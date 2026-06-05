8 novelas que pusieron la diversidad en el centro de la literatura mundial

Un recorrido por identidades, épocas y géneros que fueron invisibles en los grandes estantes. Del autodescubrimiento al deseo, estas tramas abren preguntas íntimas y sociales. Algunas ya son fenómenos globale - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes del orgullo LGBTQ+ va más allá de la celebración en junio: también abre una puerta para acercarse a historias que durante décadas estuvieron ausentes de los estantes más visibles de la industria editorial.

La representación en la literatura tiene un peso concreto: permite que lectores queer vean reflejadas sus experiencias, sus amores y sus conflictos de identidad en las páginas de un libro, y que lectores no queer amplíen su comprensión del mundo.

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Estudios de organizaciones como la American Library Association (ALA) y movimientos como We Need Diverse Books documentaron cómo la presencia de personajes LGBTQ+ en la ficción reduce el aislamiento en jóvenes que atraviesan procesos de autodescubrimiento. Las ocho novelas que siguen —algunas ya convertidas en fenómenos globales, otras en títulos de culto— ofrecen un recorrido por distintas identidades, épocas y géneros narrativos.

1. Los siete maridos de Evelyn Hugo — Taylor Jenkins Reid

La imagen pública como jaula, el amor como riesgo y la identidad como pulso narrativo. Entre Hollywood, escenarios europeos y un incidente diplomático, las historias tensan lo que se muestra y lo que se calla. Y dejan heridas por contar

Detrás del escándalo de siete matrimonios se esconde la historia de amor que Evelyn Hugo nunca pudo contar en voz alta. La novela sigue a una envejecida estrella del Hollywood clásico que decide revelar la verdad de su vida a una joven periodista desconocida: que el amor de su vida no fue ninguno de sus maridos, sino otra actriz famosa con la que mantuvo un romance clandestino durante décadas.

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La tensión entre la imagen pública fabricada y la identidad privada suprimida es el motor de una historia que alterna el glamur de mediados del siglo XX con una reflexión sobre el coste del armario. Publicada en 2017, la novela tardó en despegar, pero cuando lo hizo superó los 24 millones de ejemplares vendidos y se tradujo a 43 idiomas. En TikTok, el nombre de la autora acumula 783 millones de visualizaciones y el libro alcanza los 759 millones bajo el hashtag #BookTok, según datos de Deadline.

Taylor Jenkins Reid nació el 20 de diciembre de 1983 en Acton, Massachusetts. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó como asistente de casting en la industria cinematográfica. En 2012 se volcó a la ficción y completó en un mes el borrador de su primera novela, Por siempre, unidos, publicada en 2013. Entre sus otros títulos traducidos al español destacan Todos quieren a Daisy Jones, Malibú renace y El regreso de Carrie Soto.

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Netflix confirmó el 1 de junio de 2026 que la actriz y directora Anna Kendrick tomará las riendas de la adaptación cinematográfica, según informaron Variety y Deadline. Kendrick llega como la tercera cineasta en asumir el proyecto: antes pasaron por él Leslye Headland —creadora de Russian Doll y The Acolyte— y Maggie Betts. El guion fue escrito por Liz Tigelaar (Little Fires Everywhere) y atraviesa una revisión a cargo de Francesca Sloane, cuya filmografía incluye Fargo, Atlanta y la próxima tercera temporada de Big Little Lies. La propia Reid participa como productora ejecutiva. La producción no tiene fecha de estreno confirmada ni reparto anunciado.

2. Si nos descubren — Sophie Gonzales y Cale Dietrich

El mes del orgullo LGBTQ+ en la literatura destaca que la representación en los libros permite que lectores queer y no queer amplíen su mirada sobre la identidad, el deseo y la familia

Ruben y Zach son dos integrantes de la boy band juvenil más popular del momento. Mientras recorren Europa en una gira masiva, bajo la vigilancia constante de un equipo de representación que controla cada detalle de sus vidas públicas, descubren que sus sentimientos cruzaron la frontera de la amistad.

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La novela, escrita a cuatro manos, combina el romance contemporáneo con una mirada crítica a las presiones de la industria musical sobre la identidad de sus artistas: salir del armario podría destruir su carrera.

Sophie Gonzales, nacida en Australia, trabaja como psicóloga además de escritora, lo que se traduce en personajes con una construcción emocional precisa. Se identifica como bisexual y declaró que escribe la literatura que habría querido leer en su adolescencia. Cale Dietrich es un autor estadounidense radicado en Queensland, Australia, enfocado en literatura juvenil con representación LGBTQ+.

