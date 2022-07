Star Wars en el Teatro Colón: cómo es el concierto sinfónico donde batallan los jedis contra el imperio de Darth Vader

“Star Wars: el Imperio Contraataca en Concierto”

El lobby y la sala del Teatro Colón han sido invadidos por una brigada de stormtroopers, la temible tropa de asalto del Imperio Galáctico al mando del no menos tenebroso Darth Vader. No están solos: para hacerles frente, por el pasillo central llega un grupo de jedis con sus sables verdes y azules. Por fortuna, todo queda en amenazas y las instalaciones del Teatro Colón no sufren las consecuencias de una Guerra de las Galaxias que ya lleva 45 años y (por suerte) no parece tener fin. Más bien, todo lo contrario: es el escenario inmejorable para presenciar un concierto fascinante tanto para fans de la saga Star Wars como para amantes de la música sinfónica. Porque lo que se presentó en la noche del lunes 11 de julio fue el ensayo general para prensa y público de un espectáculo tan simple como magnífico: la proyección de Star Wars: el Imperio Contraataca con su banda sonora interpretada en escena por la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por el maestro Thiago Tiberio. Una experiencia muy recomendable para público de todas las edades.

Desde luego, Star Wars: el Imperio Contraataca en Concierto incluye el megahit La Marcha Imperial, escrito, al igual que la banda sonora completa de la película, por el ganador del Oscar, John Williams. Y es cuestión de que esos primeros compases empiecen a sonar allí para, una vez más, comprobar que ningún sistema de sonido amplificado, por más desarrollado y tecnológicamente avanzado que sea, puede compararse con la sensación física que se experimenta cuando una orquesta de maestros hace sonar sus instrumentos sobre un escenario como el del Colón.

No es la primera vez que un show de este tipo se presenta en el Teatro: la primera edición de Star Wars: una nueva esperanza en concierto fue un éxito en febrero del 2020. Más de dos años y una pandemia después, Disney y el Teatro Colón vuelven a unirse para un nuevo espectáculo visual y musical que rinde homenaje a esta emblemática película que, a pesar de sus más de 40 años en distintos formatos y pantallas, no deja de generar nuevos fanáticos. Por eso, la platea y los palcos del Colón se llenaron y seguramente volverán a llenarse de niños y niñas, adolescentes y kidults dispuestos a ver por enésima vez esta parte de la historia creada por George Lucas.

Brevemente: estrenada en cines el 21 de mayo de 1980, Star Wars: el Imperio Contraataca es el quinto episodio de la saga, y continúa el recrudecimiento de la batalla entre el Imperio y la Alianza Rebelde, mientras el malvado Darth Vader persiste su búsqueda incesante de Luke Skywalker. Pero más allá de la historia y de la increíble supervivencia de efectos especiales fantásticos logrados más de cuatro décadas atrás, lo que este espectáculo ofrece es una experiencia visual y –sobre todo– sonora realmente impactante: la música de Star Wars ejecutada en vivo por semejante orquesta en el escenario de uno de los mejores teatros para música de partitura del mundo resulta colosal. Y es, de verdad, una oportunidad única para que un público no habituado al Colón pueda descubrir su belleza y magnificencia.

Es sabido: desde el estreno de la primera película, en 1977, la saga de Star Wars ha tenido un impacto trascendental tanto en el cine como en la cultura occidentales, y sirvió de inspiración para públicos de todo el mundo con su narración mítica y sus personajes magnéticos, efectos especiales revolucionarios y, claro, bandas sonoras inolvidables. Porque la música de Star Wars es tan icónica y crucial como cualquiera de sus personajes. Eso tiene su explicación: John Williams, su legendario compositor, no solo es el creador de la banda sonora de las nueve películas de la saga –con su primera composición, para Star Wars, una nueva esperanza, obtuvo el Oscar a mejor banda sonora original–; a lo largo de más de 60 años de carrera, Williams logró convertirse en uno de los compositores más exitosos de Hollywood, responsable de lo que se escucha en Harry Potter, Superman, Mi pobre angelito, Tiburón, E.T., Indiana Jones, Jurasic Park y más.

Por su parte, el director a cargo de esta apuesta tampoco es un improvisado. El joven luso-brasileño Thiago Tiberio es especialista en sincronización musical en vivo con películas, y dirigió orquestas en estudios de grabación de bandas sonoras durante la mayor parte de su carrera. Más allá de ser reconocido como compositor, Tiberio ha organizado, orquestado y dirigido adaptaciones de conciertos de una gran cantidad y variedad de películas: The Hunger Games, Cinema Paradiso, The Goonies, Coraline, Bridget Jones’ Diary, Grease... Ha ganado un Emmy, fue el primer maestro de orquesta occidental en dirigir en el Great Hall of the People en la Plaza Tiananmen de Beijing, con La La Land in Concert, y dirigió el estreno de Star Wars Live in Concert en Francia, Portugal y Brasil. Y lejos de la formalidad y la pompa que suponen el ámbito clásico de una sala como la del Colón, Tiberio se permite bromear con el público y los músicos, y hasta jugar a ser custodiado por los stormtrupers para subir a escena. De hecho, amenaza con usar un sable luminoso como batuta. A juzgar por sus sonrisas a lo largo de todo el concierto, los y las integrantes de la Orquesta Estable del Teatro Colón también parecen disfrutar tanto del repertorio como del trabajo del director.

Dividida en dos actos de aproximadamente una hora cada uno, con un intervalo de 20 minutos, esta coproducción de The Walt Disney Company Argentina y el Teatro Colón se presenta en cuatro funciones: tres en idioma original con subtítulos en español, los días 12, 13 y 14 de julio a las 20; y una función doblada al español, prevista para el 15 de julio a las 11. Las localidades ya se pueden adquirir en este link y en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.





