“La mostra”: a sus 90 años, el emblemático festival de Venecia luce mejor que nunca

Una vista general del Palazzo del Cinema en Venecia, Italia, sede de la 90° edición del famoso festival de cine. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Piense en Lady Gaga, una mujer que nunca ha rehuido una gran entrada, de alguna manera superándose a sí misma delicadamente sentada sobre el borde de un taxi acuático en movimiento y vampirizando para las cámaras como una sirena de pantalla clásica. O Jennifer Lopez y Ben Affleck evocando el viejo glamour de Hollywood para hacer su debut oficial como pareja el año pasado.

Tanto si eres una celebridad deslizándose por la alfombra roja frente a cientos de cámaras parpadeantes o un espectador a lo lejos soñando despierto con el traje de Haider Ackermann con incrustaciones de cristal de Timothée Chalamet, o ese momento eléctrico entre Jessica Chastain y Oscar Isaac, que no son pareja, es es el tipo de ocasión que enciende la imaginación. Y eso es todo antes de que entres al cine.

Para la directora y actriz Olivia Wilde, el sueño de Venecia se entretejió en la trama de su nueva película, Don’t Worry Darling. Terminar en el festival se convirtió en una abreviatura del tipo de película que quería hacer.

Harry Styles, y Florence Pugh en "Don't Worry Darling" (Warner Bros. Entertainment via AP)

“Teníamos varios estudios y streamers que querían hacer esta película y me senté con todos ellos y les dije: ‘El camino que veo nos lleva a Venecia. ¿Quién de ustedes entiende qué tipo de película estaban haciendo en base a ese sueño?’”, dijo Wilde. “Para mí, una película de Venecia es una película que realmente abarca todo lo que es ambicioso, romántico y bello del cine. Y esta película es verdaderamente una carta de amor al cine”.

Wilde se fue con New Line y Warner Bros. y su deseo se hizo realidad: el elegante thriller psicológico protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles como una pareja perfecta en una comunidad experimental de posguerra tendrá su debut mundial fuera de competencia el 5 de septiembre.

Styles, Pugh y Wilde son solo algunas de las estrellas que se espera posen en los muelles fuera del opulento Hotel Excelsior y adornan la alfombra roja fuera del Palazzo del Cinema. Su presencia, junto con la galardonada por su trayectoria Catherine Deneuve, Hugh Jackman, Tilda Swinton, Penélope Cruz, Chalamet y muchos otros, ayuda a transformar el Lido, el tranquilo pueblo costero al otro lado de la Laguna de Venecia desde la Plaza de San Marcos, en un bastión de glamour, fantasía y cine en el Adriático.

Taylor Russell y Timothée Chalamet en "Bones and All." (Yannis Drakoulidis/Metro Goldwyn Mayer Pictures via AP)

El festival de este año está repleto de películas y actuaciones muy esperadas en la lista de la competencia principal: Ana de Armas debutará como Marilyn Monroe en Blonde de Andrew Dominik; el papel de Brendan Fraser en la nueva película de Darren Aronofsky, The Whale, ya está siendo aclamado como un regreso digno de un premio; y Cate Blanchett interpreta a una directora de renombre en TÁR, la primera película del director Todd Field en más de 15 años.

“Todd Field es un artista cinematográfico tan importante como nunca lo ha sido”, dijo Peter Kujawski, presidente de Focus Features. “Y lo que Cate está haciendo con el personaje, sin decir demasiado, es algo que no ves ejecutado en este nivel muy a menudo”.

El festival, que comenzó en 1932 y se dirige a su edición número 79, comienza oficialmente el miércoles por la noche con el estreno de la adaptación de Noah Baumbach de la novela seminal de Don DeLillo Ruido blanco, protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig.

Cate Blanchett como Lydia Tár en "TÁR" (Focus Features via AP)

Ruido blanco es una de las cuatro películas de alto perfil de Netflix que esperan causar sensación en el festival, que es una plataforma importante no solo para el servicio de transmisión, sino para todos los aspirantes al Oscar. La última película de Baumbach en Venecia, Historia de un matrimonio, obtuvo seis nominaciones al Oscar y ganó una para Laura Dern, quien también regresa este año en The Son de Florian Zeller. Es el primero de muchos festivales de otoño que refinarán la conversación sobre los premios durante el resto del año.

