque sino en diez años los niños que tienen diez años hoy van a tener veinte años y nos van a preguntar por qué desapareció el cine. Nuestro deber es proteger y luchar para salvar a las salas. En Lyon hemos salvado tres salas de cine cerradas y ahora andan muy bien. Es una crisis de años, de generación, no la vamos a cambiar en tres meses pero sí con nuestra acción.

–Las plataformas, ¿no prefieren un lenguaje fílmico clásico, hollywoodense, para sus películas en lugar de uno de autor?

–Seguro y eso es muy importante. Un día hay un autor que se despierta a decir tengo una idea y esa idea es primero una forma. Una forma, un estilo y un lenguaje muy personal, como la literatura. Y es una dimensión que está en Cannes, por ejemplo, con películas de Albert Serra, que es imposible pensar que sea financiada por Netflix. Por eso es importante que esos fondos de España, Francia y otros países permitan que esas películas existan.

"Nuestro deber es proteger y luchar para salvar a las salas. En Lyon hemos salvado tres salas de cine cerradas y ahora andan muy bien" (Foto: Ariel Torres)

–El último festival de Cannes tomó resoluciones contra la presencia de delegaciones oficiales rusas. La guerra parece extenderse, ¿estás medidas también se extenderán?

–Se tomó la decisión de no permitir la presencia oficial de Rusia, pero los rusos fuera del gobierno y hasta fuera de Rusia que resisten con su voz, con coraje para dar sus opiniones contra la guerra, la libertad y la independencia son bienvenidos.

–Hubo una sola película de un director ruso exiliado en exhibición, ¿tuvo que ver con estas medidas?

–Creo que llegó una solamente porque hay una selección y una película merecía estar en competencia. Nosotros estamos contra la guerra, del lado del pueblo de Ucrania, al lado de los artistas y la presencia del presidente Zelensky en la apertura fue la marca de nuestro sustento al pueblo de Ucrania.

Semana del CIne del Festival de Cannes se desarrolla en Buenos Aires, desde el lunes 28 de noviembre al sábado 3 de diciembre

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DE CINE DEL FESTIVAL DE CANNES 2022

CINE GAUMONT Rivadavia 1635, CABA, Sala Leonardo Favio

LUNES 28 DE NOVIEMBRE – 19.30 HS.

Eo

Premio del Jurado (Ex aequo)

Polonia – 86 min

Dirección: Jerzy Skolimowski

MARTES 29 DE NOVIEMBRE – 20 HS.

Triangle Of Sadness / El Triángulo De La Tristeza

Premio Palme d’or

Dirección: Ruben Östlund

Suecia – 149 min

(La película tiene una segunda función el domingo 4 de diciembre a las 20 hs.)

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE – 20 HS.

Close / Cerca

Premio Grand Prix (Ex aequo)

Dirección: Lukas Dhont

Bélgica, Francia, Países Bajos – 105 min

JUEVES 1 DE DICIEMBRE – 20 HS.

Decision To Leave / Decisión De Partir

Premio Mejor dirección

Dirección: Park Chan-wook

Corea del Sur – 138 min

VIERNES 2 DE DICIEMBRE – 20 HS.

Boy From Heaven / Conspiración Divina

Premio Mejor guion

Dirección: Tarik Saleh

Suecia, Francia, Finlandia, Dinamarca – 126 min

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE – 20 HS.

Tori & Lokita

Premio 75° Aniversario

Dirección: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne

Bélgica, Francia – 88 min





