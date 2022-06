Robert Plant y Alison Krauss volvieron a hacerlo

Videoclip de la canción "Searching For My Love", del disco "Raise The Roof" de Robert Plant & Alison Krauss

La historia de por qué Robert Plant y Alison Krauss necesitaron tanto tiempo para hacer una continuación de su aclamado álbum debut ganador de un Grammy Raising Sand, de 2007, sigue siendo turbia. Presiónelos con llamadas separadas y se le informará sobre la necesidad de “hacer un balance” o los horarios ocupados o “esperar hasta que sea el momento adecuado”. Bien, nos rendimos. Pero no nos culpen por preguntarnos por qué estos dos, que cantan tan bien juntos y claramente se llevan bien, tardaron tanto en hacerlo de nuevo.

En noviembre, lanzaron Raise the Roof, producido por T-Bone Burnett, su esperado segundo álbum, con versiones de canciones de, entre otros, Merle Haggard, Everly Brothers, Bobby Moore, Bert Jansch y Geeshie Wiley. La pareja está de gira ahora.

Hablamos con Plant por Zoom y con Krauss por teléfono. Estas entrevistas han sido editadas por su extensión y claridad.

(David McClister - The Washington Post)

—Siempre veo a la gente decir que lo de ustedes es una combinación extraña. No estoy seguro de estar de acuerdo. Robert siempre abrazó el bluegrass y la música de raíces. Eras una niña de MTV. Veías sus cosas en solitario en los años 80...

Krauss: Bueno, cuando hablamos por primera vez sobre cantar juntos, fue extraño ¿Qué diablos vamos a hacer? Bueno, ‘solo inténtalo’. Démonos tres días en el estudio y veamos qué se nos ocurre. Y fue muy, muy alegre, y supe, desde nuestro primer encuentro, que él era un gran admirador de Ralph Stanley. Y en los años 70, simplemente conducía por las Montañas Apalaches escuchando uno de mis discos favoritos. Cada vez que alguien de bluegrass me pregunta cómo es y les cuento esa historia, simplemente lo aman. Si conoces ese disco, Clinch Mountain Gospel, sabes cómo es.

—Robert, la canción de Geeshie Wiley “Last Kind Words Blues” es inquietante. Recuerdo haberlo escuchado por primera vez en el documental Crumb. ¿Le trajiste esto a Alison?

Plant: Bueno, ya sabes, esta conversación podría ser como “¿quién dijo qué sobre cuándo y quién tocaba el bajo? ¿Quién fue a buscar el té para Bobby Moore mientras afinaba su saxofón?” Obviamente estaba al tanto de la canción y creo que surgió en una conversación con T-Bone, para ser honesto, porque, como dices, es una canción única.

—La primera vez que vos y Alison hicieron un disco, parecías estar escuchando mucho a Gene Clark. Esta vez, tenemos dos canciones de Bert Jansch. Se cantan de una manera muy específica. Muy tradicional, folclórica inglesa diría...

Plant: Si escuchas la voz de Jansch y escuchas a Robin Williamson o alguien así, de Incredible String Band, hay una inclinación gaélica en la forma en que ellos enuncian. La escena folk británica es particularmente específica y no tiene nada del glissando y el tipo de notas tristes en las que me he pasado la vida sumergiéndome. Así que tengo que pensar... ¿Cómo canto? ¿Así? Es una interpretación. No es un homenaje. Es solo una canción de mi parte. Es una hermosa canción (“Go Your Way”) que traje a la mesa. Como con “It Don’t Bother Me”.

Robert Plant y Alison Krauss

—Alison, Robert habla de él como un horrible cantante de armonía y, sin embargo, ustedes dos cantan maravillosamente juntos. Me gustaría entender de qué está hablando.

Krauss: Nunca canta lo mismo dos veces, por lo que es muy libre, improvisado en el momento. Como un músico de jazz que está constantemente canalizando algo. Viniendo de donde vengo, en el bluegrass todo el mundo lo canta muy, muy consistentemente para que tus otros compañeros de canto no te peguen...

Plant: Ella es una maestra en su arte y yo soy un maestro en no hacer lo mismo dos veces. Así que es una interesante colisión. Y nos resulta muy divertido. E incluso ahora, en los ensayos, decido ir en una dirección diferente. Ella me mira, levanta las cejas y comienza a reírse. Ayer tuvimos un día libre y ella me envió un mensaje de texto y me dijo: “¿Querés repasar esas armonías?”. Dije: “Ni en pedo”.

—¿Es estresante tratar de adaptarse a medida que cambia la forma en que canta?

Krauss: No hay piloto automático. Así crecí en el bluegrass, era muy directo todo. No se cruzan caminos, no se saltan partes. Esto es una cosa diferente. Es como aprender algo nuevo todo los días. No es estresante. Divertido a veces, pero no estresante.

—¿Hay alguna canción en particular que señalarías y dirías, ‘hey, si nos escuchas durante cuatro noches, sonará diferente cada vez’?

Krauss: Creo que cualquiera de ellas.

Raise The Roof, el nuevo disco del dúo

—¿Y si Raising Sand no hubiera ganado todos esos premios Grammy y vendido tan bien? ¿Y si hubiera sido solo un pequeño álbum que algunas personas conocen? ¿Lo habrías hecho de nuevo de inmediato?

Plant: Bueno, ya sabes, me estaba formando para ser contador cuando tenía 17 años, y eso duró seis meses. Entonces me enamoré de una mujer de la India. Quiero decir, tú solo... Hay tanto por hacer. Si podes cantar una nota y mantenerla, no te alejes demasiado y mirá lo que podés hacer. Solo sigue moviéndote. Así que me fui con Patty Griffin y Buddy Miller y Alison se fue por su camino. Nos veíamos de vez en cuando. Siempre estuvimos en contacto.

—Al ritmo que vas con Alison, el tercer álbum de ustedes dos saldrá alrededor de 2036.

Plant: En ese momento tendré 88 años (risas).

Fuente: The Washington Post.

