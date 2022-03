Murió Miguel Grinberg, el beatnik argentino

(Télam)

“Yo soy Miguel Grinberg, nací en Buenos Aires en 1937 y por un factor que no alcanzo a discernir, pero del cual me alegro, la vida me deparó colocarme en lugares donde pasaban cosas”, dijo en una entrevista con el periodista Víctor Pintos. Una presentación abierta, humilde, totalizante. Ese Grinberg, el que para muchos representa una porción fundamental de la contracultura argentina, el beatnik argentino, falleció a los 84 años de edad.

Periodista, escritor, editor, eferentes del pensamiento y la difusión del rock, crítico de música y de cine. Muchos casilleros fue completando a lo largo de su vida. También el de pionero de lo que se conoce como ecoperiodismo en la Argentina, cofundador de la Red Nacional de Acción Ecologista y del Pacto Eco-Social de América Latina y director de revistas como Eco Contemporáneo, Contracultura, Cine & Medios y Mutantia.

Escribió varios libros: Un mar de metales hirvientes: Crónicas de la resistencia musical en tiempos totalitarios (1975-1980), 80 preguntas a Miguel Grinberg, La generación de la paz, Ecofalacias, Beat Days, La Generación “V” y Tiempo de renacer. Participó de manera activa en programas legendarios de Radio Municipal y Radio Nacional y en revistas y diarios como Canta Rock, Hurra, Rock Superstar y La Opinión.

También trabajó durante diez años en la órbita de Naciones Unidas para la célebre conferencia cumbre ECO 92. Recibió muchos premios como el N’Aitún 2008 de Chile “por su labor de difusión del paradigma emergente humanista y holístico”. En 2015 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso y mucho más fue Miguel Grinberg, una figura fundamental en las últimas décadas del movimiento alternativo.

