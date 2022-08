“Better Call Saul” llega a su fin: Jonathan Banks y el encanto de ser un asesino

Jonathan Banks, uno de los personajes especiales de 'Better Call Saul' (Grosby Group)

Jonathan Banks, de 75 años, es un actor veterano que interpreta a Mike Ehrmantraut en Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, cuyo episodio final se transmite el 15 de agosto. Banks nació en Washington, DC, y creció en Chillum Heights, Maryland. Ahora vive en Los Ángeles.

–Necesito comenzar con una confesión, que es que vi todo Better Call Saul y me encantó tu personaje y todo lo que hiciste con él. Pero solo he visto un episodio de Breaking Bad.

–¿Una realidad? [Risas.] ¿Qué tal eso? Ay dios mío.

–Es una admisión bastante vergonzosa.

–No, creo que es genial, en realidad.

–Vi el primer episodio y pensé: Hombre, no puedo con esto.

–Sí, puedes. Sí tú puedes. Confía en mí. Breaking Bad solo mejora.

–Lo sorprendente de Mike y la forma en que lo interpretas es que es a la vez un abuelo adorable y adorador y es hosco y frío como una piedra.

–Un asesino. Sí.

–¿Cómo logras eso?

–Bueno, históricamente, la gente lo ha estado logrando desde siempre. Incluyendo, ya sabes, Putin probablemente sea genial con sus nietos. Bueno, lo dudo. No, me refiero, de nuevo, a la capacidad de las personas para divorciarse de los delitos que cometen. En lo que respecta a Mike, realmente amo a ese personaje. Y la única gracia salvadora en su mente, la forma en que lo jugué, lo único decente de él es que ama a su nieta. No se perdona la muerte de su hijo. Él es la causa de ello. Todos los estúpidos lugares comunes que puedes decir sobre, ya sabes, él está avanzando o bla, bla, bla. No. Usted es responsable de la muerte de su hijo; no avanzas.

–Es cierto, todos somos complicados. Pero traes eso a la pantalla de una manera que resonó con tantos espectadores que aman a ese personaje.

–Bueno, me encanta ese personaje. Ese personaje roto, roto. Sabes, te despiertas en medio de la noche arrepintiéndote de las cosas que hiciste, ya sabes, en la escuela secundaria, por el amor de Dios, o antes, a lo largo de tu vida y no puedes cambiarlo. Soy un hipócrita en el sentido de que sí, sigo adelante. Yo, Jonathan Banks, al menos trato de salir adelante de las cosas que no hay forma de que pueda cambiar ahora.

–Tu interpretación de Mike es firme y tranquila, y realmente equilibra la energía frenética que Bob Odenkirk aporta a Saul. Me preguntaba si eso también se extiende fuera del set.

–Bobby siempre tiene algo que hacer. Va a escribir un libro. Tiene que hacer esto. Él va a hacer eso. Siempre tiene algo que hacer. Podrías sentarme junto al Estanque Reflectante en un banco, y estaría contento allí todo el día. [Risas.] Esa es mi energía. Podría estar contento allí todo el día.

–Naciste en DC y creciste en Chillum, Maryland. ¿Vuelves allí a menudo?

–Casi todo el mundo ha fallecido en mi familia. Todavía tengo amigos allí con los que, ya sabes, ciertamente me mantengo en contacto. Literalmente, mi compañero de pañales, nuestras madres se conocieron cuando estábamos en los viejos cochecitos de acero en Legation Road, él es seis meses mayor que yo, pero aún nos compadecemos.

–Estoy seguro de que cuando regresas, la ciudad parece transformada de lo que recuerdas cuando eras niño.

–Cuando regresaba siempre me hospedaba en el Hotel Washington. Porque cuando tenía 10 u 11 años allí me bajaba del tranvía, entraba y me sentaba en el vestíbulo, y esperaba a que mi madre saliera del trabajo. Pero sí, reconozco el pueblo porque mi historia de amor con esa ciudad está entre el Capitolio y el cementerio de Lincoln y Arlington. Mi mamá era madre soltera y no teníamos mucho. Y ella siguió tratando de hacerlo mejor para nosotros. Siguió yendo a la escuela, obtuvo su título de maestra, se jubiló como profesora universitaria. Y había comenzado su vida a los 15 años sola trabajando como ama de llaves. Así que ella era mucho para estar a la altura.

Pero casi todas las noches del año hay algo a su disposición que es gratis en Washington, DC. Y si tiene a alguien que lo expone, a regañadientes o no como un niño pequeño, eventualmente lo apreciará enormemente. Así que amo esa ciudad. Te pierdes en el Smithsonian. Y no creo que haya habido un momento, si he tenido tiempo para caminar, que todavía no entre y lea el Segundo discurso inaugural de Lincoln.

–Al hacer Better Call Saul, ¿saber lo que le pasó a Mike hizo las cosas más difíciles o más fáciles para ti como actor?

–Mi enfoque fue que Mike en ese momento no tenía idea. Creo que lo que posiblemente lo hizo más fácil es que a Mike ya no le importa un carajo. La muerte de su hijo es un sudario que lo cubre por completo. Cuando su hijo murió, el alma de Mike se perdió. Creo que Mike espera que va a morir en algún lugar en algún momento al final. Y es un alivio para él. Se mantiene con vida debido a la deuda que tiene con su hijo para cuidar a su nieta.

–Hiciste mucho antes de estos dos programas. Y ahora hay recopilaciones de YouTube de los personajes de Jonathan Banks a lo largo de los años. ¿Has profundizado en alguno de esos?

–No. Nunca los he visto.

–¿Qué opinas de tu carrera?

–A mi esposa no le gusta cuando uso el término “jornalero”, pero estoy muy orgulloso de ese término. Soy un tieso trabajador, y me gusta mirarme a mí mismo de esa manera. Y eso no significa que no aprecie el gran arte o lo que juzgo que es o que no vea como gran arte, grandes actuaciones. Pero sé de dónde vengo.

–A medida que termina Better Call Saul, ¿sientes nostalgia por tu tiempo con el programa y Breaking Bad o simplemente sigues adelante?

–No podría haber sido mejor, pero no. Cuando algo está hecho, está hecho. Siempre me sentiré bien al respecto. ¡Qué gran experiencia! Y es hora de seguir adelante. Ahora estoy a punto de irme a Berlín hasta enero, donde haré un nuevo espectáculo para Apple con Noomi Rapace, de La chica del dragón tatuado.

–¿Es más dulce tener este éxito ahora de lo que hubiera sido al principio?

–No creo que cambiaría nada. Es lo que es. Te diré lo que es difícil, Joe, es que realmente no puedo comprender completamente lo afortunado que soy. Realmente no puedo asimilarlo. Y creo que cuanto mayor te haces, más te das cuenta: Oh, Dios mío, estamos todos juntos en esto, y todos somos muy similares. Y ves el dolor que está pasando en este mundo y piensas: ¿Cómo tuve tanta suerte?





