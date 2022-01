“Ser esencial”: historias de solidaridad barrial en los tiempos del COVID-19

"Ser esencial" (Santa María), de Walter Peña

El año 2020 la palabra esencial – esenciales, tomó mucho protagonismo en nuestro vocabulario y en nuestra vida.

Comenzó a significarse principalmente en aquellas personas que realizan trabajos de seguridad, sanidad o alimentación. Fue entonces que a partir de la colaboración que veníamos realizando con el Padre Pepe di Paola junto a la Pastoral Villera en los barrios vulnerables y las villas, nos cruzábamos con las vecinas/os o instituciones que eran esenciales en sus lugares, que cuidaban la vida del próximo y prójimo, muchas veces arriesgando la suya y la de su familia. Y que esa esencialidad de la que se hablaba en el año 2020 no los incluía.

Cuando la pandemia del COVID 19 se propaga en la Argentina, nuestros esenciales en los barrios no se quitan, no se guardan, no se encuarentenan, sino todo lo contrario, se afianzan, se fortalecen, se disponen con todos los cuidados correspondientes por la vida del principio al fin.

Esta fue y todavía continúa siendo una realidad única de un espacio y tiempo que había que visibilizar, para interpelar, homenajear y dejar testimonio e historia de la vida en medio de tanta muerte.

Y que aquella información o historia muchas veces descripta de forma negativa sobre las villas y los barrios vulnerables por algunos medios, no se pierda la oportunidad de reconocer el reservorio de humanidad que habita en ellas, sin intereses egoístas de ningún tipo ni forma, donde la cultura de la solidaridad, no se enseña, se vive.

"Ser esencial" se transmitió por la TV Pública

Así nació la serie televisiva Ser Esencial, elevando la vida de aquellos que la arriesgan por los demás. Canal 7/Tv pública se dispuso a favor y le dió lugar a los seres esenciales de las 13 historias que se vieron en la primera temporada.

Ellas y ellos (seres esenciales) pudieron compartir y ser parte de la motivación para otros y de la interpelación y reflexión sobre cuáles son los valores principales de la vida. Y mucho más cuando una pandemia invisible azota al mundo y la salud queda expuesta, cuando no se tiene en cuenta al otro, porque quizás no se entendió, que junto con los otros y las otras de manera colectiva y solidaria, sostendremos lo principal, que es la vida.

Fue allí entre abril y mayo del 2020 donde empezamos a filmar y registrar las historias.

Este trabajo realizado en el tiempo de mayor incertidumbre nos hacía arriesgar a nosotros también como equipo, pero comprendíamos que con los cuidados necesarios debíamos hacerlo. Éramos parte de los barrios y de su gente y sentíamos que nuestra vida se fortalecía cuando acompañábamos y cuidábamos la de los demás.

Tuvimos que pasar por el contagio del COVID 19 todo el equipo y nuestras familias, en ese momento las dudas se multiplicaron en cada uno y el sentido de la vida se transformó en un gran interrogante. Pero cuando ese tiempo pasó, la vida fue más fuerte para cada uno, para la familia y por supuesto para la vida de la gente de los barrios.

El programa se emitió por la TV Pública.

Fortaleciendo el mensaje de lo que era una serie audiovisual, decidí realizar el libro Ser Esencial. En julio del año 2021 ya estaba impreso y comenzó su andar.

Necesitaba dejar estos testimonios reflejados también de manera literaria y gráfica estas enseñanzas que fui descubriendo, y ahí estuvieron la colaboración de Nicolás Cuiñas y la ayuda de Soledad Chover, todo fue sucediendo naturalmente. El apoyo de Amarte Argentina y la decisión positiva de la editorial Santa María, con el acompañamiento incondicional del Padre Pepe.

Así fue que las 13 historias o crónicas reales de la primera temporada, iban a estar en un libro para que perdure más allá de lo audiovisual y se transforme en un texto de reflexión y aprendizaje. Que también está comenzando su viaje para docentes y alumnos a través del Ministerio de Educación de la Nación.

El libro Ser Esencial es único porque en él, los que hablan, son la gente de las villas y de los barrios (en medio de la pandemia del COVID19), se habla de vida y de amor, se habla de solidaridad, de comunidad organizada y de humanidad.

Walter Peña

Fragmento del libro:

De repente un día algo cambió el mundo... y también en casa.

En los barrios populares de Argentina, organizados alrededor de la fe, un grupo de personas arriesgan su salud y la de sus familias. En nombre de un proyecto, de una comunidad organizada.

Son enfermeros, médicas, abogadas, laicos o religiosas. Son adictos en recuperación. Son voluntarios y voluntarias, hacen lo que nuestra gente necesita y no esperan nada a cambio.

Hoy todos y todas somos esenciales. Los que trabajan y ayudan, los que son ayudados y los que se cuidan quedándose en sus casas para cuidar también a los demás.

La vida es esencial.





Algunos capítulos que están el libro Ser Esencial:

“Espíritu de lucha” (comedor saludable), “El médico de la villa” (la salud comunitaria), “El hábito de dar” (solidaridad y cuidados), “Que no me lleve el viento” (consumo problemático de adicciones), “Renacer en el último hogar” (cuidados de gente en situación de calle y abuelos), “Conversión de vida” (transformar la vida por el otro), entre otros.

En ningún barrio o sector social “nadie se salva solo” esto dice el Papa Francisco, y con una pandemia diseminándose mucho menos. Esto lo comprendí con mucha más potencia interior al estar en los barrios y las villas.

Y si hay sectores sociales que creen que pueden salvarse solos o sin mirar a los que tienen cerca; la pandemia, el tiempo o la vida se los volverá a mostrar y a repetir “nadie se salva solo”, a lo que yo me tomo el atrevimiento de agregarle “juntos podemos salvarnos todos”, desde el último al primero, más allá de la circunstancia o situación en la que se encuentre su vida.





