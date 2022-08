Murió el reconocido ilustrador británico Raymond Briggs

Raymond Briggs en un evento de 2017

El ilustrador y dibujante de cómics británico Raymond Briggs, autor de El muñeco de nieve, que apareció en 1978 y vendió 5,5 millones de ejemplares en el mundo, murió hoy a los 88 años, informaron sus familiares.

Briggs, que había nacido en 1934 en Wimbledon, Surrey, siempre tuvo una fuerte inclinación hacia el arte, que lo llevó a estudiar en la Escuela de Arte de Wimbledon y, luego en la University College de Londres.

El muñeco de nieve tiene como héroe a un niño que construye un muñeco de nieve que cobra vida, y fue adaptado como una película de animación en 1982 y presentada con una introducción del cantante David Bowie, por lo que sus imágenes y su música están desde entonces asociados a la Navidad, consignó la agencia de noticias AFP.

A Raymond Briggs no le gustaban las fiestas navideñas ni de fin de año, por lo que su historia tiene un final melancólico, cuando el niño descubre que su amigo se derritió dejando solo su sombrero y su bufanda, lo cual remite a la fugacidad de las cosas.

“No creo en los finales felices”, declaró Raymond Briggs al diario The Daily Telegraph en 2007. “Los niños tienen que afrontar la muerte tarde o temprano... Entonces no sirve de nada evitarla”, afirmó.

Papá Noel (1973) fue el primer libro de Briggs que tuvo gran éxito, y en él, Santa Claus es un anciano irascible que detesta el frío y la nieve y consideraba insoportable tener que entregar regalos.

En la década de los 80, ya cerca de los 40 años, Briggs se sumergió en el cómic, y al igual que Alan Moore o de la publicación de Maus, de Art Spiegelman, en América del Norte, se convirtió en un pionero del cómic para adultos y la novela gráfica, con obras como Gentleman Jim (1980) y, sobre todo, con Cuando el viento sopla (1982), una historia ambientada en un apocalipsis nuclear, protagonizada por una entrañable e ingenua pareja de ancianos, aparecida por primera vez en su cómic anterior, que no resiste el envenenamiento radioactivo.

Raymond Briggs y su muñeco de nieve (Télam S. E.)

La obra, que fue traducida a varios idiomas y llegó a ser un largometraje en 1986, de la mano del director Jimmy Murakami, se convirtió en un clásico del ecologismo y el pacifismo, cuyo mensaje de advertencia está, lamentablemente, aún vigente.

Reconocido como un prestigioso ilustrador, Briggs continuó publicando libros como The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron Woman (1984), una sátira política, o The Man (1992), en la que vuelve nuevamente al cuento infantil. En 1998 publicó otro de sus cómics más importantes y celebrados, Ethel y Ernest, en el que narra la historia de los cuarenta años de matrimonio de sus padres, y donde reflexiona sobre la historia del siglo XX y sus cambios sociales y políticos, desde una ideología de izquierda que tuvo toda su vida.

Retirado en una casa de campo, los reconocimientos le llegaron en los últimos años: en 2012, fue incluido en el British Comic Awards Hall of Fame, y en 2014, su libro The Bear ganó el prestigioso Phoenix Picture Book Award, consigna Eldiario.es.

En sus últimos cómics, Notes from the Sofa (2015) y Time for the Lights Out (2019) aborda sus propios recuerdos y reflexiones, con un tono de oscuridad, subrayado por el dibujo en blanco y negro, más sencillo e íntimo que su habitual paleta de colores.

