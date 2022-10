Branford Marsalis llega a Mendoza para tocar en el Sax Fest y concretar un sueño

Branford Marsalis llega a Mendoza para el Sax Fest (@brandfordmarsalis)

Mendoza es una tierra donde siempre hay sorpresas, si hablamos de cultura. Así como alguna vez desembarcaron Bruce Springsteen, Sting y Peter Gabriel para un legendario concierto de Amnesty International, allá por 1988, también puede ser recepcionista de artistas de la talla de Morrissey, José Carreras o John Digweed. Y dentro de ese plan de recibir personalidades distinguidas, esta vez le toca el turno a Branford Marsalis, uno de los más destacados saxofonistas del mundo, que llegará a nuestra provincia para ser parte del Mendoza Sax Fest que se realizará del 7 al 10 de octubre. Sin dudas, una visita ilustre del mundo del jazz.

A su vez, el Fest contará con los doctores en música Jonathan Helton y Griffin Campbell (EE.UU.); el Dr. Carl-Emmanuel Fisbach (Francia); los saxofonistas Agustín Moya y Denisse Serrano (Chile); el cuarteto de saxofones Isthmus Sax (Panamá) y con los saxofonistas Walter Casciani, de Mendoza; Mariana Cuadra, de San Juan; y Jorge Retamoza, Ricardo Cavalli, y Mauro Ciavattini, de Buenos Aires.

Branford Marsalis en vivo con su cuarteto

¿Qué es el Mendoza Sax Fest?

El Mendoza Sax Fest se programa con actividades educacionales como masterclasses, workshops, conferencias y seminarios para todos los niveles. A su vez, presentará tres conciertos centrales para todo público, que abordarán el jazz, la música clásica, el tango y la música de raíz folclórica, más una serie de conciertos satélites a lo largo de toda la provincia. Además, todas las noches, luego de los conciertos centrales, se abrirá un espacio donde habrá conciertos en vivo, espacios de comida, bebida y música.

El evento tendrá lugar en las principales salas culturales de la provincia, como son el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia y el Teatro Mendoza. Toda la información sobre inscripciones y entradas para los conciertos está en www.mendozasaxfest.com

La ilustre visita

Branford Marsalis es compositor, director, saxofonista soprano y tenor, educador, productor del sello discográfico responsable de algunos de las grabaciones de jazz más electrizantes de la última década, y además el hijo mayor de una familia legendaria de Nueva Orleans por su dedicación al jazz.

Profundamente influenciado por su primer mentor, el reconocido baterista Art Blakey, Marsalis ha grabado con luminarias de la talla de Miles Davis, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock y Sonny Rollins. Marsalis forma parte de la aristocracia del jazz y de una dinastía imprescindible en la historia de la música y el arte de Estados Unidos.

Músico y ganador de tres premios Grammy y varias veces nominado a los premios Tony, Branford Marsalis, entre 1992 y 1995 fue director musical del Tonight Show de Jay Leno. Siguió el proyecto Buckshot LeFonque cuyo objetivo era la fusión del jazz con R&B, hip hop y rock. Durante los años 90 Branford colaboró como invitado con los Grateful Dead. Participó también en diversos álbumes al lado de Bruce Hornsby. Branford y Hornsby ganaron un Grammy en 1993 al mejor instrumento pop y por su composición “Barcelona Mona”, compuesta para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tocó incluso con Miles Davis, en los últimos días de este.

Desde 1982 a 1985 tocó el saxofón tenor y soprano con la banda de apoyo de Sting, a quien acompaña habitualmente.

¿Cómo llega a Mendoza?

Mauricio Agüero y Emilio Spitz son dos de los organizadores del MSF 2022 y fueron ellos quienes tuvieron la grata locura de poder contactar al ilustre músico y traerlo a Mendoza.

“Todo arrancó en Estados Unidos, cuando estudiaba con el maestro Jonathan Helton. Un día me pidió que le ordenara su oficina y ahí descubrí que tenía una foto junto a Branford Marsalis. Helton me contó que era su alumno y que muchas veces le pedía consejos. Desde ese mismo instante se me puso en la cabeza que Marsalis podría estar en Mendoza”, dice Agüero, también doctor en música.

“Cuando hicimos el primer Mendoza Sax Fest, vino Jonathan Helton. En la cena de despedida, entre brindis, le dije que nuestro sueño era que viniese Branford a Mendoza. Y ahí mismo lo llamó, le contó del festival y Marsalis dijo que sí. Justo nos tocó la pandemia pero a fines de año pasado retomamos la idea y así se dio esta visita” cuenta Mauricio Agüero.

Sting interpreta "Roxanne", el hit de The Police, junto a Branford Marsalis

“Obviamente que el tema dólar nos puso en un gran aprieto pero cerramos los ojos, confiamos en que nos iban a ayudar de muchas partes y así se dio que hoy estemos contando los días para que Branford Marsalis toque en Mendoza” concluye uno de los organizadores del evento.

Los conciertos

Viernes 7 de octubre: Branford Marsalis, Jonathan Helton (EEUU), Griffin Campbell (EEUU), Carl-Emmanuel Fisbach (Francia) y Jorge Retamoza (Argentina) estarán junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, en el Teatro Mendoza.

Sábado 8 de octubre: Jorge Retamoza (Bs. As.) se presentará junto a los reconocidos músicos mendocinos Nicolás Diez (piano), Esteban Calderón (bandoneón) y Carlos Esteban Pérez (contrabajo), en el teatro Independencia.

Domingo 9 de octubre: concierto de jazz con Branford Marsalis junto a Ernesto Jodos (piano), Gerónimo Carmona (contrabajo) y Oscar Giunta (batería), en el teatro Mendoza.

Además Branford Marsalis brindará dos Masterclass: el sábado 8 de octubre y el domingo 9 de octubre, de 9.30 a 12, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.