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Entre los otros títulos de Gonzales disponibles en español figuran Nadie en Especial, Never Ever Getting Back Together y La teoría de lo perfecto.

3. Rojo, blanco y sangre azul — Casey McQuiston

Estudios de la American Library Association y We Need Diverse Books señalan que la ficción con personajes LGBTQ+ reduce el aislamiento en jóvenes que atraviesan procesos de autodescubrimiento

Alex Claremont-Díaz, hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos, y el príncipe Henry de la familia real británica se odian, o eso creen. Cuando un incidente diplomático los obliga a fingir una amistad ante las cámaras, lo que comenzó como una actuación se convirtió en algo que ninguno de los dos supo cómo manejar.

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La novela es una comedia romántica queer ambientada en una versión alternativa de la política estadounidense, con mucho ingenio y una mirada afectuosa a la cultura pop de los dos lados del Atlántico.

Rojo, blanco y sangre azul convierte una rivalidad entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico en una comedia romántica queer con adaptación en Amazon Prime Video

Casey McQuiston nació el 21 de enero de 1991 en Baton Rouge, Luisiana, y estudió periodismo en la Universidad Estatal de Luisiana. Es queer, no binario y usa los pronombres they/them. Antes de publicar su primera novela, trabajó en revistas y como freelance. El libro se tradujo a más de 30 países, entre ellos España, México, Argentina y Colombia. Otros títulos de McQuiston disponibles en español son One Last Stop y He besado a Shara Wheeler.

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La novela tuvo una adaptación cinematográfica estrenada en Amazon Prime Video en agosto de 2023, con dirección de Matthew López. La película recibió una nominación al Emmy y generó suficiente interés como para que López y McQuiston trabajen actualmente en un guion para una secuela.

4. Al final mueren los dos— Adam Silvera

Al final mueren los dos sitúa a dos protagonistas latinos y queer en un futuro donde Death-Cast anuncia la muerte y una app les permite compartir su último día

En un futuro cercano, una empresa llamada Death-Cast llama a las personas el día en que van a morir. Mateo y Rufus recibieron esa llamada el mismo 5 de septiembre. Dos desconocidos que, a través de una app llamada Last Friend, decidieron pasar juntos su último día. La novela explora la amistad, el amor y el sentido de la vida en el espacio de 24 horas, con dos protagonistas latinos y queer en el centro de la historia.

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Adam Silvera nació el 7 de junio de 1990 en el South Bronx, Nueva York, hijo de madre puertorriqueña. Gay y abierto sobre sus experiencias con la salud mental, trabajó en librerías independientes antes de publicar su debut. Al final mueren los dos; regresó a las listas del New York Times en 2021 gracias a BookTok y se convirtió en el libro juvenil más vendido de ese año en varios mercados. La saga Death-Cast tiene ya tres entregas: El primero en morir al final y El superviviente quiere morir al final. Todos sus títulos están publicados en español por editorial Urano.

Netflix adquirió los derechos de la novela en 2023 en una puja competitiva contra cinco plataformas. El creador de Bridgerton, Chris Van Dusen, escribirá y producirá la serie junto a Silvera como productor ejecutivo. El rapero y actor Bad Bunny también figura como productor. A la fecha no hay estreno confirmado.

5. La canción de Aquiles — Madeline Miller

La canción de Aquiles narra la relación entre Patroclo y Aquiles desde la infancia hasta la guerra de Troya a partir de las ambigüedades de la Ilíada de Homero

Patroclo es un príncipe desterrado que llegó a la corte del rey Peleo y conoció a su hijo, Aquiles, el guerrero más brillante de Grecia. La novela narra en primera persona el vínculo entre ambos: desde su infancia compartida hasta la guerra de Troya, donde el destino los separó. Miller tomó los silencios y las ambigüedades de la Ilíada de Homero —en la que varios filósofos griegos, incluido Platón, ya leyeron una relación amorosa— y los convirtió en una historia de amor explícita y trágica.

Madeline Miller nació el 24 de julio de 1978 en Boston y creció en Nueva York y Filadelfia. Estudió Clásicas en la Universidad de Brown, donde obtuvo tanto su licenciatura como su máster. Tardó diez años en escribir esta novela mientras enseñó latín, griego y Shakespeare en escuelas secundarias.

La canción de Aquiles ganó el Orange Prize for Fiction en 2012 y superó los dos millones de ejemplares vendidos en 2022. Su segunda novela, Circe —disponible en español a través de Alianza Editorial— fue número uno en el New York Times y tiene una miniserie de ocho episodios confirmada para HBO Max, con Rick Jaffa y Amanda Silver como guionistas y productores.