Field, Baumbach, Aronofsky y Zeller también se encuentran entre una gran cantidad de cineastas con buenos antecedentes en los Oscar que hacen su primera parada en Venecia en competencia: también está el drama sobre la amistad entre Colin Farrell y Brendan Gleeson, de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin; la comedia de Alejandro G. Iñárritu Bardo o falsa crónica de un puñado de verdades; y el caníbal romance de Luca Guadagnino Bones and All, que reúne al director italiano con Chalamet.

También hay dos debuts narrativos de los documentalistas Frederick Wiseman (A Couple) y Alice Diop (Saint Omer) que se encuentran entre las 23 películas que compiten por el León de Oro. El codiciado premio será decidido por un jurado encabezado por Julianne Moore y presentado en la clausura del festival el 10 de septiembre.

Adam Driver en el centro de la escena de "White Noise" (Wilson Webb/Netflix via AP)

El CEO de Participant Media, David Linde, un veterano del festival con 30 años de experiencia, quería Venecia específicamente para el debut de dos documentales de alto perfil: All the Beauty and the Bloodshed, de la ganadora del Oscar Laura Poitras, sobre la lucha de la fotógrafa Nan Goldin contra el Sackler family, que se presenta en competencia, así como A Compassionate Spy de Steve James, sobre el físico nuclear Ted Hall.

“La oportunidad de traer gente al festival es algo que atesoro”, dijo Linde. “Se trata realmente de tres grandes artistas estadounidenses que vienen a Venecia: Laura, Nan y Steve”.

Es posible que Venecia no siempre produzca el ganador de la mejor película, aunque hay algunos como Birdman, Spotlight, The Shape of Water y Nomadland, y muchos más nominados. Pero se ha convertido en una plataforma de lanzamiento confiable para el ganador eventual del mejor director, reclamando nueve solo en la última década, incluida la ganadora del León de Plata, Jane Campion, a principios de este año.

Brendan Fraser en "The Whale" (A24 via AP)

Las películas también van más allá de Hollywood, por supuesto, con toda la lista con trabajos de unos 59 países, incluidos varios aspirantes al Oscar, como Argentina, 1985 de Santiago Mitre y Athena de Romain Gavras.

El festival destaca tanto la guerra en Ucrania, con un día dedicado y el estreno del documental de Evgeny Afineevsky sobre la guerra, como la difícil situación de los directores perseguidos en todo el mundo, como el director iraní encarcelado Jafar Panahi, cuya película No Bears es uno de los títulos de la competencia.

Y la pizarra tampoco está exenta de controversia potencial: también presentarán el estreno de Call of God, del difunto cineasta surcoreano Kim Ki-duk, un ex ganador de Venecia que también fue acusado de agresión sexual.

Pero después de dos ediciones reducidas, lo que más se respira es emoción. El Festival de Cine de Venecia es el tipo de lugar que encanta tanto si eres un novato como si eres un veterano de la industria.

Noah Baumbach (Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Tal vez sea el romanticismo del norte de Italia o el sentido de la ocasión que conlleva ser parte del festival de cine más antiguo del mundo. Podría ser el deseo de dar un paso más para despedirse de la grandilocuencia de la temporada de películas de verano y dar la bienvenida a la tarifa más adulta del otoño. O tal vez sea la deliciosa imprevisibilidad de un festival que un año otorga su primer premio a Joker, lo que ayudó a establecer la película basada en cómics del gran estudio de Todd Phillips como un serio candidato a los premios, y otro año a Happening, un pequeño drama francés sobre aborto.

“Entras en ambos con un sentido de propósito y entusiasmo por cualquier película que estés trayendo, pero creo que todos nosotros en la comunidad compartimos el otro aspecto de que también entras atolondrado como fanático. Cada cosa que pueda sentarse y ver será una experiencia cinematográfica reflexiva, significativa y verdaderamente maravillosa”, dijo Kujawski. “Esa es la magia de Venecia”.

Fuente: AP





