“Comando Salvapapas”: cómo salir de una urgencia culinaria con imaginación y humor

Comando Salvapapas es un programa de cocina que mezcla ficción y realidad y que hoy se puede ver gratis en la pantalla del canal universitario UN3, que pertenece a la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Nos tiene como protagonistas al actor y director Manuel García Migani y a mí, Sebastián Flores, como cocinero

La serie nació a partir de la idea de hacer un programa que fuera divertido y descontracturado, en el que se solucionaran situaciones diferentes con las que se encuentran las personas en la cocina, como resolver la comida cotidiana, una ocasión especial o cuando hay una limitación, ya sea de tiempo o por falta de producto. Con la idea siempre de enseñar recetas y tips que fueran útiles y sencillos y contagiar a las personas de ganas de cocinar, desmitificar la cocina y mostrar que con un poco de tiempo y onda uno puede comer mucho mejor y más variado en la diaria. La propuesta es tomarse un tiempito en medio de la vorágine actual.

En cada capítulo no falta la introducción en la que nosotros, Manu y Sebas, estamos en alguna situación particular cuando alguien los llama para ser rescatado, y una receta que se define una vez que ya estamos en la casa de la persona en cuestión. Después de inspeccionar los ingredientes que hay a disposición, yo determino la receta. Mientras trabajamos voy dando tips de cocina fácil, rica y nutritiva. Priorizamos y proponemos recetas con productos locales y de estación, pero dando alternativas para reemplazarlos por otros que estén a la mano. Durante el desarrollo de la receta, tanto Manu como la persona rescatada ayudan en la confección del menú, y es Manu quien lleva la caja de herramientas que contiene elementos indispensables para cocinar y el facilitador de tales elementos cada vez que los necesito.

Para el programa nos han apoyado varios emprendedores mendocinos (LALALI Cerámica, Ojo Idiota Wines, Aceites Maguay, Bröd BaKery, entre otros) y a partir de la segunda temporada contamos con el apoyo del canal Acequia de Mendoza (también coproductor). Ahora tenemos el apoyo de un canal que es referente en el mundo por sus series de corta duración, el canal UN3 de Buenos Aires, que nos ha sumado a su pantalla donde cualquier persona puede ver las temporadas 1 y 2 gratis. Estamos muy contentos y agradecidos por todas las personas que confiaron. Y… en este momento nos encontramos trabajando en la tercera temporada que viene recargada con cosas lindas.

Durante el rodaje de las primeras temporadas fuimos recopilando una serie de anécdotas, en una de ellas, cuando íbamos a filmar uno de los capítulos en el que Sebas y Manu se autorrescatan, la camioneta del comando nos dejó en el medio del camino y tuvimos que cambiar de locación y grabar en el lugar donde nos dejó… que fue en el medio de la mismísima nada.

Otra anécdota que va a quedar en el recuero fue cuando, en pleno rodaje en exteriores, el sonidista fue atacado por una avispa que le picó en la cara. Por suerte y gracias a que nuestro sonidista se la rebanca, ¡pudimos seguir rodando!

Como cocinero estoy muy acostumbrado a cocinar todo tipo de productos. Mis preferidos son las verduras, que las preparo asadas, salteadas, hervidas, en conserva y al vapor principalmente. Creo que cocinar es muy sencillo, solo hay que animarse. Quizá sale mal la primera vez, pero es solo cuestión de practicar.

En el programa buscamos que con lo que la persona tenga a disposición, hagamos un plato para saborear y que la comida casera no sea algo monótono y aburrido. Por ejemplo, un plato como una simple tortilla se puede convertir en algo novedoso si nos la rebuscamos para combinar bien los ingredientes y la preparamos con técnica. Digo, una tortilla puede ser de papas, pero también puede ser de papas y chorizo, o reemplazar la papa por batata y le pusimos algún queso que teníamos en la heladera y unas hojas de remolacha (que las íbamos a desechar). O tenemos unas aceitunas y un frasco de corazones de alcaucil en aceite y un poco de jamón. Las variantes para cada plato pueden ser infinitas. Y para acompañar la tortilla tostamos unas rodajas de pan y las untamos con manteca o aceite de oliva, y cortamos unos tomates que le pusimos orégano, sal gruesa, un chorro de oliva y unas gotas de aceto ¡Y listo!

Después podemos hablar de la guía de supervivencia. Digo, qué cosas no podés dejar de tener en la alacena: fideos, arroz (de diferentes tipos), legumbres (de las que se cocinan rápido como lentejas turcas, porotos mung, etc.), polenta, aceite de oliva, especias (las que prefieras), vinagre, conservas (estas siempre te salvan la vida en casos de emergencia), mostaza, mayonesa, salsa de soja, etc.

Mi cocina es sencilla, pero busco destacar lo mejor de cada producto. He tenido la suerte de ser parte del equipo de muy buenos restaurantes y he podido viajar gracias a la cocina. Ahora me estoy dedicando a la panadería con masa madre. Y bueno, incursioné en la actuación, donde todo lo que sé lo vuelco en el programa, esperando que sirva como guía de ayuda y entretenimiento para quienes lo ven en UN3.