Los derechos cinematográficos de La canción de Aquiles los adquirió Universal Pictures. El director Matthew López desarrolló una serie de televisión basada en la novela, pero el proyecto no prosperó por razones no especificadas. Por el momento no hay ninguna adaptación en producción activa.

6. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo — Benjamin Alire Sáenz

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo explora la identidad mexicano-americana, la masculinidad, la homosexualidad y la familia en la frontera entre dos culturas

El Paso, Texas, 1987. Aristóteles Mendoza, un adolescente introvertido con un hermano en prisión, conoció en una piscina pública a Dante Quintana, su opuesto en casi todo. Lo que empezó como una amistad improbable se convirtió en el vínculo más profundo de ambas vidas. La novela, narrada en prosa lírica y breve, explora la masculinidad, la homosexualidad y las dinámicas familiares en la frontera entre dos culturas.

Benjamin Alire Sáenz nació el 16 de agosto de 1954 en Nuevo México y fue sacerdote antes de dejar las órdenes y dedicarse a la escritura. Salió del armario a los 54 años, después de 15 años de matrimonio. Aristóteles y Dante ganó 28 premios a nivel regional, nacional e internacional, entre ellos el Stonewall Book Award y el Pura Belpré Award.

Su secuela, Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo, dominó la lista del New York Times durante once semanas en 2021. El actor Lin-Manuel Miranda narró los audiolibros de ambos títulos, disponibles en español.

La película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, dirigida por Aitch Alberto en su debut cinematográfico, se estrenó el 9 de septiembre de 2022 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El reparto incluyó a Max Pelayo, Reese Gonzales, Eva Longoria y Eugenio Derbez.

7. Heartstopper — Alice Oseman

Heartstopper cuenta la historia de Charlie Spring y Nick Nelson y aborda salud mental, salida del armario y diversidad de identidades en el grupo de amigos

Charlie Spring es un adolescente abiertamente gay. Nick Nelson es el chico popular del equipo de rugby que todos dieron por heterosexual. Cuando los sentaron juntos en clase, empezó algo que ninguno de los dos esperó.

La serie de novelas gráficas de Alice Oseman narra esa historia con un tono cálido y sin artificios, y abordó también la salud mental, el proceso de salir del armario y la diversidad de identidades dentro del grupo de amigos de Nick y Charlie.

Oseman nació el 16 de octubre de 1994 en Chatham, Kent, y se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de Durham. Consiguió su primer contrato editorial a los 17 años. Se identifica como asexual y arromántica, y usa los pronombres ella/elle.

Heartstopper cuenta la historia de Charlie Spring y Nick Nelson y aborda la salud mental, la salida del armario y la diversidad de identidades

Publicó Heartstopper de forma gratuita en Tumblr en 2016 y se convirtió en la tercera novelista gráfica más vendida de la historia del Reino Unido desde que existen registros. En español, los volúmenes están publicados por Crossbooks (Planeta). Otros títulos de Oseman disponibles en español son Solitario, Radio Silencio y Loveless.

La serie de Netflix basada en Heartstopper se estrenó en 2022 con guion de la propia Oseman. Recibió tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar. El sexto y último volumen del cómic tiene fecha de publicación prevista para julio de 2026.

8. Los chicos del cementerio — Aiden Thomas

Heartstopper cuenta la historia de Charlie Spring y Nick Nelson y aborda salud mental, salida del armario y diversidad de identidades en el grupo de amigos

Yadriel es un brujo trans y queer que necesitó demostrar a su familia tradicional latina que pudo invocar espíritus, como correspondía a su género. Cuando intentó convocar el fantasma de su primo asesinado, terminó atrapado con el de Julián Díaz, el chico más problemático de su escuela, que se negó a marcharse hasta resolver los cabos sueltos de su vida. Lo que comenzó como un trato se convirtió en algo más difícil de dejar ir.

Aiden Thomas nació el 14 de julio de 1989 en Oakland, California, con ascendencia cubana y mexicana. Es transgénero y usa los pronombres él/elle. Tiene una maestría en escritura creativa y trabajó como técnico en emergencias médicas antes de publicar su debut.

Los chicos del cementerio entró en la lista de los más vendidos del New York Times en 2020, y se convirtió en el primer libro de esa lista escrito por un autor trans abiertamente declarado con un personaje trans como protagonista. Fue seleccionado para la lista larga del National Book Award para literatura juvenil y ganó el Pacific Northwest Book Award en 2021.

Otro título de Thomas disponible en español es Perdidos en el Nunca Jamás. También es autor de la exitosa saga de fantasía inspirada en la mitología azteca que inicia con Las pruebas del sol y continúa con Monstruos celestiales.