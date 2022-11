La historia de los mundiales de fútbol, según la mirada de Rep

A menos de una semana del inicio del Mundial de Qatar, los ánimos se encienden con la competencia deportiva global, próxima a cumplir cien años de historia. Que es mucho más que eso. Ahi está, si no, Miguel Rep, quien en los últimos meses ilustró los sesenta episodios de Mundialitas, un ciclo emitido por la TV Pública sobre los veintiún mundiales disputados desde 1930 hasta la fecha, con guión de Jorge Repiso (hermano del artista) y relatos de Pedro Saborido. Ahora, setenta de los dibujos que Rep produjo para ese proyecto llegan al Centro Cultural Borges, para una muestra que se puede visitar desde este miércoles y hasta fin de enero.

Las piezas de Mundialitas son el original acabado de aquellos dibujos filmados en proceso para el ciclo, rellenos con color y en un formato de 35 x 50, casi el doble del tamaño con el que trabaja habitualmente el historietista. “La gente que vio el programa por ahí cree que mis manos no están haciendo el dibujo o que pude haberlo hecho en una tablet, que sería lo más práctico. Pero es muy lindo ver el original acabado con todas las texturas de la témpera o de la acuarela o el lápiz detrás. Como todo fue hecho en los últimos meses muy sobre la marcha, se puede apreciar la frescura del dibujo”, le dice Rep a Infobae Cultura.

La mirada triste de Lionel Messi (y con ella, la de todos los argentinos y argentinas) sobre la Copa del Mundo, objeto de deseo perdido en la final de Brasil 2014

Hay hazañas y otras curiosidades llevadas al papel, como el famoso “bidón de Branco” en el mundial de Italia 90 o el magnífico gol convertido por Saeed Al-Owayran –el Maradona del desierto– en el mundial de 1994, que el dibujante y humorista cubrió desde los Estados Unidos. “No soy futbolero, pero me apasionan los mundiales. Son un termómetro de lo que pasa en el fútbol y en la sociedad, entonces es muy interesante ese mes de destrucción porque sucede una sola vez cada cuatro años. A mí me despierta un montón de sensaciones y lo veo como una especie de metáfora de guerra mundial, que por supuesto no lo es. Pero uno puede notar un montón de tendencias y con suerte de vez en cuando ver buen fútbol”, comenta Rep, que publica a diario en el matutino Página/12 desde su primer número.

En los últimos mundiales, eligió salir de los canales habituales y recluirse para vivirlos de otra manera. Para el de Rusia, por ejemplo, se fue a la costa bonaerense e hizo un programa semanal con Juan Forn en Radio Power Pinamar, con un esquema que va a replicar este año -los 5 domingos que dure el Mundial- en un programa que se llamará Qatar de noche y que compartirá con Norberto Verea, Pedro Saborido y otros invitados especiales. Todo lo que ocurra en el Mundial será abordado de un modo artístico, literario y musical, con entrevistas a pintores, escritores y cineastas, aunque por supuesto con comentarios de fútbol también. Retransmitirán Nacional Rock, FM Del Mar, Radio Universidad de Mar del Plata y Radio Natagalá de Chaco.

El lateral izquierdo Branco se toma la cabeza durante el partido de octavos de final entre Argentina y Brasil en Italia '90. Un episodio inolvidable de aquel mundial, para bien y para mal

“Las cosas que ocurran dentro de la cancha o en la tribuna van a estar muy vigiladas. Entonces es bueno saber qué pasa en las calles y en los alrededores, sobre todo qué es lo que se está tratando de encubrir y de pasteurizar con un Mundial como este. Uno siempre espera del fútbol o por lo menos del juego colectivo que haya cierta rebeldía, cierta maradonicidad que pueda provocar a los sistemas. El último acontecimiento de ese estilo creo que fue el cabezazo de Zidane, es muy difícil encontrar hoy jugadores en contra del sistema publicitario que impone el fútbol”, reflexiona Rep sobre los hilos que mueve el fútbol.

El vasco Goicochea atajapenales y héroe del Mundial Italia 90

Acostumbrado a ilustrar clásicos de la literatura como El Quijote o la Divina Comedia, Rep también ha puesto el ojo en los íconos populares de la cultura argentina, como Evita o Maradona, a quien homenajeó en Diego, nacido para molestar, publicado el año pasado por editorial Planeta. “Tuve que reconstruir un Diego que yo no valoraba en vida y que a partir de la muerte me doy cuenta de lo que simboliza para los argentinos y para el conurbano del mundo. Me terminó saliendo un libro maradoniano sin que yo lo fuera previamente. Creo que hemos asistido a un milagro, a una síntesis de lo argentino y también a una inteligencia increíble e imperfecta que tuvo para consigo mismo. Fuimos testigos de un tipo que seguramente va a terminar siendo un santo profano”, afirma.

Las distintas opiniones de Maradona y Bilardo sobre la famosa camiseta azul, en la previa del partido Argentina-Inglaterra de México 1986

En la muestra también se pueden ver las proezas futbolísticas de su heredero natural, un 10 con otras características. “A Messi lo dibujé como un niñito que pegó un estirón. Es alguien que no tuvo demasiados cambios o revoluciones como Maradona, siempre fue el mejor y siempre fue un crack. Por eso es tan sorprendente ese video que surgió del vestuario, previo a la final de la Copa América, donde se lo ve como un capitán con tanto valor y carácter. Lo hemos tenido como alguien más silencioso y más integrado. Espero que esta vez se le dé porque es su último mundial, al menos en la plenitud futbolística”, desea el ilustrador puesto -al menos por un rato- en hincha.

El "Maracanazo" de Uruguay en la final de Brasil 1950: el "Negro Jefe" Obdulio Varela recibe la Copa del Mundo Jules Rimet, según los trazos de Rep

Seguir leyendo