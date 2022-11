Evo Morales, en el Festival de Cine de Mar del Plata: “Hay otro modelo económico mejor que el capitalismo”

Evo Morales en el Festival de Cine de Mar del Plata

Uno de los documentales más esperamos y consultados por el público de la 37° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata fue Seremos millones, de Diego Briata y Santiago Vivacqua. Uno de los motivos fue que era la primera vez que se veía con público y el otro, que iba a contar con la presencia del Expresidente de Bolivia, Evo Morales.

La función se realizó con una sala colmada en el Teatro Colón de la ciudad balnearia. Como apertura y de manera sorpresa se presentó el músico León Gieco, autor de la música original del film, quién interpretó varios temas mientras el público se iba acomodando en sus asientos.

Evo Morales llegó acompañado de Tristán Bauer (Foto: Florencia Veloso - Jennifer Haslop)

Antes de comenzar la función, anunciaron la presencia de Morales, que estuvo acompañado por el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y fue recibido con un gran aplauso. Con respecto al documental, el ministro lo calificó como “un material que refleja la lucha heroica de un pueblo y la conducción de un dirigente excepcional”. A medida que avanzaba el film aumentaba la expectativa por el discurso que daría al finalizar.

León Gieco se presentó en la apertura de la función (Foto: Florencia Veloso - Jennifer Haslop)

Al terminar los créditos, Evo se hizo presente sobre el escenario del teatro y pocos fueron los asistentes que permanecieron en sus asientos. En su gran mayoria, se acerecaron para poder escuchar todo lo que tenía para decir el expresidente.

“Aprendimos a no dividirnos y a no rendirnos. La unidad es sumamente importante. Unidad de diversidad para afrontar la adversidad”, dijo Evo Morales luego de la proyección de la película y agregó: “Demostramos que otra política es posible y que hay otro modelo económico mejor que el capitalismo”, afirmo el ex mandatario.

Evo Morales en el Festival de Cine de Mar del Plata

“Inauguramos el evento internacional del Runasur y estamos proclamando América plurinacional de los pueblos para los pueblos. La plurinacionalidad es la unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad. Somos tan diversos, y convencidos que la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad y nuestra dignidad. Bajo una política de descolonización, tenemos la obligación de recuperar nuestras formas de vivencia, en armonía con la madre tierra, en solidaridad, en complementariedad. Lindo debate”, comentó el expresidente.

Evo Morales habló después de la proyección (Foto: Florencia Veloso - Jennifer Haslop)

Morales no dudó en dirigirse a las nuevas generaciones y advertirles: “Nuestra lucha es pensando en las nuevas generaciones y en armonía con la madre tierra. Sólo quiero decirle a las nuevas generaciones, por experiencia, que si quieren hacer política, lo hagan por la patria y no por la plata. Los políticos tienen que tener vocación de servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente humilde. Así les garantizamos que otra vida es posible”. Finalizó su discurso con un grito muy entusiasta “¡Que viva Argentina, América Latina, que viva la patria grande!”.

Una multitud se acercó a escuchar al expresidente boliviano (Foto: Florencia Veloso - Jennifer Haslop)

En la sala estuvieron presentes representantes de la comunidad boliviana que, al término de la función, subieron al escenario bailando para homenajear a Evo. También se encontraban la exdiputada Liliana Mazure; el director Jorge Gaggero; la subsecretaria de políticas culturales de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; el secretario general de la Central de trabajadores argentinos (CTA), Hugo Yasky; y el sindicalista Víctor Santamaría.

Trailer Documental "Seremos Millones"

El documental Seremos Millones. Bolivia, Evo y la fuerza de un pueblo pone el foco en su vida política, su militancia, cómo llegó a convertirse en presidente y principalmente se centra en el proceso que tuvo que atravesar Evo Morales para volver a Bolivia luego de la asunción del actual presidente Luis Arce y que el exmandatario viviera casi un año fuera de su país. Cuenta con música original de León Gieco, quien convocó para trabajar sobre escritos de Morales a Gustavo Santaolalla y Miss Bolivia, entre otros artistas.

