“La vida dormida”: un filme sobre las ficciones políticas en las relaciones familiares

"La vida dormida", de Natalia Labaké

Creo que mi película trata sobre la relación entre el peronismo y la familia. Lo que importa es la relación, tratar de ver y pensar el síntoma: qué nos pasa a las mujeres en medio de esa tensión. La Argentina es una tensión, el peronismo y la familia, también. Pero en mi película La vida dormida pensé en la tensión como algo bueno y malo a la vez, como algo que lleva a otra cosa. En mi caso, a las imágenes, al relato, a esto que hice. Las mujeres en La vida dormida están medio sonámbulas, perdieron la memoria, perdieron el sentido en sus vidas, o creen que un hombre las va a salvar.

Empecé a filmar hace ocho años porque necesitaba hacer algo con todo esto, porque esa pesadez estaba también en mí. Al tener escenas ya armadas entendí que había algo del lugar de mi abuela Haydeé que era doblemente importante. Por un lado fue quien de alguna manera me transmitió los saberes del cine, sin darnos cuenta, ni ella ni yo. Y por otro me resultaba extraordinaria su capacidad de estar presente a través de su cámara. ¿Cómo le das sentido a la realidad que vivís cuando esa realidad te excluye? Esa es la pregunta. Hay algo que mi abuela encuentra. La cámara fue su humilde metralleta, una forma de estar presente. Una mediación, un filtro también. Entonces fui a buscar en su archivo, casi como quien busca en un álbum de fotos familiares un domingo a la tarde, y me encontré con algo un poco inesperado: el ascenso político de mi abuelo, Juan Labaké, peronista de derecha.

Siento que hay en la familia un lugar que la mujer no puede ocupar. El lugar de decir cosas y que ese decir algo sea tomado en serio, como una verdad, aunque sea relativa pero como algo que tiene un valor. En ese sentido creo que es como el peronismo: se lo puede entender a partir de cómo circula la voz y la escucha; y en cómo no.

De alguna manera podría decir que la película me sirvió para entender de qué relatos, de qué ficciones políticas, estaban hechas las relaciones familiares, las lógicas de poder dentro de la familia. El peronismo de derecha es un peronismo sin mayorías. Hay familias de derecha que se relacionan con formas de derecha. Eso está muy cerca de la moral, del catolicismo básico. Creo que así como hay otro peronismo, hay otras maneras de relacionarse familiarmente. La película quizá intente poner eso en juego.

La vida dormida puede verse hasta el miércoles 9 de febrero en funciones diarias a las 19:30 en el Cine Gaumont, avenida Rivadavia 1635, C.A.B.A. Entrada general: $90.

