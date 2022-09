Patagonia Eco Film Fest: todos los ganadores del festival de cine ambiental

Patagonia Eco Film Fest

Concluyó el Patagonia Eco Film Fest. Del 1 al 5 de septiembre se llevó a cabo la séptima edición con más de 6500 espectadores presenciales y otros 15 mil de manera virtual a través de la plataforma del festival. La apertura contó con un show musical de Erica Azucena Chagaray y la presentación del trailer oficial del festival, con música de Anahí Arias. Participaron del encuentro los integrantes de los jurados de las secciones en competencia y la actriz Laura Azcurra.

Cerca de 1400 chicos de escuelas primarias y secundarias formar parte del programa “Las escuelas van al cine”, Se presentó el MINI PEFF SOLAR con Los Chinchimolles, se proyectaron películas como El Gigante Egoísta de Liliana Romero y la serie Caminandes de Pablo Vazquez en formato audiodescriptivo, en el Teatro del Muelle se realizó el PEFF Literario.

También se llevó a cabo el encuentro de mujeres “Estamos a tiempo”, un Safari Fotográfico en playa Las Canteras, la décimo segunda jornada “Yo Amo Mi Playa” junto a Bistro de Mar, un “Avistaje de Estrellas” y un mural con plásticos recolectados del mar. A continuación, las películas premiadas:

PREMOS OFICIALES PEFF

Mejor Largometraje Competencia Internacional: ONE EARTH: EVERYTHING IS CONNECTED - Dir. Francesco De Augustinis (Italia)

Mención Especial del Jurado Competencia Internacional: BAJO LA CORTEZA - Dir. Martín Heredia Troncoso (Argentina)

Segunda Mención Especial del Jurado Competencia Internacional: MATA - Dir: Fábio Nascimento, Ingrid Fadnes ( Brasil)

Mejor Cortometraje Competencia Internacional: WALKING GENTLY ON THE EARTH - Dir: Guido Pezz (Australia)

Mención Especial del Jurado Competencia Internacional: DESPERTOLOGO AMBIENTAL - Dir: Joaquín Tucci (Argentina)

Mejor Cortometraje Patagonia en Foco Bi-Nacional: EL PUEBLO ES EL MAR - Dir: Verónica Relaño (Argentina)

Mención Especial del Jurado Patagonia en Foco: MAPU KUTRAN - Dir: Roberto Urzua (Chile)

Premio del Público Largometrajes: EL SILENCIO DEL IMPENETRABLE - Dir: Ignacio Robayna (Argentina)

Mejor Largometraje Sección Océanos: Horizonte de conservación: THE WITNESS IS A WHALE - Dir. Cheryl Dear y Nick Dean (USA)

Mejor Largometraje Sección Mujeres: CORAL WOMAN - Dir. Priya Thuvassery (India)

PREMIOS APAC (Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba)

DESPERTOLOGO AMBIENTAL - Dir: Joaquín Tucci (Argentina)

PREMIO GOLDWIND: Concurso Audiovisual Nuestra Huella Verde: Somos Agua

1er PREMIO

Océano, mínimo cambio

Institución: Escuela Nueva - Trelew

Realizadores: Camilo Cutro Lev, Lautaro González Dietz, Felipe Román

MENCIÓN ESPECIAL

El Reciclaje

Institución: INSTITUTO AMÉRICA LATINA (Isidro Casanova. Provincia de Buenos Aires)

Realizadores: Lautaro Gamarra y Gerardo Flores.

MENCIÓN ESPECIAL

Cuidado del agua

Institución: Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos

Realizadores: Barchi Ornella, Casse Ximena, Scherpf Bianca.

MENCIÓN ESPECIAL

Pequeños grandes cambios

Institución: Instituto Siglo XXI, Buenos Aires, Mar de Ajo

Realizadores: Delfina Basso, Santino Di Franco y Milena Della Torre

PREMIO CINEAR

Mejor Cortometraje Nacional: EL ÚLTIMO RÍO DE LA PATAGONIA - Dir: Sofía Nemenmann e Ignacio Otero (Argentina)

Mención de Honor: PENGUIN AND WHALE - Dir: Ezequiel Torres, Pablo Roldán (Argentina)

PREMIOS DEL PÚBLICO: Muestra fotográfica AFONA (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza)

INGENIO NATURAL de Luciana Juarez





